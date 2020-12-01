В Казани задержали подозреваемого в убийстве более 25 пожилых женщин

В Казани полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве более 25 пожилых женщин. Об этом сообщает портал KazanFirst со ссылкой на источник во вторник, 1 декабря.

«Наводка на маньяка, которого не могли поймать несколько лет, поступила из федерального центра», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 38-летний Радик Тагиров. Он признал свою вину и раскаялся.

«Вину признает, плачет», — сказал собеседник портала.

Расследование этого уголовного дела взяло на себя главное следственное управление Следственного комитета России.

Следствие считает, что первое убийство Тагиров совершил в 2011 году. Он нападал на женщин в Татарстане и в соседних регионах Поволжья. Предполагается, что он убил от 25 до 32 женщин. Они сами пускали мужчину домой, после чего он нападал на них. После убийства он забирал драгоценности, деньги и сбегал.

Телеканал «360» отмечает, что в 2017 году силовики предлагали за информацию о нем 3 млн рублей.

В январе 2019 года на Ставрополье одинокая 97-летняя Надежда Статийчук, ветеран Великой Отечественной войны, умерла через два дня после того, как ее ограбили и избили. Преступники украли 20 тыс. рублей, которые она отложила себе на похороны.

Трех подозреваемых задержали 25 января. Глава региона Владимир Владимиров назвал убийц пенсионерки нелюдями.