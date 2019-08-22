Гуманные формулировки: ошибка комиссии по УДО обернулась детским горем

Бывший заключенный-смертник, оказавшийся на свободе по воле комиссии по условно-досрочному освобождению и суда, задержан в Удмуртии по подозрению в сексуальном насилии над первоклассницей . Подробности истории о неуместной гуманности — в материале «Известий».

О задержании предполагаемого педофила сообщили в республиканском управлении СК Удмуртии 20 августа. По данным следствия, 4 августа мужчина возле детской площадки в Глазове подошел к 7-летней девочке и предложил пойти с ним погулять. Он увлек ребенка обещаниями покатать ее на качелях и угостить сладостями в безлюдное место, где совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. После преступления пострадавшая школьница обратилась к продавщице ближайшего магазина, а та вызвала полицию.

«После тщательного изучения и анализа видеоизображения следователем совместно с полицейскими был проведен комплекс оперативно-разыскных и следственных действий, позволивший в кратчайшие сроки изобличить злоумышленника. Им оказался 56-летний житель города Глазова», — говорится в сообщении управления СК.

Оказалось, подследственного уже и в живых-то не должно быть вот уже больше 30 лет. Он был приговорен к расстрелу еще во времена Советского Союза… Но смена строя подарила осужденному жизнь — в 1998 году президент России Борис Ельцин подписал указ о помиловании. Вместо высшей меры он получил длительный срок заключения, а три года назад он условно-досрочно освободился из ИК.

Фото: udm.sledcom.ru 56-летний житель города Глазова, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении 7‑летней девочки

Как выяснилось позже, администрация колонии выступала против условно-досрочного освобождения преступника.

«По мнению администрации, поведение осужденного требовало дальнейшего контроля в исправительном учреждении», — пояснили в пресс-службе республиканского УФСИН. Замдиректора ведомства Валерий Максименко уточнил, что представители ИК в характеристике указали, что заключенный социально полезные связи не поддерживал, в случае досрочного освобождения не имеет четких жизненных планов.

Вышло так, как и предвидели надзиратели: следствие установило, что освобожденный три года назад зэк нигде на работу так и не устроился, проживал один. Об источниках дохода уголовника не сообщается. Следствие разместило его фото, для того чтобы откликнулись возможные пострадавшие от других его действий.

Как освободили зверя

«Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбытия наказания либо назначенное наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. В рассматриваемом случае смертная казнь могла быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет, что предусматривается ч. 3 ст. 59 УК РФ. В этом случае право на условно-досрочное освобождение возникает после отбытия трех четвертей либо четырех пятых этого срока, в зависимости от квалификации ранее совершенного преступления», — объясняет «Известиям» математику УДО Александр Иноядов, адвокат компании BMS Law Firm.

Для освобожденных условно-досрочно существует ряд ограничений: они должны регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, а в случае совершение в период УДО нового тяжкого или особо тяжкого преступления преступнику назначают наказание по совокупности приговоров — последнего и нового.

колония Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В этом случае к наказанию за новое преступление присоединяется полностью или частично не отбытая часть наказания по первому приговору. Окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности приговоров не может превышать 30 лет, о чем указано в ч. 3 ст. 70, ч. 4 ст. 56 УК РФ» , — говорит адвокат.

По его мнению, точно предугадать совершение преступлений лицами, освобожденными условно-досрочно, невозможно. С одной стороны, существующая система правосудия предполагает, что освобождаются только те лица, которые уже достигли цели исправления и могут быть снова интегрированы в социум. С другой стороны, в ряде случаев признаки исправления только формальные. Поэтому, после того как осужденные оказываются на свободе, они снова совершают преступления.

Освобождение смертников

История с удмуртским педофилом подняла острую тему об освобождении лиц, изолированных от общества в связи с их чрезвычайной опасностью для этого самого общества. В подавляющем большинстве случаев речь идет об убийцах, маньяках, террористах. По закону даже у этой категории преступников есть теоретическая возможность выйти из колонии.

«Согласно статье 79 УК РФ, лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы» , — говорит президент Ассоциации социальных предпринимателей юрист Роман Алехин.

Однако таких случаев российское право пока не знает. И причина тому — скептическая оценка возможности перевоспитания таких преступников, хотя официально об этом никто не говорит.

«По сути, мы видим, что это (ситуация с удмуртским педофилом. — «Известия») ошибка суда и комиссии по УДО, которая не увидела то, что заключенный продолжает оставаться общественно опасным. Может, конечно, он и подготовился, но, думаю, что специалисты-психологи могли бы при должной старательности увидеть склонность лица к совершению преступления» , — говорит Алехин.

Фото: youtube.com Анвар Масалимов

В прошлом году в СМИ попала информация о том, что якобы одному из осужденных пожизненно уголовников — Анвару Масалимову — удалось выйти на свободу. Однако позже выяснилось, что он освободился не по УДО, а в связи с переквалификацией его деяния. По данным ФСИН, Масалимов был приговорен к расстрелу, но в 1998 году Борис Ельцин своим указом (тем же, которым он помиловал предполагаемого педофила из Глазова) заменил ему наказание не пожизненное лишение свободы. Масалимов добился пересмотра своего дела (он совершил убийство), и ему исключили квалифицирующий признак, то есть деяние было квалифицировано по менее тяжкому составу. К тому времени он уже отбыл максимально предусмотренное по санкции статьи наказание и стал первым осужденным, освободившимся из «Полярной совы» — печально известной спецзоны для пожизненно осужденных.

Эксперименты с помилованием

Стоит отметить, что помилование осужденных в те времена напоминало конвейер. Действовавшая в те годы Комиссия по помилованию рассматривала за сутки больше 100 дел и часто удовлетворяла прошения, не слишком глубоко погружаясь в каждое расследование. По разрозненным данным, с подачи этого совещательного органа президентом было помиловано около 57 тыс. человек, в том числе больше 1 тыс. приговоренных к смертной казни.