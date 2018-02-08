В России впервые освобожден пожизненно осужденный

Приговоренный в 1991 году к расстрелу за убийство Анвар Масалимов, чье наказание было заменено на пожизненное заключение, вышел на свободу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Масалимов отбывал наказание в одной из самых суровых колоний России — «Полярная Сова».

Как рассказала представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская, в 1991 году он убил в поселке Комсомольск (Томская область) пенсионера, который согласился приютить уже отсидевшего на тот момент 15 лет за убийство Масалимова.

В состоянии алкогольного опьянения осужденный задушил, расчленил и сжег в печке пенсионера, который якобы до этого уничтожил фотографии Масалимова.

За время отбывания нового наказания он неоднократно подавал жалобы на приговор, указывая, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно, и позволил Масалимову выйти по УДО. Это первый случай в России, когда приговоренный к пожизненному заключению вышел на свободу.

По данным газеты, сейчас он находится в Москве. По словам самого преступника, он намерен стать монахом.

В январе портал iz.ru сообщал, что суд в Иркутске огласил новые обвинения «ангарскому маньяку». 53-летний Михаил Попков обвиняется в 60 новых преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. При этом ранее его уже приговорили к пожизненному заключению.