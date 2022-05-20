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Архивное тело: главарям саранской ОПГ вспомнили давние убийства

Как побитым в Мордовии бандитам удавалось годами терроризировать власти Брянской области
Фото: МВД РФ
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Три члена саранской ОПГ задержаны следователями по обвинению в преступлениях прошлых лет. Предполагаемым гангстерам родом из 1990-х помимо прочего инкриминировали убийство 17-летней давности. Кровавая история группировки, наводившей страх на бизнесменов приграничного с Украиной региона, — в материале «Известий».

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Расплата с отсрочкой

Активная фаза деятельности криминальной группировки, именовавшей себя «саранские», пришлась на вторую половину 1990-х — начало текущего столетия. В последние годы предполагаемые гангстеры вели себя довольно тихо, но это не значит, что об их «подвигах» забыли силовые структуры.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены личности 14 предполагаемых организаторов и участников банды», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержаны три человека. Еще столько же мафиози уже находились под стражей — двое в СИЗО, еще один уже отбывает наказание за преступления.

Архивное тело
Задержание членов преступной группировки в Брянской области 

Задержание членов преступной группировки в Брянской области

Фото: МВД РФ

В захвате «новой партии» «саранских» приняли участие бойцы Росгвардии. Один из задержанных имел устойчивые преступные связи на Украине, отмечают в ведомстве. По данным «Известий», речь идет о бывшем депутате горсовета Виталии Кириенко, отбывшем наказание за покушение на вице-губернатора Брянской области.

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Сыщики и следователи за годы работы собрали доказательства причастности возможных сообщников в том числе к убийству депутата городского совета народных депутатов, главы МУП «Комплекс» Александра Ищенко и покушению на руководителя таксопарка. На счету группировки, по версии следствия, еще несколько убийств жителей региона, а также нападений, похищений и вымогательств.

Беглецы из Саранска

Банда, известная как «саранские», появилась в приграничном с Украиной регионе в 1995 году. Одними из ее основателей были братья Кулаевы — бандиты из Саранска, которые вместе со своей бригадой потеряли влияние на малой родине и вынуждены были сместить фокус своих интересов на запад России. Уходу из Мордовии предшествовало фиаско «кулаевских» в войне с бандой Седого (по паспорту Сергей Денискин). В Саранске за братьями Виталием, Геннадием и Владимиром Кулаевыми закрепилась слава жестоких убийц. Одну из своих жертв в сентябре 2002 года рэкетиры похитили прямо с рынка «Данко», отвезли в гараж, где до смерти забили табуретом. По этому старому делу летом прошлого года был арестован Владимир Кулаев, сегодня он уже немолодой инвалид.

Архивное тело
Задержание членов преступной группировки в Брянской области 

Задержание членов преступной группировки в Брянской области

Фото: МВД РФ

После ухода из Саранска родственники нашли на Брянщине единомышленника в лице предпринимателя, уроженца Украины Виталия Кириенко по прозвищу Хохол, имевшего вес в политических и бизнес-кругах. Знакомство состоялось на почве общих интересов вокруг игорного бизнеса (Кириенко владел казино «Роял»). Хохол, как предполагают силовики, взял под опеку бригаду Геннадия Кулаева, а сам саранский гангстер формально возглавил службу безопасности асфальтового завода. Фактически же бригада Геннадия и Владимира Кулаевых взяла под контроль часть теневой торговли, а также типичный для приграничных регионов криминальный рынок автоугонов. Плюс выполняла грязную работу в интересах своего патрона, как считают следователи. Это похищения, запугивания, вымогательства и расправы. Правой рукой Хохла стал некто Юрий Маслов.

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Расправы с представителями элит

Отличительной особенностью обновленного преступного формирования стали широкие связи в органах муниципальной власти и милиции. Кириенко в прошлом служил в ОБХСС (отдел по борьбе с хищением соцсобственности). При поддержке гангстеров он быстро стал депутатом брянского горсовета, обрел связи с коррумпированными правоохранителями. Во многом поэтому громкие уголовные дела по тяжким составам, в частности убийствам и рэкету, оставались нераскрытыми. В том числе расправы с местными депутатами.

Член горсовета Ищенко был убит в сентябре 2005 года выстрелом в спину на проезжей части по улице Станке Димитрова. Одной из основных версий сразу стала коммерческая деятельность покойного — он контролировал одну из главных торговых точек города, Центральный (он же Советский) рынок. У руля Ищенко пробыл совсем недолго, чуть больше месяца, сменив на посту Александра Елисеева.

Архивное тело
Задержание членов преступной группировки в Брянской области 

Задержание членов преступной группировки в Брянской области

Фото: МВД РФ

Сообщалось, что новый хозяин инициировал масштабные проверки деятельности своего предшественника и его команды — площадка «на бумаге» работала в убыток, что не соответствовало реальному положению вещей. Были разработаны решения по увеличению платы с предпринимателей, арендующих помещения и площади, для роста отчислений в казну, писал Regnum. Ревизии много кому не понравились. У Кириенко был интерес к рынку — он владел сетью продмагов в городе.

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Этот же рынок спустя три года стал причиной другого преступления — покушения на вице-губернатора Александра Касацкого. 12 августа неизвестный на улице ударил его ножом. За попыткой убийства, замаскированной под разбойное нападение, как считает следствие, стоял Кириенко. Но сообщники просчитались — Касацкий выжил. Позже последовало избиение депутата горсовета Романова, подрыв автомобиля депутата Панкова, угрозы убийством поступали и зампредседателя местного парламента Алексею Рассыльщикову.

Продолжение следует

Гибли от рук «саранских» и конкуренты на криминальном рынке — в 2007 году был расстрелян Андрей Бадия, которого считали боссом автоугонщиков. Многие из перечисленных преступлений совершались с ведома и при помощи коррумпированных милиционеров. Именно с их разоблачения начался закат эпохи Хохла.

Этому предшествовал скандал с оправдательным вердиктом для убийц Бадии. Следствие установило причастность членов банды братьев Костенковых и Валерия Ананченко с помощью секретного свидетеля. Но того, на чьих показаниях строилось обвинение, вычислили и отловили продажные силовики, а затем передали бандитам. Люди Кириенко заставили его отказаться от слов на суде. Человеку пришлось оговорить следователей, дескать, заставили дать нужные показания. Вердикт для отморозков был оправдательным. Беспредел силовиков в регионе привлек внимание ФСБ — офицеров-отступников взяли в разработку, после чего удалось размотать клубок преступлений Кириенко.

Архивное тело
Задержание членов преступной группировки в Брянской области 

Задержание членов преступной группировки в Брянской области

Фото: МВД РФ

«Саранских» начали одного за другим отлавливать и склонять к сотрудничеству. Процесс над Хохлом растянулся на годы. В 2013-м он был приговорен к 8,5 года колонии за покушение на убийство вице-губернатора Касацкого, исполнитель получил 16 лет. Дело тогда рассматривал суд присяжных. Но уже в 2018 году он освободился.

Следователи считают, что Кириенко ответил лишь за часть своих злодеяний, на его руках вновь застегнулись наручники. Сейчас завершается работа над доказыванием других эпизодов деятельности его банды. Также Хохлу и его сообщникам придется отвечать по статье о бандитизме.

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