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Погиблое место: что ждет «скопинского маньяка» за сокрытие убийства

Виктор Мохов сознался в новом преступлении — оно случилось в ходе пьяного конфликта из-за гуся
Фото: youtube.com
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Спор из-за гуся обернулся смертью для мужчины, гостившего в доме Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк». В убийстве подозревается другой собутыльник Мохова, а сам он помогал избавиться от трупа. Ныне 72-летний пенсионер получил свое прозвище в ходе громкого уголовного дела — в 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет и четыре года держал их в подземном бункере. После освобождения в 2021 году вел себя «тихо» и выглядел адекватным, говорят соседи. Изолировать его от общества было невозможно без заключения о психических отклонениях, отмечают врачи. За нынешнее преступление в случае доказательства вины Мохову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ссора из-за гуся

Полиция райцентра Скопин Рязанской области 7 августа обнаружила в заброшенном доме тело мужчины. Расследование быстро вывело на подозреваемых. Фамилия одного из них превратила рядовое, казалось бы, убийство в громкую новость. Возможным соучастником преступления оказался Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк».

9 августа полиция задержала Мохова совсем за другое правонарушение — он не ночевал дома, хотя судом ему предписано не покидать место жительства после 22:00. В ходе допроса Мохов сознался в том, что убийство произошло в его доме.

По версии следствия, всё случилось 2 августа. В День ВДВ в доме у Мохова собрались четыре человека: сам хозяин, его сожительница Инесса и два его приятеля — Евгений Полищук и Сергей Щукин. Выпивали. В какой-то момент между гостями произошел конфликт.

«Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он (Полищук. — «Известия») заходит и говорит: «Ребята, я, по-моему... убил», — рассказал Мохов на допросе, его видео распространил Следственный комитет РФ.

Погиблое место
Дом Виктора Мохова

Дом Виктора Мохова

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам подозреваемого, конфликт случился «из-за гуся». На пьяную голову Щукина заподозрили в том, что он отрубил голову одному из домашних животных Мохова.

Инесса Панова, которая в тот момент находилась в комнате, в интервью РЕН ТВ вспомнила тот момент.

«Нанес ему [удар] по морде… Он упал, и всё! Человек умер. Потом они в одеяло положили и отнесли», — рассказала она.

Мохов и Полищук оттащили тело в один из заброшенных домов неподалеку. А Инессе, по некоторым свидетельствам, угрожали.

— Они (Мохов и Полищук. — «Известия») Инессе угрожали убийством, если она кому-то расскажет. Говорили: «Если ты кому-нибудь скажешь, мы тебя тоже убьем». Она ничего не могла сделать. А Архипа (кличка Полищука. — «Известия») сейчас менты приняли, — рассказал корреспонденту «Известий» Алексей — друг и одноклассник убитого Сергея Щукина.

Как выяснили «Известия», погибший был женат, но развелся. Местные жители рассказали, что Сергей давно жил без семьи. Он, как и Мохов, недавно вышел из тюрьмы. Со «скопинским маньяком» он познакомился в социальной столовой.

Погиблое место
Дом Виктора Мохова

Дом Виктора Мохова

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам Михаила, соседа Мохова, тот последнее время жил с любовницей — той самой Инессой.

— Насчет жены не могу сказать, но любовница у него есть. Она, конечно, уже не девочка. Ей лет 30, — рассказал Михаил «Известиям».

При этом, по его словам, сам Мохов всё время после освобождения из тюрьмы вел себя тихо, копался в огороде.

— По-соседски он тихо ведет себя. Нет к нему претензий. Он нормальный. Хотя бог знает, адекватный ли он. На вид вроде адекватный, а что там, внутри, я не знаю, — добавил Михаил.

«И психически здоровые совершают зверства»

72-летний Виктор Мохов получил прозвище «скопинский маньяк» после похищения в 2000 году двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подземном бункере под гаражом почти четыре года, регулярно насилуя. Одна из девушек трижды рожала от него — двух детей Мохов отобрал и подбросил в подъезды жилых домов, третий ребенок уже после ее освобождения родился мертвым.

Девушкам удалось освободиться в мае 2004 года, передав на волю записку. В 2005 году Мохов получил 17 лет колонии, в начале марта 2021-го вышел на свободу. После этого над ним установили административный надзор на шесть лет.

Преступник не прятался от людей, в марте 2021 года он дал интервью Ксении Собчак. Одна из жертв Мохова также сообщала, что он пытался выйти с ней на связь и отправил заявку в друзья во «ВКонтакте».

Погиблое место
Виктор Мохов

Виктор Мохов

Фото: СК РФ

Сейчас Мохов подозревается в сокрытии убийства, совершенного в его доме. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступления»). Наказание предполагает штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

«Скопинский маньяк» рассказал о своей помощи в сокрытии убийства

Тем не менее юристы сомневаются, что он будет осужден по этой статье.

— Более вероятный сценарий, что будет переквалификация в групповое убийство по ст. 105 УК РФ, — считает адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев.

По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет, рассказал он «Известиям».

— Принимая во внимание тот факт, что он уже был ранее осужден за особо тяжкое преступление, суд, возможно, назначит наказание ближе к верхней планке, то есть не менее десяти лет, — отметил адвокат.

Наказание от шести до 15 лет лишения свободы грозит и Евгению Полищуку, который подозревается в убийстве.

Одна из тем, которая обсуждается в связи с этой новостью, — можно ли было не выпускать Виктора Мохова на свободу и таким образом, возможно, предотвратить новое преступление.

Погиблое место
Евгений Полищук 

Евгений Полищук

Фото: РЕН ТВ

— После совершения зверских преступлений на сексуальной почве в обязательном порядке направляют на судебно-психиатрическую экспертизу. Раз «скопинский маньяк» отбывал наказание на общих основаниях, то экспертиза не признала этого человека больным, — рассказал «Известиям» врач-психиатр Александр Ковтун.

В ином случае Мохова поместили бы в психиатрическое отделение закрытого типа.

— Во время стационарной судебной психологической экспертизы с пациентом беседуют, расспрашивают, наблюдают за поведением, анализируют его творчество, проводят диагностику, выясняют, есть ли у него недоразвитость, эпилепсия, галлюцинации, бред. Если всего этого не обнаруживается, то, соответственно, психически больным его не признаешь, как бы кому ни хотелось, — пояснил психиатр.

По словам эксперта, выводам о психическом здоровье Мохова и тому, что он после отбытия наказания находился на свободе, не стоит удивляться — серьезные преступления, в том числе на сексуальной почве, часто совершают люди, не страдающие психическими расстройствами.

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