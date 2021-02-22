«Жизнь уже прожита»: москвича поймали за изнасилование полувековой давности

В Москве мужчину задержали за совершение преступления 47-летней давности. Тогда группа из четырех подростков надругалась над девушкой, 16-летней Ларисой. Трех соучастников поймали, осудили и отправили в колонию, а четвертый ушел в армию и избежал наказания. Теперь его, скорее всего, отпустят за истечением срока давности. Как и для чего раскрывают такие преступления — разбирались «Известия».

Задержали полвека спустя

Московского пенсионера задержали за совершение преступления почти полувековой давности. 65-летнего Сергея С. заподозрили в участии в групповом изнасиловании школьницы, совершенном еще в октябре 1974 года.

По версии следствия, тогда четверо подростков надругались над 16-летней Ларисой на северо-востоке столицы. После этого та написала заявление в милицию, и через пару дней прокуратура возбудила уголовное дело. Трех из компании задержали, а четвертый, Сергей, сумел избежать наказания. О его присутствии на месте преступления стало известно только во время суда: в отношении молодого человека возбудили отдельное производство, которое ничем не закончилось. Сергей продолжил жить обычной жизнью: отслужил три года в армии, женился, стал отцом двоих детей, а затем и дедом четырех внуков.

Жизнь уже прожита Фото: Depositphotos

За эти годы его приятели, Виталий, Сергей и Юра, осужденные по 117-й статье УК РСФСР, уже отбыли наказание в колониях и вышли на свободу. О судье пострадавшей девушки так ничего и не известно. По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, установить ее местонахождение следователям не удалось.

Отпраздновал зарплату

После задержания у пенсионера сняли отпечатки пальцев, сфотографировали его у ростовой линейки, а затем отпустили под подписку о невыезде. Сергей вернулся в свою квартиру.

Как отметили в Следственном комитете, мужчина сознался, что действительно находился на месте происшествия, но в надругательствах над девушкой не участвовал. Рассказал, что в том году ему исполнилось 18 лет, он прошел курсы от военкомата, устроился работать шофером и получил первую зарплату — 50 рублей. Отметить событие решил с друзьями в парке « Измайлово » . Туда приехала и Лариса со своей подругой.

Жизнь уже прожита Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Вечером ребята перебрали с вином и решили развлечься с девушкой, а та, по словам Сергея, была не против. Мужчина утверждает, что сам не вступал с ней в контакт, потому что был сильно пьян. После празднования он уехал домой, а на следующий день узнал, что Виталика, Сережу и Юру задержала милиция. Оказалось, что девушка провела с ними всю ночь, а на утро ей влетело от отца. Узнав, что происходило в парке, он «заставил ее пойти и написать заявление».

После этого Сергей предлагал Ларисе выйти замуж за любого из компании и даже ходил к ее отцу, но тот заявил, что «все равно посадит всех». В итоге трое обвиняемых оказались в колонии в Ингушетии: старший получил 15 лет, двое других — по 10.

В беседе с правозащитниками мужчина заявил, что никогда не скрывался от полиции, потому что не был в розыске. Жене о случившемся он рассказывал вкратце, а дети ничего не знали.

— Жизнь уже прожита, а тут вдруг копнули. Я сам после операции, вывернул месяц назад ключицу, рука еще толком не работает. И тут на пороге следователи, подняли с кровати. Мягко сказано, все близкие были ошарашены. Старший следователь говорит: «Мы вас по камерам нашли». По каким камерам?! Я не скрывался ни от кого, во всесоюзном розыске не состоял. 46 лет жил на одном месте и работал, как все люди, — сказал Сергей.

В Следственном комитете ему пояснили, что наткнулись на материалы, перебирая старые архивы. Его делом занимается специальный отдел по расследованию преступлений прошлых лет.

Избежит наказания

Как пояснил «Известиям» юрист Артем Баранов, пенсионер, вероятнее всего, избежит наказания. Поскольку в советское время Сергея не объявляли в розыск, он будет освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно законодательству РСФСР, существовавшему в то время, сроки давности по категории преступлений, к которым относилось и изнасилование, истекают через 10 лет. Соответственно, он бы не подлежал ответственности уже с 1984 года.

— А если бы он находился в розыске и уклонялся от органов следствия, то уголовное дело, как и течение срока привлечение к ответственности, было бы приостановлено. В этом случае гражданин привлекается к ответственности, если суд признает его виновным в совершении преступления, то есть по делу будет вынесен обвинительный приговор, — добавила адвокат Юлия Кузнецова.

Жизнь уже прожита Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В свою очередь адвокат Лев Тропин отметил, что мужчину судили бы по статье РСФР, а не современного Уголовного кодекса, и ему грозило от 5 до 15 лишения свободы, то есть меньше, чем предусматривает современное законодательство (от 12 до 20 лет, ч. 3. ст. 131 УК РФ).

— В данном конкретном случае он может дать согласие на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков данности. Мужчина будет признан виновным в изнасиловании, но наказания и судимости не последует. А сама потерпевшая либо ее родственники смогут в течение трех лет обратиться в суд за компенсацией вреда, — подытожил Тропин.

К преступлениям, за которые предусмотрены наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни (например, убийство двух и более лиц), применяются иные правила, касающиеся сроков давности. В этом случае вопрос о применении наказания решает суд.

Кроме того, в российском законодательстве прописан ряд противоправных деяний, не имеющих срока давности. К ним, в частности, относятся преступления террористической направленности, захват заложника, геноцид, угон водного, воздушного судна либо железнодорожного подвижного состава и планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.

Преступления прошлых лет

Специальный отдел по расследованию преступлений прошлых лет был создан в Следственном комитете в 2011 году. На тот момент в России числились нераскрытыми около 94 тыс. преступлений.

В подразделение входят опытные следователи. Только в 2019 году, по данным ведомства, им удалось раскрыть 5447 преступлений прошлых лет, в том числе 558 убийств, 274 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 305 изнасилований и 1,5 тыс. других тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в Подмосковье раскрыли убийство пенсионерки 10-летней давности. По подозрению в совершении преступления задержали ее дочь: оказалось, что она задушила мать во время семейной ссоры, сожгла тело и захоронила останки на заброшенной могиле. С 2009 года пожилая женщина считалась пропавшей без вести.

Жизнь уже прожита Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Несколько лет спустя рабочая группа по расследованию преступлений прошлых лет приняла решение о проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий по данному делу. В результате муж и дочь женщины дали против нее показания и подробно рассказали о случившемся. Суд приговорил 44-летнюю жительницу Воскресенского района к семи годам колонии.

В 2020 году сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Хакасии за убийство 25-летней давности. По версии следствия, в 1995 году он расправился с человеком, чтобы завладеть его машиной, а тело сжег в кювете. Мужчина признал вину в содеянном, суд принял решение о его заключении под стражу.

19 февраля в Краснодарском крае вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве двух пенсионеров в Сочи в 2007 году. Алика Аракеляна задержали 10 лет спустя за другое преступление — наезд на пешехода в Ростове-на-Дону. Во время расследования выяснилась и его причастность к расправе над супружеской парой. Суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей отправил Аракеляна в колонию на 18 лет.

Как раскрывают преступления?

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к следствию, в раскрытии преступлений важную роль играют генетические экспертизы. Генетические коды материалов, изъятых с места преступления, направляются на учет в Федеральную базу данных геномной информации. В этой базе собраны результаты исследования биоматериалов неустановленных лиц, а также генетические профили осужденных за тяжкие преступления.

Таким образом можно установить причастность человека, задержанного за одно преступление, к другому, даже совершенному много лет назад, пояснил собеседник портала.

Другой источник привел пример из практики, когда несколько лет назад задержал человека, пытавшегося ограбить ларек и вынести шесть пачек сухариков. «Провели дактилоскопию, «загнали» рисунок в базу, и она выдала соответствие с отпечатками, обнаруженными на месте разбоя в Архангельской области пятилетней давности, где был причинен тяжкий вред здоровью человека. Человека приговорили к 12 годам колонии», — сказал он.

Жизнь уже прожита Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Как правило, отметил юрист, старые преступления раскрываются благодаря показаниям свидетелей и соучастников, решивших рассказать об этом несколько лет спустя. В некоторых случаях преступники сами сознаются в содеянном. Так, в Москве был случай, когда человек пришел в полицию и заявил, что 12 лет назад убил знакомого. Суд присяжных признал его виновным.

По словам собеседника «Известий», дела о тяжких преступлениях прошлых лет, в том числе убийствах и изнасилованиях, идут в рейтинговые показатели работы следственного подразделения. Любое подобное преступление — как направленное в суд, так и прекращенное по не реабилитирующим основаниям, в том числе за истечением сроков давности, — по правилам уголовно-правовой статистики считается оконченным.