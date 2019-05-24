Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Отмечается, что убийство 42-летней женщины произошло еще в августе-сентябре 2015 года. По данным следствия, пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес удар кулаком своей 42-летней дочери. От полученной травмы женщина скончалась.

«С целью скрыть преступление обвиняемый расчленил труп дочери и переместил его в близлежащие к месту преступления мусорные баки, а часть утопил в пруду», — отмечается в тексте.

Найти виновного следователям удалось только сейчас. Материалы дела готовятся для отправки в суд, где будет решен вопрос о признании мужчины виновным и его аресте.

22 марта глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что число рецидивистов за последние три года практически не изменилось.