Похитители тел: в Приморье осуждена банда сутенеров

Суд во Владивостоке вынес приговор шестерым обвиняемым в организации сети подпольных борделей. Преступники не только вовлекали женщин в занятие проституцией, на их счету изнасилования и похищения тех, кто не хотел добровольно находиться в сексуальном рабстве. Шайка орудовала в Приморье довольно долго, пока двум жертвам не удалось сбежать из квартиры, оборудованной для оказания секс-услуг. Этот и другие случаи показывают: даже пандемия и связанные с ней ограничительные меры не смогли остановить грязный бизнес. Подробности — в материале «Известий».

Издевательства и насилие

Потерпевшими по делу проходят две сестры, которых силой принуждали оказывать сексуальные услуги. Суд установил структуру криминального бизнеса: на «учредителей», 48-летнего трижды судимого главаря и его сожительницу, работали диспетчеры, водители и охранники. В функции последних входило получение денег от клиентов, а также осуществление надзора за девушками.

Похитители тел Фото: Depositphotos

Организатор борделя ранее уже был судим за организацию занятий проституцией. Жертв он подыскивал среди бывших воспитанниц детских домов, рассчитывая, что им не к кому будет обратиться за помощью. Девушкам, признанным потерпевшими по делу, удалось бежать, но их нашли и заставили вернуться. Преступники пытали их, изнасиловали и травили собаками (на теле медики нашли многочисленные укусы).

Четырем лидерам группировки суд назначил от 5,5 до 15 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать срок в колонии особого режима. Двое отделались условными сроками (2,5 и пять лет).

Типовая схема

Это не первое и не единственное уголовное дело, в котором организация притона для проституции связана с насилием и издевательствами. Осенью прошлого года на скамье подсудимых оказались сутенеры из Мурманска. Подельники открыли в двух районах города не менее восьми подпольных борделей, работавших круглосуточно. Основателем «предприятия» следствие считает 30-летнего местного жителя, в прошлом портового рабочего. Сначала он работал в одиночку — с помощью объявлений набирал девушек, был диспетчером, шофером и охранником. Для некоторых проституток это была основная работа, но многие приезжали в Мурманск «вахтовым методом» из других населенных пунктов. Со временем и ростом прибыли появились наемные работники: диспетчеры, водители, охранники. Персонал получал от 60 до 70 тыс. рублей.

Похитители тел Фото: Depositphotos

Следователям известно о 30 проститутках, в том числе из ближнего зарубежья, обслуживавших клиентуру притонов, при этом самым юным секс-работницам было 14 и 17 лет. Обе девушки из неблагополучных семей, их заманили из Петрозаводска обещаниями безбедной жизни. Когда они в Мурманске услышали, чем им придется заниматься, пути назад не было — денег на дорогу домой не оказалось. Подростков заставляли заниматься проституцией практически за еду и кров. Позже одной девушке удалось выбраться из этого ада, вторая сама стала диспетчером борделя. Билеты на поезд до Мурманска, купленные для них несколько лет назад сутенером, стали доказательством его осведомленности о возрасте подруг.

Клиентура — моряки и вахтовики

Два этих процесса показательны — они свидетельствуют о том, что проблема проституции особенно остро стоит в портовых городах. По мнению источника «Известий» в правоохранительных органах, в таких населенных пунктах спрос на интим-услуги традиционно высок.

— Это обусловлено дисбалансом в сторону мужчин, в первую очередь речь о моряках, в том числе иностранных. У людей есть день–другой по возвращении из рейса и наличные, которые они готовы тратить, как только ступили на берег. Оргпреступность особо трепетно относилась к доходу с портовых проституток, часто разворачивались настоящие боевые действия за контроль над этой сферой. Разумеется, криминалитет зарабатывает не только на интим-услугах, но и на смежных промыслах — торговля наркотиками через тех же путан, плюс кражи у подвыпивших клиентов.

Похитители тел Фото: Depositphotos

По его словам, большой доход проституция приносит и в регионах, где многие работают вахтовым методом — на севере, в Сибири и на Урале. Спрос на продажную любовь растет по тем же причинам — много мужчин «при деньгах», оторванных от своих семей.

— Чем дальше от Москвы, чем больше спрос, тем злее сутенеры. Как правило, самые опасные роли берут на себя люди с испорченной криминальной биографией или так называемые дропы. На их имена арендуются квартиры, им, если что, отбывать наказание. Истинным лидерам часто удается уйти от ответственности — они запугивают соучастников. Жестокость сутенеров в отношении женщин, как проституток, так и администраторов, хорошо известна. Они угрожают физической расправой, в том числе над детьми, и, разумеется, обещают растрезвонить на малой родине блудниц, чем они занимаются в большом городе, — говорит говорит бывший оперативник подразделения полиции по борьбе с преступлениями против общественной нравственности.

Не всё «Косу» масленица

Слова бывшего оперативника подтверждает недавнее расследование деятельности сутенеров в Иркутской области, получившее на днях неожиданное продолжение. В Грузии арестован предполагаемый организатор сети секс-услуг Алексей Ленивцев по прозвищу «Кос» (из-за косоглазия). Когда тучи начали сгущаться над ним в России, он бежал за границу. Скрывался от правосудия в Батуми, пока местная полиция не арестовала его по запросу российской стороны. Ранее Ленивцев был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ему инкриминируют организацию преступного сообщества, похищение человека, причинение вреда здоровью, вымогательство. По версии следствия, он вовлекал в проституцию несовершеннолетних.

Похитители тел Фото: Depositphotos

В 2018 году бандит обложил данью многих проституток Иркутской области. По оперативным данным, он и его люди заставляли девушек употреблять наркотические стимуляторы для большей «бодрости» в отношениях с клиентами. Нарушительниц «трудовой» дисциплины жестоко избивали металлическими радиоантеннами (такие показания дал один из сообщников Ленивцева, признавший свою вину).

В настоящий момент следствие установило как минимум 20 членов сообщества. Самой младшей из вовлеченных в занятия проституцией девушек было всего 14 лет. Предложения о работе размещались в интернете, преимущественно в соцсетях. Супруга Ленивцева, как считает следствие, руководила одним из борделей. Чаще всего публичные дома скрывались за вывесками спа-салонов для мужчин и центров отдыха.

Киберсводничество и бот-сутенер

В Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах ситуация с организацией проституции в корне другая, признает источник «Известий» из столичной полиции .

Похитители тел Фото: Depositphotos