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«Скопинский маньяк» рассказал о своей помощи в сокрытии убийства

«Скопинский маньяк» рассказал следователям, как и где прятал труп убитого в его доме мужчины
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Фото: СК РФ
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Следственный комитет опубликовал кадры допроса «скопинского маньяка» Виктора Мохова, подозреваемого в сокрытии убийства, совершенного в его доме.

По версии следствия, 2 августа, в День ВДВ, собравшиеся в доме Мохова мужчины устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. «Скопинский маньяк» признался, что помог спрятать труп.

«Я слышал какие-то звуки, удары, и после он заходит, говорит: ребята, я вроде, по-моему, убил», – рассказал Мохов.

Также СК показал кадры проведения следственного эксперимента, во время которого Мохов указал сотрудникам правоохранительных органов, где было спрятано тело убитого.

10 августа источник в правоохранительных органах сообщил, что 72-летний Мохов помог спрятать труп убитого в его доме человека.

Само тело, как отмечает life.ru, было найдено во дворе заброшенного дома в Скопинском районе еще 7 августа.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.

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