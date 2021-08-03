«Скопинского маньяка» арестовали за съемку в ролике в поддержку КПРФ

Мировой суд назначил Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика в поддержку партии КПРФ. Об этом 3 августа сообщили в секретариате судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях («О правонарушениях лиц, освобожденные из мест отбывания лишения свободы, в отношении которых судом установлен административный надзор». — Ред.), и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — приводит ТАСС решение инстанции.

Суд установил, что Мохов участвовал в съемке видеоролика, тем самым повторно нарушив установленное ему административное ограничение, так как еще в апреле был признан виновным и получил штраф 1,2 тыс. рублей за резонансное интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Мохов полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении судом решения.

В июле в СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором Мохов в футболке и кепке с символикой КПРФ говорит о поддержке лидера партии Геннадия Зюганова. В региональном отделении партии в Рязанской области заявили, что Мохов не имеет к партии никакого отношения, и назвали видео провокацией.

В июне Рязанский областной суд в апелляционной инстанции удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, запретив ему общение с представителями СМИ, в интернете, в также посещение мест общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя, пишет «Газета.ру».

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу, ему было запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района.