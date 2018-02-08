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Юрист прокомментировал первое в РФ освобождение пожизненно осужденного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Юрист Кирилл Чернявский прокомментировал ситуацию с приговоренным в 1991 году к расстрелу за убийство Анваром Масалимовым, чье наказание было заменено на пожизненное заключение, а позже мужчина и вовсе был освобожден.  

«Ему изменили статью, — в этом вся проблема, поэтому его и выпустили. Это достаточно важная ситуация», — сказал Чернявский в разговоре с журналистами РЕН ТВ.

Юрист отметил, что если с осужденного сняли особо тяжкие преступления, то его вполне могут выпустить досрочно.

Ранее, 7 февраля, стало известно, что из тюрьмы для пожизненно осужденных «Полярная сова» впервые за всю ее историю освободился арестант. Им оказался 63-летний Анвар Масалимов, который убил в поселке Комсомольск (Томская область) пенсионера, который согласился приютить уже отсидевшего на тот момент 15 лет за убийство преступника.

За время отбывания наказания Масалимов неоднократно подавал жалобы на приговор, указывая, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

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