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По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе. Сообщение об этом опубликовано 18 декабря на сайте Следственного комитета России.

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Сообщается, что задержанные — инженеры-метрологи, вносившие изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им деньги за похищенный газ.

«Это инженер-метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Юрий Акулич, действовавший под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева; инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, действовавший под руководством обвиняемого Алана Кятова; Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанные доставлены в Москву. Акуличу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Аналогичное ходатайство подано в отношении других подозреваемых. Также следствию удалось получить данные о предприятиях, получавших природный газ в обход приборов учета с помощь задержанных метрологов.

Главными фигурантами этого дела являются бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец — советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Арашукова-младшего задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Он обвинен в совершении особо тяжких преступлений: организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Сам он обвинения отрицает.

В тот же день по обвинению в краже газа на сумму свыше 30 млрд рублей и создании преступной группировки был задержан его отец. К уголовной ответственности были привлечены девять работников подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

22 октября полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». 25 октября Ленинский районный суд Ставрополя арестовал Коцбу до 22 декабря.

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