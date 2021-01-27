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Похитители тел: в Приморье осуждена банда сутенеров

Преступники принуждали девушек оказывать секс-услуги
Фото: Depositphotos
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Похитители тел: в Приморье осуждена банда сутенеров
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2021-01-26 18:16:59
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Суд во Владивостоке вынес приговор шестерым обвиняемым в организации сети подпольных борделей. Преступники не только вовлекали женщин в занятие проституцией, на их счету изнасилования и похищения тех, кто не хотел добровольно находиться в сексуальном рабстве. Шайка орудовала в Приморье довольно долго, пока двум жертвам не удалось сбежать из квартиры, оборудованной для оказания секс-услуг. Этот и другие случаи показывают: даже пандемия и связанные с ней ограничительные меры не смогли остановить грязный бизнес. Подробности — в материале «Известий».

Издевательства и насилие

Потерпевшими по делу проходят две сестры, которых силой принуждали оказывать сексуальные услуги. Суд установил структуру криминального бизнеса: на «учредителей», 48-летнего трижды судимого главаря и его сожительницу, работали диспетчеры, водители и охранники. В функции последних входило получение денег от клиентов, а также осуществление надзора за девушками.

Похитители тел
проститутка у машины
Фото: Depositphotos

Организатор борделя ранее уже был судим за организацию занятий проституцией. Жертв он подыскивал среди бывших воспитанниц детских домов, рассчитывая, что им не к кому будет обратиться за помощью. Девушкам, признанным потерпевшими по делу, удалось бежать, но их нашли и заставили вернуться. Преступники пытали их, изнасиловали и травили собаками (на теле медики нашли многочисленные укусы).

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Четырем лидерам группировки суд назначил от 5,5 до 15 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать срок в колонии особого режима. Двое отделались условными сроками (2,5 и пять лет).

Типовая схема

Это не первое и не единственное уголовное дело, в котором организация притона для проституции связана с насилием и издевательствами. Осенью прошлого года на скамье подсудимых оказались сутенеры из Мурманска. Подельники открыли в двух районах города не менее восьми подпольных борделей, работавших круглосуточно. Основателем «предприятия» следствие считает 30-летнего местного жителя, в прошлом портового рабочего. Сначала он работал в одиночку — с помощью объявлений набирал девушек, был диспетчером, шофером и охранником. Для некоторых проституток это была основная работа, но многие приезжали в Мурманск «вахтовым методом» из других населенных пунктов. Со временем и ростом прибыли появились наемные работники: диспетчеры, водители, охранники. Персонал получал от 60 до 70 тыс. рублей.

Похитители тел
жертва принудительной проституции
Фото: Depositphotos

Следователям известно о 30 проститутках, в том числе из ближнего зарубежья, обслуживавших клиентуру притонов, при этом самым юным секс-работницам было 14 и 17 лет. Обе девушки из неблагополучных семей, их заманили из Петрозаводска обещаниями безбедной жизни. Когда они в Мурманске услышали, чем им придется заниматься, пути назад не было — денег на дорогу домой не оказалось. Подростков заставляли заниматься проституцией практически за еду и кров. Позже одной девушке удалось выбраться из этого ада, вторая сама стала диспетчером борделя. Билеты на поезд до Мурманска, купленные для них несколько лет назад сутенером, стали доказательством его осведомленности о возрасте подруг.

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Клиентура — моряки и вахтовики

Два этих процесса показательны — они свидетельствуют о том, что проблема проституции особенно остро стоит в портовых городах. По мнению источника «Известий» в правоохранительных органах, в таких населенных пунктах спрос на интим-услуги традиционно высок.

— Это обусловлено дисбалансом в сторону мужчин, в первую очередь речь о моряках, в том числе иностранных. У людей есть день–другой по возвращении из рейса и наличные, которые они готовы тратить, как только ступили на берег. Оргпреступность особо трепетно относилась к доходу с портовых проституток, часто разворачивались настоящие боевые действия за контроль над этой сферой. Разумеется, криминалитет зарабатывает не только на интим-услугах, но и на смежных промыслах — торговля наркотиками через тех же путан, плюс кражи у подвыпивших клиентов.

Похитители тел
мужчина с пачкой денег
Фото: Depositphotos

По его словам, большой доход проституция приносит и в регионах, где многие работают вахтовым методом — на севере, в Сибири и на Урале. Спрос на продажную любовь растет по тем же причинам — много мужчин «при деньгах», оторванных от своих семей.

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— Чем дальше от Москвы, чем больше спрос, тем злее сутенеры. Как правило, самые опасные роли берут на себя люди с испорченной криминальной биографией или так называемые дропы. На их имена арендуются квартиры, им, если что, отбывать наказание. Истинным лидерам часто удается уйти от ответственности — они запугивают соучастников. Жестокость сутенеров в отношении женщин, как проституток, так и администраторов, хорошо известна. Они угрожают физической расправой, в том числе над детьми, и, разумеется, обещают растрезвонить на малой родине блудниц, чем они занимаются в большом городе, — говорит говорит бывший оперативник подразделения полиции по борьбе с преступлениями против общественной нравственности.

Не всё «Косу» масленица

Слова бывшего оперативника подтверждает недавнее расследование деятельности сутенеров в Иркутской области, получившее на днях неожиданное продолжение. В Грузии арестован предполагаемый организатор сети секс-услуг Алексей Ленивцев по прозвищу «Кос» (из-за косоглазия). Когда тучи начали сгущаться над ним в России, он бежал за границу. Скрывался от правосудия в Батуми, пока местная полиция не арестовала его по запросу российской стороны. Ранее Ленивцев был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ему инкриминируют организацию преступного сообщества, похищение человека, причинение вреда здоровью, вымогательство. По версии следствия, он вовлекал в проституцию несовершеннолетних.

Похитители тел
девушка ловит машину на трассе
Фото: Depositphotos
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В 2018 году бандит обложил данью многих проституток Иркутской области. По оперативным данным, он и его люди заставляли девушек употреблять наркотические стимуляторы для большей «бодрости» в отношениях с клиентами. Нарушительниц «трудовой» дисциплины жестоко избивали металлическими радиоантеннами (такие показания дал один из сообщников Ленивцева, признавший свою вину).

В настоящий момент следствие установило как минимум 20 членов сообщества. Самой младшей из вовлеченных в занятия проституцией девушек было всего 14 лет. Предложения о работе размещались в интернете, преимущественно в соцсетях. Супруга Ленивцева, как считает следствие, руководила одним из борделей. Чаще всего публичные дома скрывались за вывесками спа-салонов для мужчин и центров отдыха.

Киберсводничество и бот-сутенер

В Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах ситуация с организацией проституции в корне другая, признает источник «Известий» из столичной полиции.

Похитители тел
проституция в ночном городе
Фото: Depositphotos

— В больших городах уличной или бордельной проституции осталось совсем немного. То, с чем мы сталкивались за последние годы — это закрытые этнические бордели для мигрантов. Сутенеров, в привычном понимании этого слова, уже нет. Сейчас проститутки ищут клиентов в соцсетях — существует масса пабликов в открытом доступе, где сами девушки без посредников выкладывают свои фото. За рекламу они платят администрации площадки. Сутенерами в каком-то смысле сегодня можно назвать людей, которые пишут специальные боты, продвигающие своих клиенток. В основном девушки, зарабатывающие телом в столице, ведут индивидуальную «трудовую» деятельность. Сами себе хозяйки, — говорит оперативник.

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