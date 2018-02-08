Прямой эфир

В России впервые освобожден пожизненно осужденный

0
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приговоренный в 1991 году к расстрелу за убийство Анвар Масалимов, чье наказание было заменено на пожизненное заключение, вышел на свободу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Масалимов отбывал наказание в одной из самых суровых колоний России — «Полярная Сова».

Как рассказала представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская, в 1991 году он убил в поселке Комсомольск (Томская область) пенсионера, который согласился приютить уже отсидевшего на тот момент 15 лет за убийство Масалимова.

В состоянии алкогольного опьянения осужденный задушил, расчленил и сжег в печке пенсионера, который якобы до этого уничтожил фотографии Масалимова.

За время отбывания нового наказания он неоднократно подавал жалобы на приговор, указывая, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно, и позволил Масалимову выйти по УДО. Это первый случай в России, когда приговоренный к пожизненному заключению вышел на свободу.

По данным газеты, сейчас он находится в Москве. По словам самого преступника, он намерен стать монахом.

В январе портал iz.ru сообщал, что суд в Иркутске огласил новые обвинения «ангарскому маньяку». 53-летний Михаил Попков обвиняется в 60 новых преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство.  При этом ранее его уже приговорили к пожизненному заключению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге задержан предполагаемый серийный секс-маньяк
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017