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Архивное тело: как удается задерживать преступников, объявленных в розыск годы назад

Оцифрованные досье помогают найти беглецов от закона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Архивное тело: как удается задерживать преступников, объявленных в розыск годы назад
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2021-12-03 18:51:58
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Сразу несколько опасных преступников, дела которых давно пылились в архивах, были задержаны в течение последних месяцев. Что не дает бандитам и убийцам прошлых лет чувствовать себя в безопасности, разбирались «Известия».

Полжизни в бегах

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Краснодарская полиция и оперативники УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали в Сочи мужчину, который скрылся от розыска еще в 1999 году.

«22 года назад уроженец г. Кириши Ленинградской области, будучи должностным лицом, совершил два преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году гражданин был освобожден из-под стражи под залог и скрылся», — говорится в сообщении тюремного ведомства. По данным СМИ, Сергей З. с 1997 по 1999 год работал милицейским следователем в родных Киришах. По версии обвинения, он присвоил себе сданные ему на хранение иконы. После этого он уволился из органов внутренних дел и занялся наркоторговлей, но быстро попался.

Во время предварительного следствия он находился в СИЗО, но после передачи дела в суд добился изменения меры пресечения — вышел под залог в 100 тыс. рублей — и почти сразу скрылся. Ему тогда было 25 лет. Как выяснилось, он сначала жил в Абхазии, куда переехала и его мать, а затем перебрался в Краснодарский край. Ему удалось изготовить поддельные документы (сейчас их происхождение выясняет следствие) и устроиться по ним на работу. Он считался высококвалифицированным сварщиком, у него была машина, дом, постоянные клиенты.

Архивное тело
отпечатки
Фото: ТАСС/Виталий Невар

Между тем за совершенные им преступления Сергей был осужден заочно.

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«29 сентября 2008 года приговором Киришского городского суда Ленинградской области беглец осужден в заочном порядке по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в пресс-релизе ФСИН. Личность Сергея уже подтверждена по отпечаткам пальцев.

Еще один «архивный» преступник, попавшийся в руки следствия, — некто Анатолий Ревин, обвиняемый в убийстве из корыстных побуждений жителя поселка Рощино Выборгского района Ленобласти Гария Емельяненко ради коллекции картин. Имущество он вывез вместе с подельником на грузовике.

В ноябре сыщики угрозыска и следователи СКР раскрыли еще одно страшное преступление, совершенное в 2002 году в Тверской области. Была изнасилована и убита несовершеннолетняя, преступника тогда установить не удалось. Но в 2020 году эксперты-криминалисты сумели выделить генетическую информацию из биоматериалов на вещдоках почти 20-летней давности. Было установлено, что оставивший их преступник в 2008 году совершил кражу в Москве. В результате удалось задержать подозреваемого, ранее судимого за схожие по характеру преступления.

Лицевой счет

Архивное тело
камера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Опрошенные «Известиями» полицейские считают большим прорывом внедрение на межрегиональном уровне видеосистем, анализирующих изображения с городских камер. Такие комплексы, как «Паутина», о котором уже рассказывали «Известия», способны обработать десятки тысяч лиц на видеозаписях и практически в режиме реального времени передать информацию об интересующем человеке силовикам.

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— Портреты обвиняемых, подозреваемых, в том числе тех, на кого дела возбуждались еще до эры электронного документооборота, тоже попадают в базу данных, — рассказал «Известиям» источник в полиции. — Разумеется, в первую очередь оцифровываются лица предполагаемых убийц, насильников и фигурантов других тяжких и особо тяжких преступлений. Уже сегодня практически любое преступление (за исключением совершаемых в киберпространстве) раскрывается без особых проблем — вопрос в добросовестности исполнителей и человеко-часах. А технические возможности позволяют.

Портрет — только начало

Дело не только в камерах, считает собеседник «Известий», посвятивший годы розыску скрывшихся от следствия преступников.

— Меняются, хоть и не так быстро, алгоритмы работы системы в целом, упрощается межведомственное взаимодействие. Те же дактилоскопические базы данных, например, стали гораздо доступнее — уже во многих территориальных отделах появились такие системы (речь о мобильных комплексах семейства «Папиллом». — «Известия»). Инструменты для проверки человека сегодня — на расстоянии вытянутой руки у полицейского, а еще несколько лет назад нужно было куда-то ехать с дактокартами, чтобы проверить подозреваемого на прошлые грешки.

Архивное тело
дежурка
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Большим прорывом эксперт считает использование генетических следов, внесение их в базы данных и систематизацию.

— Это также способствует розыску фигурантов преступлений прошлых лет. Раньше такие исследования считались дорогостоящими, сегодня образцы активно изымаются на местах происшествия. По геному можно понять, где «наследил» человек, идентифицировать его личность, — говорит собеседник.

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Гражданская бдительность

По словам бывшего сотрудника полиции, тяжкие составы, особенно убийства, и раньше раскрывались с завидной регулярностью:

— Резонансные дела всегда стояли на контроле, за них всегда спрашивали. Не давали забыть о нераскрытых убийствах. Работа по поиску лиц в розыске велась и ведется постоянно — за это отвечают специальные подразделения в структуре полиции. У них есть свои секреты работы.

По словам сыщика, далеко не все беглецы скрываются от правосудия в городах, где можно случайно столкнуться нос к носу со знакомыми или потерпевшими. Часто такие уходят в сельскую глушь.

— Но жизнь отшельника малопривлекательна, им сложно прокормиться без посторонней помощи. А люди в таких местах, когда видят чужака, ведут себя осторожно. Пожилые всегда оповестят участкового. Часто от них и приходит информация, которая приводит к поимке преступников.

Остановить течение

Архивное тело
наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Как эксперты объясняют «отрезвление» преступности

Институт сроков давности основывается на общественной опасности деяния лица, его совершившего, и возможности исправления, объясняет член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Сроки давности не распространяются на преступления, за которые законом предусмотрена возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, и исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Но важно отметить, что течение сроков давности приостанавливается, если совершивший преступление человек намеренно уклоняется от следствия или суда.

— В случае объявления в розыск предварительное следствие по уголовному делу и течение срока давности привлечения к уголовной ответственности приостанавливаются, — говорит Александр Иноядов, адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm. — В случае установления и задержания такого лица предварительное следствие возобновляется и продолжается в установленном порядке.

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