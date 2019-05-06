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Москвич убил кошку из-за сорвавшегося свидания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мужчина из Москвы убил свою кошку из-за сорвавшегося свидания с девушкой, сообщает столичный главк МВД в понедельник, 6 мая.

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В полицию на злоумышленника заявила жительница столицы. Она рассказала, что познакомилась в соцсети с 35-летним мужчиной, но не смогла с ним встретиться. В ответ новый знакомый пригрозил ей убийством своей кошки и через некоторое время выслал фото мертвого животного.

Была инициирована проверка, в результате которой удалось задержать злоумышленника. Оказалось, что москвич злоупотребляет спиртными напитками. Живодер признался, что в день отмененного свидания он вернулся домой, выбросил кошку с восьмого этажа своей квартиры и отправил своей пассии фото содеянного.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении москвича избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в апреле похожий инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина выбросил кота из окна восьмого этажа, потому что животное его раздражало.

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