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«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения

«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения

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«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, который отбыл наказание продолжительностью в 17 лет, вышел на свободу. Об этом в среду, 3 марта, сообщает «РИА Новости».

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

Как уточняется, срок он отбывал в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он покинул город на поезде и направился к месту проживания.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек — 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он заточил жертв в подземную темницу, которую обустроил на своем дачном участке. В течение почти четырех лет Мохов в извращенных формах насиловал пленниц, избивал и морил голодом.

Позже Елена родила от него двух сыновей. Мохов отобрал у матери мальчиков (первого через два месяца, второго — через четыре месяца после рождения). Детей он подкидывал в подъезды многоэтажных домов Скопина. Оба ребенка впоследствии были усыновлены, после освобождения их биологическая мать из-за нанесенной психологической травмы не смогла забрать детей себе.

Выйти из заточения пленницы смогли лишь в мае 2004 года, когда Екатерине Мартыновой удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. Та обратилась в милицию, после чего девушки были освобождены.

В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

Накануне сообщалось, что Мохов, согласно решению Пугачевского районного суда Саратовской области, после освобождения из колонии не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам. Также ограничения распространяются на выезд за пределы территории Скопинского муниципального района Рязанской области без разрешения органов внутренних дел.

В конце февраля жертва «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова рассказала подробности своего плена. Она отметила, что, получив предложение о помощи в возвращении домой после дискотеки, никакого подвоха не ожидала от мужчины, так как привыкла, что взрослые люди помогают, и была уверена, что доберется домой.

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