Глава СПЧ прокомментировал первое освобождение пожизненно осужденного

Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал порталу iz.ru первое в России освобождение пожизненно осужденного заключенного.

Ранее, 7 февраля, стало известно, что из тюрьмы для пожизненно осужденных «Полярная сова» впервые за всю ее историю освободился арестант. Им оказался 63-летний Анвар Масалимов, который убил в поселке Комсомольск (Томская область) пенсионера, согласившегося приютить уже отсидевшего на тот момент 15 лет за убийство преступника. За время отбывания заключенный неоднократно подавал жалобы на приговор.

«Ничего противозаконного в этом факте нет. Это то, что предусмотрено действующим законодательством. После отбытия 25 лет осужденный имеет право ставить вопрос об условно-досрочном освобождении. Мы раньше не слышали об этом, потому что пожизненное заключение у нас существует только с 1993 года. Теперь просто подошли сроки. Конечно, при решении по УДО суд учитывает не только срок, но и поведение осужденного», — сказал Федотов.

По мнению правозащитника, освобождение пожизненно осужденного — гуманный знак.

«Потому что человек, совершивший ужасное преступление и получивший пожизненный срок, он все-таки не обречен до конца дней находиться в тюрьме. Ему дается шанс исправиться. Маленький крохотный шанс, после 25 лет, но все-таки шанс есть», — подчеркнул Федотов.

По словам главы СПЧ, сегодня пожилому человеку требуется не просто поддержка, ему требуется уход. Очень важно, чтобы его родственники о нем позаботились для того, чтобы он мог адаптироваться в мире законопослушных граждан. Если родственники отвернутся от Масалимова, он может обратиться за помощью к государству.

«У государства тоже есть возможности прийти человеку на помощь. Если у него будут проблемы, он всегда может прийти и к уполномоченному по правам человека, и в наш Совет по правам человека», — сказал Федотов.