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«Жизнь уже прожита»: москвича поймали за изнасилование полувековой давности

Зачем разыскивают людей, которые все равно избегут наказания за истечением сроков давности
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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«Жизнь уже прожита»: москвича поймали за изнасилование полувековой давности
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2021-02-20 18:14:37
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В Москве мужчину задержали за совершение преступления 47-летней давности. Тогда группа из четырех подростков надругалась над девушкой, 16-летней Ларисой. Трех соучастников поймали, осудили и отправили в колонию, а четвертый ушел в армию и избежал наказания. Теперь его, скорее всего, отпустят за истечением срока давности. Как и для чего раскрывают такие преступления — разбирались «Известия».

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Задержали полвека спустя

Московского пенсионера задержали за совершение преступления почти полувековой давности. 65-летнего Сергея С. заподозрили в участии в групповом изнасиловании школьницы, совершенном еще в октябре 1974 года.

По версии следствия, тогда четверо подростков надругались над 16-летней Ларисой на северо-востоке столицы. После этого та написала заявление в милицию, и через пару дней прокуратура возбудила уголовное дело. Трех из компании задержали, а четвертый, Сергей, сумел избежать наказания. О его присутствии на месте преступления стало известно только во время суда: в отношении молодого человека возбудили отдельное производство, которое ничем не закончилось. Сергей продолжил жить обычной жизнью: отслужил три года в армии, женился, стал отцом двоих детей, а затем и дедом четырех внуков.

Жизнь уже прожита
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За эти годы его приятели, Виталий, Сергей и Юра, осужденные по 117-й статье УК РСФСР, уже отбыли наказание в колониях и вышли на свободу. О судье пострадавшей девушки так ничего и не известно. По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, установить ее местонахождение следователям не удалось.

Отпраздновал зарплату

После задержания у пенсионера сняли отпечатки пальцев, сфотографировали его у ростовой линейки, а затем отпустили под подписку о невыезде. Сергей вернулся в свою квартиру.

Как отметили в Следственном комитете, мужчина сознался, что действительно находился на месте происшествия, но в надругательствах над девушкой не участвовал. Рассказал, что в том году ему исполнилось 18 лет, он прошел курсы от военкомата, устроился работать шофером и получил первую зарплату — 50 рублей. Отметить событие решил с друзьями в парке «Измайлово». Туда приехала и Лариса со своей подругой.

Жизнь уже прожита
уголовное дело документы
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вечером ребята перебрали с вином и решили развлечься с девушкой, а та, по словам Сергея, была не против. Мужчина утверждает, что сам не вступал с ней в контакт, потому что был сильно пьян. После празднования он уехал домой, а на следующий день узнал, что Виталика, Сережу и Юру задержала милиция. Оказалось, что девушка провела с ними всю ночь, а на утро ей влетело от отца. Узнав, что происходило в парке, он «заставил ее пойти и написать заявление».

После этого Сергей предлагал Ларисе выйти замуж за любого из компании и даже ходил к ее отцу, но тот заявил, что «все равно посадит всех». В итоге трое обвиняемых оказались в колонии в Ингушетии: старший получил 15 лет, двое других — по 10.

В беседе с правозащитниками мужчина заявил, что никогда не скрывался от полиции, потому что не был в розыске. Жене о случившемся он рассказывал вкратце, а дети ничего не знали.

— Жизнь уже прожита, а тут вдруг копнули. Я сам после операции, вывернул месяц назад ключицу, рука еще толком не работает. И тут на пороге следователи, подняли с кровати. Мягко сказано, все близкие были ошарашены. Старший следователь говорит: «Мы вас по камерам нашли». По каким камерам?! Я не скрывался ни от кого, во всесоюзном розыске не состоял. 46 лет жил на одном месте и работал, как все люди, — сказал Сергей.

В Следственном комитете ему пояснили, что наткнулись на материалы, перебирая старые архивы. Его делом занимается специальный отдел по расследованию преступлений прошлых лет.

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Избежит наказания

Как пояснил «Известиям» юрист Артем Баранов, пенсионер, вероятнее всего, избежит наказания. Поскольку в советское время Сергея не объявляли в розыск, он будет освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно законодательству РСФСР, существовавшему в то время, сроки давности по категории преступлений, к которым относилось и изнасилование, истекают через 10 лет. Соответственно, он бы не подлежал ответственности уже с 1984 года.

— А если бы он находился в розыске и уклонялся от органов следствия, то уголовное дело, как и течение срока привлечение к ответственности, было бы приостановлено. В этом случае гражданин привлекается к ответственности, если суд признает его виновным в совершении преступления, то есть по делу будет вынесен обвинительный приговор, — добавила адвокат Юлия Кузнецова.

Жизнь уже прожита
суд молоток
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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В свою очередь адвокат Лев Тропин отметил, что мужчину судили бы по статье РСФР, а не современного Уголовного кодекса, и ему грозило от 5 до 15 лишения свободы, то есть меньше, чем предусматривает современное законодательство (от 12 до 20 лет, ч. 3. ст. 131 УК РФ).

— В данном конкретном случае он может дать согласие на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков данности. Мужчина будет признан виновным в изнасиловании, но наказания и судимости не последует. А сама потерпевшая либо ее родственники смогут в течение трех лет обратиться в суд за компенсацией вреда, — подытожил Тропин.

К преступлениям, за которые предусмотрены наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни (например, убийство двух и более лиц), применяются иные правила, касающиеся сроков давности. В этом случае вопрос о применении наказания решает суд.

Кроме того, в российском законодательстве прописан ряд противоправных деяний, не имеющих срока давности. К ним, в частности, относятся преступления террористической направленности, захват заложника, геноцид, угон водного, воздушного судна либо железнодорожного подвижного состава и планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.

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Преступления прошлых лет

Специальный отдел по расследованию преступлений прошлых лет был создан в Следственном комитете в 2011 году. На тот момент в России числились нераскрытыми около 94 тыс. преступлений.

В подразделение входят опытные следователи. Только в 2019 году, по данным ведомства, им удалось раскрыть 5447 преступлений прошлых лет, в том числе 558 убийств, 274 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 305 изнасилований и 1,5 тыс. других тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в Подмосковье раскрыли убийство пенсионерки 10-летней давности. По подозрению в совершении преступления задержали ее дочь: оказалось, что она задушила мать во время семейной ссоры, сожгла тело и захоронила останки на заброшенной могиле. С 2009 года пожилая женщина считалась пропавшей без вести.

Жизнь уже прожита
следственный комитет рф
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Несколько лет спустя рабочая группа по расследованию преступлений прошлых лет приняла решение о проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий по данному делу. В результате муж и дочь женщины дали против нее показания и подробно рассказали о случившемся. Суд приговорил 44-летнюю жительницу Воскресенского района к семи годам колонии.

В 2020 году сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Хакасии за убийство 25-летней давности. По версии следствия, в 1995 году он расправился с человеком, чтобы завладеть его машиной, а тело сжег в кювете. Мужчина признал вину в содеянном, суд принял решение о его заключении под стражу.

19 февраля в Краснодарском крае вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве двух пенсионеров в Сочи в 2007 году. Алика Аракеляна задержали 10 лет спустя за другое преступление — наезд на пешехода в Ростове-на-Дону. Во время расследования выяснилась и его причастность к расправе над супружеской парой. Суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей отправил Аракеляна в колонию на 18 лет.

Как раскрывают преступления?

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Как рассказал «Известиям» источник, близкий к следствию, в раскрытии преступлений важную роль играют генетические экспертизы. Генетические коды материалов, изъятых с места преступления, направляются на учет в Федеральную базу данных геномной информации. В этой базе собраны результаты исследования биоматериалов неустановленных лиц, а также генетические профили осужденных за тяжкие преступления.

Таким образом можно установить причастность человека, задержанного за одно преступление, к другому, даже совершенному много лет назад, пояснил собеседник портала.

Другой источник привел пример из практики, когда несколько лет назад задержал человека, пытавшегося ограбить ларек и вынести шесть пачек сухариков. «Провели дактилоскопию, «загнали» рисунок в базу, и она выдала соответствие с отпечатками, обнаруженными на месте разбоя в Архангельской области пятилетней давности, где был причинен тяжкий вред здоровью человека. Человека приговорили к 12 годам колонии», — сказал он.

Жизнь уже прожита
полиция отпечатки пальцев
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Как правило, отметил юрист, старые преступления раскрываются благодаря показаниям свидетелей и соучастников, решивших рассказать об этом несколько лет спустя. В некоторых случаях преступники сами сознаются в содеянном. Так, в Москве был случай, когда человек пришел в полицию и заявил, что 12 лет назад убил знакомого. Суд присяжных признал его виновным.

По словам собеседника «Известий», дела о тяжких преступлениях прошлых лет, в том числе убийствах и изнасилованиях, идут в рейтинговые показатели работы следственного подразделения. Любое подобное преступление как направленное в суд, так и прекращенное по не реабилитирующим основаниям, в том числе за истечением сроков давности, по правилам уголовно-правовой статистики считается оконченным.

— В данном случае и для уголовного розыска, и для СК будет выгодно, если мужчина напишет заявление и выразит добровольное согласие на прекращение уголовного преследования. В отчетах будет значиться, что расследование особо тяжкого преступления прошлых лет успешно завершено. Отсюда и интерес к пенсионеру полвека спустя, — считает адвокат Лев Тропин.

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