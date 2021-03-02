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«Скопинский маньяк» после освобождения не сможет посещать массовые мероприятия

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Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», после освобождения из колонии не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам. Об этом говорится в решении Пугачевского районного суда Саратовской области от 25 сентября 2020 года.

В документе указывается, что срок отбытия наказания заканчивается 3 марта 2021 года, а после освобождения из исправительного учреждения Мохов намерен убыть по месту проживания в город Скопин Рязанской области.

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

«Установить в отношении Мохова В.В. административный надзор на срок шесть лет со следующими административными ограничениями: не посещать места проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий на территории РФ и не участвовать в указанных мероприятиях», — приводит «РИА Новости» текст решения суда.

Помимо этого, ему запрещено находиться вне места жительства либо пребывания с 22 часов до 06 часов следующих суток, за исключением времени нахождения на работе и связанного с исполнением трудовых обязанностей.

Также ограничения распространяются на выезд за пределы территории Скопинского муниципального района Рязанской области без разрешения органа внутренних дел. Мохов обязан являться два раза в месяц в орган внутренних дел для регистрации.

Уточняется, что указанное решение вступило в силу 10 октября 2020 года.

Накануне «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что Мохов выйдет на свободу из саратовской исправительной колонии № 4 в среду, 3 марта.

В 2000 году в Скопине Мохов похитил двух девушек — 14-летнюю школьницу Екатерину Мартынову и учащуюся ПТУ 17-летнюю Елену Самохину. Он продержал их в подземном бункере почти четыре года. В заточении одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. О судьбе детей узнали журналисты телеканала РЕН ТВ.

Спастись пленницы смогли лишь в мае 2004 года, когда Мартыновой удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. Та обратилась в милицию, после чего девушки были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

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