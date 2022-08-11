Погиблое место: что ждет «скопинского маньяка» за сокрытие убийства

Спор из-за гуся обернулся смертью для мужчины, гостившего в доме Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк». В убийстве подозревается другой собутыльник Мохова, а сам он помогал избавиться от трупа. Ныне 72-летний пенсионер получил свое прозвище в ходе громкого уголовного дела — в 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет и четыре года держал их в подземном бункере. После освобождения в 2021 году вел себя «тихо» и выглядел адекватным, говорят соседи. Изолировать его от общества было невозможно без заключения о психических отклонениях, отмечают врачи. За нынешнее преступление в случае доказательства вины Мохову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ссора из-за гуся

Полиция райцентра Скопин Рязанской области 7 августа обнаружила в заброшенном доме тело мужчины. Расследование быстро вывело на подозреваемых. Фамилия одного из них превратила рядовое, казалось бы, убийство в громкую новость. Возможным соучастником преступления оказался Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк».

9 августа полиция задержала Мохова совсем за другое правонарушение — он не ночевал дома, хотя судом ему предписано не покидать место жительства после 22:00. В ходе допроса Мохов сознался в том, что убийство произошло в его доме.

По версии следствия, всё случилось 2 августа. В День ВДВ в доме у Мохова собрались четыре человека: сам хозяин, его сожительница Инесса и два его приятеля — Евгений Полищук и Сергей Щукин. Выпивали. В какой-то момент между гостями произошел конфликт.

«Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он (Полищук. — «Известия») заходит и говорит: «Ребята, я, по-моему... убил», — рассказал Мохов на допросе, его видео распространил Следственный комитет РФ.

Погиблое место Дом Виктора Мохова Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам подозреваемого, конфликт случился «из-за гуся». На пьяную голову Щукина заподозрили в том, что он отрубил голову одному из домашних животных Мохова.

Инесса Панова, которая в тот момент находилась в комнате, в интервью РЕН ТВ вспомнила тот момент.

«Нанес ему [удар] по морде… Он упал, и всё! Человек умер. Потом они в одеяло положили и отнесли», — рассказала она.

Мохов и Полищук оттащили тело в один из заброшенных домов неподалеку. А Инессе, по некоторым свидетельствам, угрожали.

— Они (Мохов и Полищук. — «Известия») Инессе угрожали убийством, если она кому-то расскажет. Говорили: «Если ты кому-нибудь скажешь, мы тебя тоже убьем». Она ничего не могла сделать. А Архипа (кличка Полищука. — «Известия») сейчас менты приняли, — рассказал корреспонденту «Известий» Алексей — друг и одноклассник убитого Сергея Щукина.

Как выяснили «Известия», погибший был женат, но развелся. Местные жители рассказали, что Сергей давно жил без семьи. Он, как и Мохов, недавно вышел из тюрьмы. Со «скопинским маньяком» он познакомился в социальной столовой.

Погиблое место Дом Виктора Мохова Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам Михаила, соседа Мохова, тот последнее время жил с любовницей — той самой Инессой.

— Насчет жены не могу сказать, но любовница у него есть. Она, конечно, уже не девочка. Ей лет 30, — рассказал Михаил «Известиям».

При этом, по его словам, сам Мохов всё время после освобождения из тюрьмы вел себя тихо, копался в огороде.

— По-соседски он тихо ведет себя. Нет к нему претензий. Он нормальный. Хотя бог знает, адекватный ли он. На вид вроде адекватный, а что там, внутри, я не знаю, — добавил Михаил.

«И психически здоровые совершают зверства»

72-летний Виктор Мохов получил прозвище «скопинский маньяк» после похищения в 2000 году двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подземном бункере под гаражом почти четыре года, регулярно насилуя. Одна из девушек трижды рожала от него — двух детей Мохов отобрал и подбросил в подъезды жилых домов, третий ребенок уже после ее освобождения родился мертвым.

Девушкам удалось освободиться в мае 2004 года, передав на волю записку. В 2005 году Мохов получил 17 лет колонии, в начале марта 2021-го вышел на свободу. После этого над ним установили административный надзор на шесть лет.

Преступник не прятался от людей, в марте 2021 года он дал интервью Ксении Собчак. Одна из жертв Мохова также сообщала, что он пытался выйти с ней на связь и отправил заявку в друзья во «ВКонтакте».

Погиблое место Виктор Мохов Фото: СК РФ

Сейчас Мохов подозревается в сокрытии убийства, совершенного в его доме. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступления»). Наказание предполагает штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

Тем не менее юристы сомневаются, что он будет осужден по этой статье.

— Более вероятный сценарий, что будет переквалификация в групповое убийство по ст. 105 УК РФ, — считает адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев.

По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет, рассказал он «Известиям».

— Принимая во внимание тот факт, что он уже был ранее осужден за особо тяжкое преступление, суд, возможно, назначит наказание ближе к верхней планке, то есть не менее десяти лет , — отметил адвокат.

Наказание от шести до 15 лет лишения свободы грозит и Евгению Полищуку, который подозревается в убийстве.

Одна из тем, которая обсуждается в связи с этой новостью, — можно ли было не выпускать Виктора Мохова на свободу и таким образом, возможно, предотвратить новое преступление.

Погиблое место Евгений Полищук Фото: РЕН ТВ

— После совершения зверских преступлений на сексуальной почве в обязательном порядке направляют на судебно-психиатрическую экспертизу. Раз «скопинский маньяк» отбывал наказание на общих основаниях, то экспертиза не признала этого человека больным , — рассказал «Известиям» врач-психиатр Александр Ковтун.

В ином случае Мохова поместили бы в психиатрическое отделение закрытого типа.

— Во время стационарной судебной психологической экспертизы с пациентом беседуют, расспрашивают, наблюдают за поведением, анализируют его творчество, проводят диагностику, выясняют, есть ли у него недоразвитость, эпилепсия, галлюцинации, бред. Если всего этого не обнаруживается, то, соответственно, психически больным его не признаешь, как бы кому ни хотелось, — пояснил психиатр.