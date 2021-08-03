Прямой эфир
Спорт
Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио
Мир
В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Спорт
Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на ОИ
Мир
В «Интуристе» рассказали о погибших в ДТП в Турции россиянах
Мир
Премьер Польши провел разговор с белорусской легкоатлеткой Тимановской
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ
Мир
Зеленский переименовал День защитника Украины

«Скопинского маньяка» арестовали за съемку в ролике в поддержку КПРФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд назначил Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика в поддержку партии КПРФ. Об этом 3 августа сообщили в секретариате судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях («О правонарушениях лиц, освобожденные из мест отбывания лишения свободы, в отношении которых судом установлен административный надзор». — Ред.), и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — приводит ТАСС решение инстанции.

Суд установил, что Мохов участвовал в съемке видеоролика, тем самым повторно нарушив установленное ему административное ограничение, так как еще в апреле был признан виновным и получил штраф 1,2 тыс. рублей за резонансное интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Мохов полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении судом решения.

В июле в СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором Мохов в футболке и кепке с символикой КПРФ говорит о поддержке лидера партии Геннадия Зюганова. В региональном отделении партии в Рязанской области заявили, что Мохов не имеет к партии никакого отношения, и назвали видео провокацией.

В июне Рязанский областной суд в апелляционной инстанции удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, запретив ему общение с представителями СМИ, в интернете, в также посещение мест общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя, пишет «Газета.ру».

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу, ему было запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021