Суд Рязанской области арестовал «скопинского маньяка» на 10 суток

В результате несоблюдения административных требований Виктором Моховым, более известным как «скопинский маньяк», Мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области 9 августа назначил ему 10 суток административного ареста.

В течение года это уже второе несоблюдение установленных требований, ранее установленных судом. Информацию предоставил ТАСС со ссылкой на секретариат Рязанского областного суда. По данным суда, маньяк не ночевал у себя дома.

Ранее, в середине июля, Виктору Мохову запретили приближаться к детским учреждениям на расстояние менее 100 м.

3 августа 2021 года «скопинского маньяка» арестовали на 10 суток за участие в съемке видеоролика в поддержку партии КПРФ.

В июне того же года Рязанский областной суд в апелляционной инстанции удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, запретив ему общение с представителями СМИ, в интернете, а также посещение мест общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу, ему было запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района.