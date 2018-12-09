Из-под палки: голландцы озабочены падением посещаемости борделей

Европейская пресса волнуется: статьи с названиями вроде «Дорогие миллениалы, займитесь сексом!» появляются всё чаще. У современных европейцев, занятых футболом, компьютерными играми, перепиской в соцсетях и маршами в поддержку ЛГБТ, не остается ни времени, ни, что самое важное, желания вступать в половые отношения, запрограммированные самой природой. О неожиданной проблеме ЕС — в материале «Известий»

Одним глазком

«А теперь — к шлюхам!» — твердо произносит Мэттью, безуспешно пытаясь поставить пустую пивную кружку точно на круглую подставку, выданную ему барменом вместе со стаканчиком скотча, который англичанин брал «для разминки». Движения его после виски, «отполированного» голландским пивом, в отличие от голоса уверенностью не сквозят. Сосуд опускается мимо картонки с изображением на ней герба футбольного клуба «Аякс» — гордости Амстердама и всей Страны тюльпанов. Мэттью не подает виду, что расстроен промахом: картонка тут же перекочевывает со стола в карман его куртки.

red-light1 «Квартал красных фонарей» в Амстердаме давно стал знаковой достопримечательностью Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Zegers

«Сувенир, — отвечает красноносый бритт на мой вопрос, выраженный взглядом. — Всё включено».

Однако, на этом — слямзить бирдекель — грехопадение Мэттью и заканчивается. На панель он идет не за доступной барышней, а за провокационным селфи.

Тур по нескольким питейным заведениям, именуемый pub crawl («ползком по пивнушкам» — англ.) — обязательная часть визита британских футбольных фанатов в любую страну. Амстердамская же программа поездки, как правило, кроме трех обычных ее составляющих — выплеснуть эмоции на стадионе, отметить победу (залить горе поражения) в баре и немного подраться — включает еще и четвертую: посещение знаменитого на всю Европу «квартала красных фонарей» (De Rosse Buurt). Того самого, где жрицы любви красуются в витринах «приютов на час».

Британские фаны бредут по Де-Валлетьес («Стеночки» — второе название «квартала греха» по-голландски). Останавливаются возле приглянувшихся за стеклами витрин «манекенов», фотографируются группами, делают одиночные селфи. «Оконные» дамочки нервничают: им точно известно, что всё завершится фотосессией. И дело не в отсутствии денег у посетителей улицы, с этим-то у визитеров как раз всё в порядке. Проблема в другом: европейцев перестал волновать секс — и как естественный метод продолжения рода, и как просто развлечение.

«За год через квартал проходит 2,5 млн человек. Это официальная статистика, — поведал бармен в одной из забегаловок. — Приходящий народ, правда, в последние годы выглядеть стал как-то странно. Идут группами и даже семьями с детьми. Скорее на экскурсии, чем за сексом».

Секс с налогом на добавленную стоимость

Организованная проституция в Амстердаме в последние годы чувствует себя неважно: интернет виноват. Де-Валлетьес набивал себе цену, известность и славу годами — стоимость услуг здесь подобралась под самые облака, а платить втридорога за сервис, мало чем отличающийся от предлагаемого в полукилометре, желающих теперь всё меньше. В результате жизнь в квартале скатилась, по словам Фритца Рувоета из организации Bright Fame, голландского квазипрофсоюза секс-работников, на уровень примитивной борьбы за выживание.

red-light3 Секс-работница на улице квартала Де-Валлетьес Фото: Global Look Press/imago stock&people

«Кому-то это покажется нереальным, но число апартаментов, простаивающих без арендаторов, просто пугающее, — вторит Рувоету на страницах издания Trouw Мастен Ставаст, ответственный за сдачу внаем почти трех десятков помещений в девяти зданиях, расположенных в «Стеночках». — Каждая из женщин за сутки пользования арендуемой площадью должна заплатить не менее €80. И это еще по-божески. Девочки жалуются, что по договоренности о ценах на услуги им остается всего €15 с клиента. Этого едва хватит на то, чтобы не протянуть ноги с голоду. Проституция сейчас — очень сложная профессия».

Названная арендная плата — действительно сведенная владельцем недвижимости к минимуму ее рентабельности. По информации испанского издания El Confidencial, в «особенно многолюдных и проходных участках» с проституток берут и по €200 за ночь аренды помещения. Амстердамская пресса утверждает, что средняя цена секс-услуг «краснофонарных» дам — €50 за 20-минутный сеанс. Миллионершей при таких расценках стать не получится. Не только и не столько потому, что придется уплатить НДС (21%) в госказну. Проблема в том, что мало кому везет обслужить больше чем 2–3 клиента за сутки.

«Ты записался в экскурсанты?»

Амстердамские власти, считавшие до недавнего времени секс-туризм одной из серьезных доходных составляющих туризма вообще, сильно взволнованы переходом его из реальной сферы в виртуальную. Не приносящую городу маржу. Положение можно поправить, считают в мэрии, введением жестких правил.

red-light2 Сувенирный магазин в «квартеле красных фонарей» в Амстердаме Фото: Global Look Press/ZUMA/Velar Grant

Отныне гиды, водящие группы с целью только показа «красных фонарей», обязаны собирать экскурсантов в отдалении от места осмотра. Кроме того, во избежание примыкания к группе случайных людей гидам предписано составить список участников, которые оплачивают услугу. Соблюдение нормы в любой момент могут проконтролировать полицейские, как в форме, так и в штатском.

Обнаружат, что число экскурсантов больше заявленного — с экскурсовода возьмут штраф. €150, если он — индивидуальный предприниматель, €950 — если агент фирмы. Три подобных нарушения — прощай, лицензия.

Администрация квартала тоже заинтересована в освобождении территории от праздно любопытствующих: для них в интернете запустили приложение Sophie. С его помощью можно совершить двухчасовую виртуальную, сопровождаемую пояснениями гида, экскурсию по району. Приложение скачивается за €4,49. Программой видеопутешествия предусмотрены остановки в трех десятках точек (кофешопах, барах, ресторанах и т.д.), оплативших, естественно, привлечение внимания клиентов к ним. Пользователи приложения, как обещает реклама, узнают много нового и интересного об истории проституции в Амстердаме.

Нидерланды были среди инициаторов возвращения Европы к признанию проституции профессией: запрет на платную любовь действовал здесь с начала ХХ века. В 2001 году его отменили. Амстердамской мэрии понравилось: «красные фонари», по данным The New York Times, поначалу генерировали до €100 млн в год, из которых городской бюджет получал хорошую прибавку в виде налоговых платежей.

Германия: с «заботой об экономически уязвимых»

Евросоюз, обычно стремящийся представлять себя единым целым, в вопросе отношения к проституции демонстрирует плюрализм мнений. В Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Греции, Бельгии, Дании, Люксембурге, Латвии и Турции оказание сексуальных услуг носит статус легального бизнеса. В остальных странах — нет.

red-light4 Профессиональная танцовщица перед борделем во Франкфурте-на-Майне Фото: Global Look Press/DPA/Boris Roessler

Если верить европейской прессе, самое либеральное законодательство Старого Света в этом секторе экономики — у немцев. Настолько, что отдельные политические деятели страны полагают, что, приняв закон о легализации проституции (дело было в 2002 году), германский парламент фактически «превратил государство тевтонских рыцарей в самый большой бордель на континенте».

Правительство же Герхарда Шрёдера, проводившее этот закон через бундестаг, было уверено в обратном. Подчеркивая, что «принимаемая норма позволит некоторым наиболее финансово уязвимым категориям населения поправить свое экономическое положение». Да и всему народу как-то проще и легче будет жить, зная, что при оказании платных секс-услуг или пользовании ими никто из участников процесса не выходит за пределы правового поля. Легализация проституции была выставлена в виде заботы государства «об улучшении условий труда лиц, торгующих своим телом, и предоставлении им возможности выплачивать взносы в пенсионный фонд с последующим выходом на заслуженный отдых по возрасту».

Словесная эквилибристика правительства Германии прикрывала собой примитивный холодный расчет: по данным специалистов, организованная и контролируемая проституция в Германии — высокодоходный тип бизнеса, годовой оборот которого составляет €16 млрд. При этом сведения о том, какая часть этих денег оседает в казне, отсутствуют.

red-light5 Контролируемая проституция в Германии — высокодоходный тип бизнеса Фото: Global Look Press/DPA/Andreas Arnold

Хозяева немецких борделей в последние годы, как и голландцы, начали сетовать, что посещаемость их заведений изрядно подсократилась. На порядок упало даже число клиентов кельнского Pascha Сlub, открытого круглый год без выходных. Раньше за сутки здесь проходило несколько тысяч человек. Теперь речь идет лишь о сотнях.

В Италии уличная проституция начиная с 12 сентября 2008 года стала уголовно наказуемой. Причем «под статью» попадают обе стороны и могут получить наказание в виде двух недель пребывания за решеткой или до €3 тыс. штрафа. Естественно, что легально дома терпимости на Апеннинском полуострове не функционируют, а «на темной стороне» бизнес, надежно контролируемый и прикрываемый мафией, вполне процветает, оборачивая за год до €5 млрд.

Испания: иллюзия благопристойности

Проституция в Испании как бы и есть — и одновременно ее нет. Испанские газеты на страницах объявлений и интернет-сайты плотно набиты предложениями «массажных услуг с финалом на ваше усмотрение». Уличных продажных женщин полиция гоняет, но только в тех местах, что законодательно ограждены от этого сервиса. Как правило, проституцию стремятся отодвинуть от памятников культуры, чтобы не оставлять у иностранных туристов негативное впечатление о стране.

red-light6 В Испании процветает «массажная» проституция Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Kunz

Установление размера денежных санкций за нарушения и определение штрафуемой персоны — эти вопросы отданы на откуп местным властям. В одних городах виновным признается лицо, предоставляющее услуги, в других — потребляющее их, в третьих — обе стороны.

«Специалистки», принимающие на дому, обязаны иметь свидетельство об окончании курсов массажа и лицензию на работу по профилю. И, конечно же, платить налоги и социальную страховку как индивидуальные предприниматели.

Такое спокойное отношение к «массажной» проституции подвело работниц секс-индустрии к осознанию необходимости создания собственного профсоюза — что они, не люди, в конце концов? С моментом явно подфартило: когда закрутился процесс регистрации, в Испании как раз творилась правительственная кутерьма и персонал вновь набранного кабинета социалистов еще только обживался в своих креслах, не вникая в мелкие детали происходящего в стране.

Так нынешним летом в список профсоюзных синдикатов пиренейского королевства просочилась «Организация работниц сексуального труда» (Organización de Trabajadoras Sexuales — OTRAS). Министр труда Магдалена Валерио узнала о существовании данной организации только из августовского номера издаваемого правительством «Официального государственного бюллетеня», в котором публикуется вся информация о регистрируемых общественных объединениях национального уровня. После того как ступор от прочитанного прошел, Валерио потребовала объяснений от подчиненных. После чего обратилась в органы юстиции с требованием отменить регистрацию OTRAS.

У вступивших в организацию за ответом дело не стало — вышли на демонстрацию, в ходе которой «выразили удивление, что правительство феминисток (ровно половина министерств нынешнего кабинета возглавляется женщинами. — «Известия») не знает, что сексуальный труд — это тоже работа», отметило издание El Mundo.

«Они бы там, в высоких кабинетах, лучше занялись решением вопроса, как воспрепятствовать контролируемому мафией трафику женщин для секс-утех в Испанию из других стран», — заявила одна из активисток OTRAS Сабрина Санчес.

red-light7 Около 200 человек поддержали секс-работников в Барселоне, протестующих против запрета проституции на дорогах общего пользования Фото: Global Look Press/ZUMA/Paco Freire

Регистрацию «профсоюза работниц сексуального труда» несколько недель назад все-таки отменили. Но увлекшиеся самоорганизацией жрицы любви пообещали апеллировать в вышестоящие инстанции.

Кстати, испанские секс-труженицы выглядят более последовательными в своих действиях, чем их германские коллеги. Испанки по крайней мере не испытывают стыда и не стесняются открыто признавать, чем они зарабатывают. Немки же, несмотря на официально внесенное в реестр профессий их постельное занятие, писать в регистрационных документах соцстраха «проститутка» не хотят. Из почти 400 тыс. германских работниц панели только 44 рискнули указать свою истинную профессию.

Вообще же по количеству женщин, торгующих телом, Германия занимает первое место в Европе. Испания — на втором: 300 тыс. Тройку замыкает Италия — 100 тыс.

Запретить нельзя разрешить

По свидетельству The Prisma, ссылающейся на данные английского профсоюза секс-тружениц English Collective of Prostitutes, «каждая седьмая проститутка в странах Евросоюза — сексуальная рабыня, привезенная из-за рубежа». Чаще всего среди секс-невольниц встречаются гражданки из балканских стран (32%), республик бывшего СССР (19%) и южноамериканки (13%).

red-light6 Каждая седьмая проститутка в странах Евросоюза — сексуальная рабыня Фото: Global Look Press/ZUMA

В Швеции, Франции и некоторых других странах ЕС проституция вообще запрещена. Примечательно, что законодатели из стран, легализующих это явление, и государств, ставящих его вне закона, объясняют свои действия одним и тем же: желанием если не избежать полностью, то, по крайней мере, уменьшить возможности сексуальных домогательств и количество преступлений на сексуальной почве.

В том же материале The Prisma отмечает, что «публичные дома во Франции запрещены были еще в 1946 году, только это решение ничем иным, как действием, подрывающим основы гендерного равенства, назвать нельзя». Надо полагать, в свете пропаганды европейских ценностей в Париже должны задуматься, а не вернуть ли всё на круги своя. Тем более что армию проституток, насчитывающую от 18 тыс. до 20 тыс. человек, не замечать всё труднее. Издание не исключает, что, исходя из расширения программ полового воспитания в школе, европейские государства скоро должны определиться, где именно во фразе «запретить нельзя разрешить», употребляемой по отношению к проституции, следует поставить запятую.