Источник сообщил о помощи «скопинского маньяка» в сокрытии убийства

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», помог спрятать труп убитого в его доме человека, утверждает подозреваемый в совершении этого убийства. Об этом сообщил 10 августа источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый дал показания, что они вместе с Моховым действовали. Пока дело не возбуждено. Доследственная проверка идет еще», — передает сообщение «РИА Новости».

Об обнаружении трупа недалеко от дома «скопинского маньяка» стало известно ранее в среду. По данным «Известий», в День ВДВ у Мохова собралась компания из пяти человек. Они распивали спиртные напитки. В результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения и был нанесен удар, повлекший смерть человека. Тогда источник сообщил «Известиям», что сам Мохов в убийстве невиновен.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу, ему было запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района.