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РЕН ТВ раскрыл подробности о действиях убившего более 25 пенсионерок маньяка

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Разыскиваемый с 2011 года маньяк убил не менее 25 пенсионерок, проникая к ним домой под видом сантехника. Подробности о серийном убийце опубликовал во вторник, 1 декабря, телеканал РЕН ТВ.

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Подозреваемого в совершении этих убийств задержали в Казани ранее в этот же день. Им оказался 38-летний Радик Тагиров. Он признал свою вину по 25 эпизодам.

На допросе задержанный рассказал, что выбирал в качестве жертв пожилых женщин от 75 до 90 лет, которые проживали на первых этажах многоквартирных домов. Он представлялся пенсионеркам сантехником или слесарем, и они сами впускали мужчину в дом. Злоумышленник душил их на месте при помощи подручных материалов — веревками, шнурами от бытовой техники, фартуками.

Покончив с жертвой, он забирал денежные средства, драгоценности и всё, что находил в квартире ценного. После этого преступник имитировал погром и скрывался.

Следствие считает, что первое убийство Тагиров совершил в 2011 году. Он нападал на женщин в Татарстане и в соседних регионах Поволжья. Предполагается, что он убил от 25 до 32 женщин. Они сами пускали мужчину домой, после чего он нападал на них. После убийства он забирал драгоценности, деньги и сбегал.

Телеканал «360» отмечает, что в 2017 году силовики предлагали за информацию о нем 3 млн рублей.

В январе 2019 года на Ставрополье одинокая 97-летняя Надежда Статийчук, ветеран Великой Отечественной войны, умерла через два дня после того, как ее ограбили и избили. Преступники украли 20 тыс. рублей, которые она отложила себе на похороны.

Трех подозреваемых задержали 25 января. Глава региона Владимир Владимиров назвал убийц пенсионерки нелюдями.

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