Вступил в силу приговор за убийство чемпиона по пауэрлифтингу Драчева
Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу защиты Анара Аллахверанова на обвинительный приговор по делу об убийстве чемпиона Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
«Жалобы не удовлетворили, приговор вступает в силу в этот же день», — сообщили в пресс-службе суда в среду, 22 мая, передает «РИА Новости».
Драка с участием спортсмена Андрея Драчева произошла 20 августа 2017 года у одного из хабаровских кафе. Чемпион Европы по пауэрлифтингу получил черепно-мозговую травму, позже он скончался в больнице.
25-летнего Анара Аллахверанова обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. Осужденный бил Драчева руками и ногами, повалил на землю и добил несколькими ударами в голову.
20 августа СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, 14 сентября стало известно, что обвиняемый заочно арестован и объявлен в международный розыск. Однако он сам явился в правоохранительные органы.
Суд в декабре 2018 года приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима и выплате родственникам спортсмена более 5 млн рублей.