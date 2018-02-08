ФСИН разъяснила освобождение первого в истории пожизненно осужденного

Пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировало информацию о первом в истории России освобождении арестанта из тюрьмы для пожизненно осужденных «Полярная сова». По данным ведомства, Анвар Масалимов был освобожден в 2016 году не по УДО, а в связи с переквалификацией уголовного дела.

Согласно данным ФСИН, 29 октября 1992 года Масалимов был приговорен к смертной казни, но в 1998 году наказание было заменено на пожизненное лишение свободы.

Наказание он отбывал в исправительной колонии № 5 в Вологодской области. Там Масалимов неоднократно писал жалобы в суды различной инстанции с просьбой смягчить приговор. В итоге в 2008 году решением Белозерского районного суда Вологодской области статья «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» была заменена на менее жесткую — «Умышленное убийство».

В 2012 году осужденного перевели в исправительную колонию № 18, более известную как «Полярная сова».

«22 июня 2016 года в ИК-18 поступил оригинал постановления Вологодского областного суда об освобождении осужденного на основании ст. 10 УК РФ от дальнейшего отбывания наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного», — говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении iz.ru.

Масалимов был освобожден из исправительного учреждения в тот же день.

7 февраля стало известно, что из тюрьмы для пожизненно осужденных «Полярная сова» впервые за всю ее историю освободился арестант. Им оказался 63-летний Масалимов, который в состоянии алкогольного опьянения убил в поселке Комсомольск (Томская область) пенсионера, который согласился его приютить. Как сообщали СМИ, на тот момент Масалимов уже отсидел 15 лет за другое убийство.