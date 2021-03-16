Дали вольную: как устроен надзор за освободившимися преступниками

Омерзительное преступление, совершенное в Омской области недавно освободившимся из колонии местным жителем, вновь напомнило о проблеме рецидивизма. Как сегодня поставлен надзор за вчерашними заключенными и почему существующие меры не могут удержать уголовников от повторных злодеяний, разбирались «Известия».

Опять за старое

Спустя всего неделю после освобождения из мест заключения 28-летний житель села Седельниково вновь оказался за решеткой по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Как сообщает РЕН ТВ, преступник вышел на волю 5 марта, отбыв 9 лет за убийство и причинение тяжких увечий. До родного села он добрался 9 марта, а уже 12-го числа явился в дом своей знакомой и, угрожая расправой, изнасиловал ее. Уголовник издевался над девушкой с особым цинизмом, на глазах у ее матери. Обеим он угрожал физической расправой, если они станут звать на помощь и, возможно, осуществил бы задуманное, если бы не подоспевшие полицейские. Так случилось, что именно в это время наряд прочесывал село в поисках уголовника — он не явился в отдел для отметки.

Дали вольную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это не единственный случай, когда бывшие заключенные сразу после выхода из колонии берутся за старое. Житель Ревды (Свердловская область) провел на свободе после отсидки за хранение наркотиков меньше 10 суток — 15 января он вышел, а уже 24 января отправился обратно на нары. Он ударил по лицу сотрудника полиции, приехавшего к нему домой по сигналу от соседей — мужчина слишком бурно праздновал выход на волю. Полицейский, впрочем, в суде не настаивал на строгом наказании драчуна, публично попросившего прощения. В итоге, на минувшей неделе 32-летний ревдинец получил 2 года условно и такой же испытательный срок.

Напомним, что правила административного надзора нарушил сразу после освобождения из колонии и «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Вместо того чтобы вернуться к месту регистрации, он отправился в Москву для участия в ток-шоу.

В ответе за рост преступности

Сегодня много говорится о правах заключенных, немало делается для их защиты, социальной реабилитации. Между тем статистика остается неутешительной: многие отбывшие наказание после освобождения возвращаются на преступный путь. По данным МВД России, почти 60% от общего числа расследованных в прошлом году преступлений было совершено лицами, уже привлекавшимися к уголовной ответственности. На совести этой категории правонарушителей (их более 492 тыс. человек) больше 617 тыс. преступлений.

Дали вольную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Чаще всего попадаются на совершении новых преступлений рецидивисты в Московской области, Северной Осетии, Ингушетии, Новгородской и Тульской областях. Москва в этом списке на 10 строчке. А вот больше других страдают от злостных уголовников Кемеровская область (72,3% от всех преступлений совершается их руками), Алтайский край (71,8%), Хакасия (71,7%), Амурская (71,3%) и Кировская области (71,2%).

Как стерегут на воле

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, возложен на органы внутренних дел. Он осуществляется на основании судебного решения в соответствии с законодательством, предусматривающим временные ограничения прав и свобод осужденных. Контроль за поведением условно осужденных в течение испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства условно осужденных.

— Административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетних, освобождаемых (или освобожденных) из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого (или особо тяжкого) преступления либо при рецидиве или за умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего. Либо двух и более преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков , — говорит юрист «Легас-Бюро» Артем Коростелев.

Дали вольную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Законодатель предусмотрел следующие ограничения в качестве профилактических мер: запрет пребывания в определенных местах; запрет посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; запрет пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток; запрет на выезд за установленные пределы территории; обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. В осуществлении административного надзора участвуют в том числе участковые уполномоченные полиции, сотрудники, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, патрульно-постовую службу, вневедомственную охрану, дорожно-патрульную службу и др.

Трудности присмотра

— Санкции за нарушение установленных ограничений — административные и уголовные. По ст. 19.24 КоАП РФ — от административного штрафа до административного ареста на срок до 15 дней; ст. 314.1 УК РФ — за уклонение или неоднократное нарушение установленных ограничений предусмотрены такие виды уголовных наказаний как штраф, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до 1 года , — пояснил член адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов.

По его мнению, административный надзор хотя и призван обеспечить, но не гарантирует профилактику совершения повторных преступлений.

— Проблема кроется в необходимости своевременного обеспечения комплексного и адресного подхода к каждому лицу, в отношении которого такой надзор установлен, — говорит Иноядов.

Дали вольную Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В случае неисполнения условно осужденными возложенных на них обязанностей (не менять места жительства без уведомления специализированного органа, трудоустройство, запрет посещения определенных мест, прохождение лечения от алкоголизма и др.), испытательный срок может быть продлен.

— Наиболее строгой мерой воздействия на условно осужденных является отмена условного осуждения и исполнение наказания, назначенного приговором суда, в том числе в виде реального лишения свободы, — пояснил Артем Коростелев.

Административный надзор может быть досрочно прекращен судом на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица по истечении не менее половины установленного судом срока надзора. Обязательное условие — поднадзорный должен добросовестно соблюдать ограничения, выполнять обязанности и положительно характеризоваться по месту работы и жительства, пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.