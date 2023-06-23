Жителя Кемерово заподозрили в истязании несовершеннолетнего сына

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Кемеровской области, которого подозревают в истязании десятилетнего сына. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Следователи полагают, что 39-летний мужчина систематически избивал ребенка, жестоко обращался с ним и всячески пренебрегал своими обязанностями по воспитанию мальчика. Ранее подозреваемого лишили родительских прав.

В настоящее время продолжается опрос свидетелей, также проводится судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего. Вскоре следователи намерены дать надлежащую правовую оценку условиям проживания и воспитания ребенка, а также деятельности органов системы профилактики.

Ранее, 16 июня, в Екатеринбурге суд вынес приговор местной жительнице, которая по неосторожности убила свою дочь, болевшую сахарным диабетом. Женщина почти месяц не делала ребенку инъекции инсулина, а вместо этого пользовалась народными методами лечения. Ее признали виновной и назначили 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.