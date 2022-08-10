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Возле дома «скопинского маньяка» обнаружили труп

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Фото: РЕН ТВ
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Возле дома Виктора Мохова, более известного, как «скопинский маньяк», обнаружили труп. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

По данным источника, в день ВДВ у Мохова собралась компания из пяти человек. Они распивали спиртные напитки. В результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения и был нанесен удар, повлекший смерть человека.

По данным источника, сам Мохов не виновен.

«Известия» запросили официальный комментарий у Следственного комитета.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу, ему было запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района.

9 августа 2022 года Мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области назначил «скопинскому маньяку» 10 суток административного ареста из-за несоблюдения им предписанных требований.

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