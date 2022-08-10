«Скопинский маньяк» признался в сокрытии убийства в своем доме

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», подозревается в сокрытии убийства мужчины, которое было совершено в его доме другим человеком. В отношении Мохова следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома. По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ», — отмечается на сайте ведомства в среду, 10 августа.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в этот день источник в правоохранительных органах сообщил, что 72-летний Мохов помог спрятать труп убитого в его доме человека.

Об обнаружении трупа недалеко от дома «скопинского маньяка» стало известно ранее в среду. По данным «Известий», в День ВДВ у Мохова собралась компания из пяти человек. Они распивали спиртные напитки. В результате ссоры в состоянии алкогольного опьянения одним из гостей был нанесен удар, повлекший смерть человека. Тогда источник сообщил «Известиям», что сам Мохов в убийстве невиновен.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» вышел на свободу, ему было запрещено гулять по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Скопинского района.