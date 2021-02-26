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Жертва «скопинского маньяка» рассказала подробности своего плена

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Жертва «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова рассказала подробности своего плена в интервью телеканалу РЕН ТВ. Беседа опубликована в пятницу, 26 февраля.

«Скопинский маньяк», 70-летний Виктор Мохов, должен выйти на свободу весной. Он находился в заключении 17 лет. Его жертвы — две несовершеннолетние девушки — находились в рабстве четыре года. Екатерине было на тот момент 14 лет, а ее подруге Елене — 17. Маньяк держал девушек в бункере в городе Скопино в Рязанской области.

Как рассказала Екатерина, в 2000 году девушки впервые выбрались на дискотеку вечером. Домой возвращались уже около 22:00.

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«Общественный транспорт тогда ходил плохо, время было уже ближе к десяти. Лена мне сказала, что мы вряд ли сейчас уедем, тем более было очень много народа, это массовая бесплатная дискотека, приуроченная к празднику «Вера, Надежда, Любовь». Мы сели в машину Мохова. Конечно, это была ошибка, но в тот момент я не думала ни о чем плохом, в такой ситуации оказалась впервые», — сказала Екатерина.

Она отметила, что никакого подвоха не ожидала от мужчины, так как привыкла, что взрослые люди помогают, и была уверена, что доберется домой.

По словам девушки, в подвале она очутилась не сразу, сначала ее напоили снотворным, насиловали и угрожали.

«Проснулась от звука открывающегося люка. Туда залезла Лена, потом залез Мохов. Я думала, что это всё странная ситуация, думала, что мы сейчас все поднимемся наверх, что нас отпустят. В итоге он поднялся и закрыл все замки. Каждый раз, когда он приходил, думала, что вот-вот он нас отпустит <…> По истечении 3–4 месяцев уже точно поняла, что добровольно Мохов замки не откроет, либо нам надо что-то делать, либо нас найдут», — поделилась Екатерина.

Она отметила, что переживать плен помогли сочинение стихотворений и чтение книг, которые иногда приносил Мохов.

Екатерина рассказала, что во время плена питание было скудным, в основном овощи и крупы, из удобств только туалет и душ, который был редко в виде канистр с теплой водой и тазика.

«Однажды он не приходил дней пять. У нас к тому моменту закончилась вода, мы не понимали, что нам пить, думали, что вообще не придет. В последний критический момент он пришел. Такое происходило несколько раз. Было очень страшно, мы не могли добыть себе воду. Были заживо погребенными», — вспоминает она.

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Другая жертва маньяка была беременна от Мохова трижды. Роды принимала Екатерина, затем Мохов подбрасывал детей в жилые дома.

«Мне пришлось принимать роды, потому что, кроме меня, сделать это было некому <…> Лена была на 8-м месяце, когда нас освободили. Она родила, насколько я знаю, мертвую девочку. Она не выжила, потому что у Лены уже здоровье было подорвано», — сказала Екатерина.

Попыток сбежать девушки не предпринимали, так как не было возможности. Освободится помог случай, когда Мохов решил похитить еще одну девушку, которая снимала у него жилье. Пленницы написали записку, в которой описали свое положение и оставили свои контактные данные, затем передали записку квартирантке Мохова. По словам Екатерины, приблизительно через две недели их освободили.

«Постепенно начала вводить общение в свою жизнь. Сначала это были родные. Потом это были мои две лучшие подруги. Постепенно начала общаться с незнакомыми. Это планомерно всё происходило. Для меня всё казалось непривычным. Каждое утро я просыпалась с улыбкой. Была счастлива, что я дома. Это чувство счастья мне помогло побороть трудности адаптации, помогло плавно влиться в нормальную жизнь», — поделилась Екатерина.

На данный момент девушки адаптировались, у них есть свои семьи. Екатерина отучилась сначала в школе, а затем и в институте. Сейчас она пишет книгу совместно с датским писателем.

«Сейчас он (Мохов. — Ред.) выходит на свободу, в марте 2021 года. Честно говоря, я очень не хочу, чтобы он вышел. Он не заслуживает свободу априори, как человек. Он сделал всё, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно», — подытожила Екатерина.

В декабре 2020 года телеканал РЕН ТВ раскрыл подробности о действиях убившего более 25 пенсионерок маньяка.

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