«Скопинский маньяк» выйдет на свободу спустя 17 лет

В среду, 3 марта, из саратовской исправительной колонии № 4 на свободу выходит Виктор Мохов, больше известный как «скопинский маньяк». Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мохов прославился тем, что в сентябре 2000 года Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил и заточил в подвале своего дома двух несовершеннолетних жительниц Рязани – 14-летнюю школьницу Екатерину Мартынову и учащуюся ПТУ 17-летнюю Елену Самохину.

В течение трех лет и семи месяцев преступник силой удерживал девочек в подземном бункере, используя их как секс-рабынь. Выйти из заточения пленницы смогли лишь в мае 2004 года, когда Екатерине Мартыновой удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. Та обратилась в милицию, после чего девушки были освобождены.

«Известиям» удалось поговорить с Екатериной Мартыновой. Девушка рассказала о том, как эта история повлияла на нее и ее семью, сколько бед принес Виктор Мохов в ее жизнь и как ей удалось справиться с пережитым. Но сейчас она беспокоится, что ее мучитель попытается с ней встретиться.

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«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»