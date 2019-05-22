Прямой эфир

Вступил в силу приговор за убийство чемпиона по пауэрлифтингу Драчева

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу защиты Анара Аллахверанова на обвинительный приговор по делу об убийстве чемпиона Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

«Жалобы не удовлетворили, приговор вступает в силу в этот же день», — сообщили в пресс-службе суда в среду, 22 мая, передает «РИА Новости».

Драка с участием спортсмена Андрея Драчева произошла 20 августа 2017 года у одного из хабаровских кафе. Чемпион Европы по пауэрлифтингу получил черепно-мозговую травму, позже он скончался в больнице.

25-летнего Анара Аллахверанова обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. Осужденный бил Драчева руками и ногами, повалил на землю и добил несколькими ударами в голову.

20 августа СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, 14 сентября стало известно, что обвиняемый заочно арестован и объявлен в международный розыск. Однако он сам явился в правоохранительные органы.

Суд в декабре 2018 года приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима и выплате родственникам спортсмена более 5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Допустивших убийство пауэрлифтера охранников будут судить
Полиция Хабаровска проверяет версию убийства отца Анара Аллахверанова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017