Архивное тело: главарям саранской ОПГ вспомнили давние убийства

Три члена саранской ОПГ задержаны следователями по обвинению в преступлениях прошлых лет. Предполагаемым гангстерам родом из 1990-х помимо прочего инкриминировали убийство 17-летней давности. Кровавая история группировки, наводившей страх на бизнесменов приграничного с Украиной региона, — в материале «Известий».

Расплата с отсрочкой

Активная фаза деятельности криминальной группировки, именовавшей себя «саранские», пришлась на вторую половину 1990-х — начало текущего столетия. В последние годы предполагаемые гангстеры вели себя довольно тихо, но это не значит, что об их «подвигах» забыли силовые структуры.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены личности 14 предполагаемых организаторов и участников банды», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержаны три человека. Еще столько же мафиози уже находились под стражей — двое в СИЗО, еще один уже отбывает наказание за преступления.

Архивное тело Задержание членов преступной группировки в Брянской области Фото: МВД РФ

В захвате «новой партии» «саранских» приняли участие бойцы Росгвардии. Один из задержанных имел устойчивые преступные связи на Украине, отмечают в ведомстве. По данным «Известий», речь идет о бывшем депутате горсовета Виталии Кириенко, отбывшем наказание за покушение на вице-губернатора Брянской области.

Сыщики и следователи за годы работы собрали доказательства причастности возможных сообщников в том числе к убийству депутата городского совета народных депутатов, главы МУП «Комплекс» Александра Ищенко и покушению на руководителя таксопарка. На счету группировки, по версии следствия, еще несколько убийств жителей региона, а также нападений, похищений и вымогательств.

Беглецы из Саранска

Банда, известная как «саранские», появилась в приграничном с Украиной регионе в 1995 году. Одними из ее основателей были братья Кулаевы — бандиты из Саранска, которые вместе со своей бригадой потеряли влияние на малой родине и вынуждены были сместить фокус своих интересов на запад России. Уходу из Мордовии предшествовало фиаско «кулаевских» в войне с бандой Седого (по паспорту Сергей Денискин). В Саранске за братьями Виталием, Геннадием и Владимиром Кулаевыми закрепилась слава жестоких убийц. Одну из своих жертв в сентябре 2002 года рэкетиры похитили прямо с рынка «Данко», отвезли в гараж, где до смерти забили табуретом. По этому старому делу летом прошлого года был арестован Владимир Кулаев, сегодня он уже немолодой инвалид.

Архивное тело Задержание членов преступной группировки в Брянской области Фото: МВД РФ

После ухода из Саранска родственники нашли на Брянщине единомышленника в лице предпринимателя, уроженца Украины Виталия Кириенко по прозвищу Хохол, имевшего вес в политических и бизнес-кругах. Знакомство состоялось на почве общих интересов вокруг игорного бизнеса (Кириенко владел казино «Роял»). Хохол, как предполагают силовики, взял под опеку бригаду Геннадия Кулаева, а сам саранский гангстер формально возглавил службу безопасности асфальтового завода. Фактически же бригада Геннадия и Владимира Кулаевых взяла под контроль часть теневой торговли, а также типичный для приграничных регионов криминальный рынок автоугонов. Плюс выполняла грязную работу в интересах своего патрона, как считают следователи. Это похищения, запугивания, вымогательства и расправы. Правой рукой Хохла стал некто Юрий Маслов.

Расправы с представителями элит

Отличительной особенностью обновленного преступного формирования стали широкие связи в органах муниципальной власти и милиции. Кириенко в прошлом служил в ОБХСС (отдел по борьбе с хищением соцсобственности). При поддержке гангстеров он быстро стал депутатом брянского горсовета, обрел связи с коррумпированными правоохранителями. Во многом поэтому громкие уголовные дела по тяжким составам, в частности убийствам и рэкету, оставались нераскрытыми. В том числе расправы с местными депутатами.

Член горсовета Ищенко был убит в сентябре 2005 года выстрелом в спину на проезжей части по улице Станке Димитрова. Одной из основных версий сразу стала коммерческая деятельность покойного — он контролировал одну из главных торговых точек города, Центральный (он же Советский) рынок. У руля Ищенко пробыл совсем недолго, чуть больше месяца, сменив на посту Александра Елисеева.

Архивное тело Задержание членов преступной группировки в Брянской области Фото: МВД РФ

Сообщалось, что новый хозяин инициировал масштабные проверки деятельности своего предшественника и его команды — площадка «на бумаге» работала в убыток, что не соответствовало реальному положению вещей. Были разработаны решения по увеличению платы с предпринимателей, арендующих помещения и площади, для роста отчислений в казну, писал Regnum. Ревизии много кому не понравились. У Кириенко был интерес к рынку — он владел сетью продмагов в городе.

Этот же рынок спустя три года стал причиной другого преступления — покушения на вице-губернатора Александра Касацкого. 12 августа неизвестный на улице ударил его ножом. За попыткой убийства, замаскированной под разбойное нападение, как считает следствие, стоял Кириенко. Но сообщники просчитались — Касацкий выжил. Позже последовало избиение депутата горсовета Романова, подрыв автомобиля депутата Панкова, угрозы убийством поступали и зампредседателя местного парламента Алексею Рассыльщикову.

Продолжение следует

Гибли от рук «саранских» и конкуренты на криминальном рынке — в 2007 году был расстрелян Андрей Бадия, которого считали боссом автоугонщиков. Многие из перечисленных преступлений совершались с ведома и при помощи коррумпированных милиционеров. Именно с их разоблачения начался закат эпохи Хохла.

Этому предшествовал скандал с оправдательным вердиктом для убийц Бадии. Следствие установило причастность членов банды братьев Костенковых и Валерия Ананченко с помощью секретного свидетеля. Но того, на чьих показаниях строилось обвинение, вычислили и отловили продажные силовики, а затем передали бандитам. Люди Кириенко заставили его отказаться от слов на суде. Человеку пришлось оговорить следователей, дескать, заставили дать нужные показания. Вердикт для отморозков был оправдательным. Беспредел силовиков в регионе привлек внимание ФСБ — офицеров-отступников взяли в разработку, после чего удалось размотать клубок преступлений Кириенко.

Архивное тело Задержание членов преступной группировки в Брянской области Фото: МВД РФ

«Саранских» начали одного за другим отлавливать и склонять к сотрудничеству. Процесс над Хохлом растянулся на годы. В 2013-м он был приговорен к 8,5 года колонии за покушение на убийство вице-губернатора Касацкого, исполнитель получил 16 лет. Дело тогда рассматривал суд присяжных. Но уже в 2018 году он освободился.