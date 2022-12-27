Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков приговорены к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств. Об этом 27 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда.

В слушании дела участвовала коллегия присяжных, из которой семь человек отдали голоса за признание Арашуковых виновными, и только один присяжный счел вину отца и сына недоказанной. В решении судьи Елены Гученковой указано, что суд не может вынести для двух фигурантов дела другого приговора, кроме пожизненного заключения.

Арашуковы признаны виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова.

Суд также постановил взыскать с каждого из обвиняемых по 7 млн рублей в пользу потерпевших. Кроме того, старший Арашуков также признан виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Также до вступления приговора в законную силу будет сохранен арест и на имущество Арашуковых, среди которого значится коллекция автомобилей: Mercedes, «ВАЗ», «УАЗ», «ЗИМ», ГАЗ-69А, ГАЗ-М20, ГАЗ-М21, «Москвич», мотоциклы «Ява» и «Урал».

Позднее Мосгорсуд вынесет приговор еще четырем обвиняемым. Уголовные дела в отношении других 14 фигурантов выделили в отдельное производство, слушания состоятся в Преображенском суде столицы.

Ранее, 23 сентября, коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда постановила, что Рауф Арашуков и его отец Рауль не заслуживают снисхождения за организацию двух убийств. Коллегия ответила утвердительно на вопрос о том, виновны ли отец и сын в организации убийств Жукова и Шебзухова.

Экс-сенатор Рауф Арашуков, который являлся одним из самых молодых сенаторов, был задержан в конце января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Позже его лишили статуса сенатора. Затем в Петербурге правоохранители задержали его отца — Рауля Арашукова. Следствие сочло мужчину создателем организованной преступной группировки (ОПГ). Было установлено, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Также была доказана версия обвинения в том, что Рауф Арашуков по указанию своего отца в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей — Жукова и Шебзухова, — которые препятствовали деятельности их ОПГ.

В апреле 2020 года следствие добавило Арашукову-младшему еще три эпизода. Речь идет о преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Под стражу были взяты также друзья и родственники Арашуковых, занимавшие высокие посты на газовых предприятиях Северного Кавказа.

В октябре 2019 года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, который работал в качестве замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

В декабре следствие задержало еще четырех фигурантов по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе. Задержанные — инженеры-метрологи, вносившие изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им деньги за похищенный газ.

31 марта 2021 года официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его сына Рауфа завершено.