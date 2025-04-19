Наглядный барьер: почему США захотели заключить торговую сделку с КНР

В условиях эскалации торговой войны между США и КНР в Восточной Азии могут формироваться новые экономические альянсы против торговой политики Дональда Трампа. И этого всерьез опасаются в Вашингтоне, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Поэтому, по их словам, в ближайшее время можно ожидать переговоров Соединенных Штатов и Китая. Глава Белого дома уже заявил, что не намерен поднимать тарифы в отношении китайских товаров и планирует заключить сделки с различными странами, включая КНР. Если Китаю и США не удастся достичь компромисса, это спровоцирует серьезный спад в двух крупнейших экономиках мира, что неизбежно повлияет на всю мировую торговлю.

Как пошлины Трампа против КНР бьют по Америке

Американский президент Дональд Трамп 18 апреля дал понять, что введенные в отношении китайской продукции таможенные пошлины США могут быть снижены. Затем глава Белого дома и вовсе заявил, что Штаты намерены заключить торговые сделки со всеми странами, в том числе и с Китаем, в течение ближайших трех-четырех недель. Официальной реакции Пекина пока не последовало. Однако ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что «если США действительно заинтересованы в диалоге с Китаем по вопросам тарифов, они должны немедленно исправить ошибочные действия и продемонстрировать подход, основанный на равенстве, уважении и взаимной выгоде».

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Напомним, что Соединенные Штаты ввели пошлины в отношении китайских товаров в размере 145%. На это КНР ответила тарифом в 125% на американскую продукцию. Кроме того, Пекин ввел ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых, включая важные редкоземельные металлы. На этом фоне в Белом доме несколько дней назад пригрозили Китаю тарифами в 245%.

Несмотря на то, что Дональд Трамп ранее утверждал, что пошлины позволяют США получать рекордные доходы и снижают инфляцию, негативный эффект от торговой войны игнорировать в Вашингтоне не могут. К примеру, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл недавно допустил, что влияние пошлин может быть «значительно больше, чем ожидалось». При этом, по его словам, они могут привести, наоборот, к росту инфляции, по крайней мере к временному. Такая оценка ситуации очевидно не понравилась Трампу. Президент сейчас рассматривает увольнение главы ФРС, заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Тарифы, введенные против Китая, в первую очередь почувствуют американские потребители, которые столкнутся с повышением цен на привычные вещи. В первую очередь прогнозируется подорожание ряда таких импортируемых товаров, как текстиль, обувь и электроника. Ожидается, что цены на технику вырастут на 10%, а на одежду — на 15–20%. Раннее Reuters сообщил, что США рискуют оставить американцев без рождественских украшений.

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Приостановка Китаем экспорта магнитов и редкоземельных металлов может поставить под угрозу высокотехнологичные отрасли США, такие как производство электроники и оборонной продукции. Кроме того, республика полностью прекратила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне обострения торговых противоречий между странами, сообщила Financial Times. По информации издания, последняя партия американского СПГ прибыла в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля, после чего новых не зафиксировано. Один из танкеров с американским газом, не успев прибыть до вступления тарифов в силу, был даже перенаправлен в Бангладеш.

— Тарифы бьют как по США, так и по КНР. Китай даже закрыл оперативную таможенную статистику, потому что не хочет, чтобы эксперты из других стран анализировали происходящие во внешней торговле изменения. На американском рынке наблюдается ажиотажный спрос на китайскую продукцию, — говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская.

Создание «антитарифных» альянсов

Не исключено, что в ближайшее время пройдут переговоры между Пекином и Вашингтоном, заявил «Известиям» китаист, директор АНО «Евразийские молодежные проекты» Николай Марченко.

— Торговая война никому не выгодна. Особенно ориентированному на экспорт Китаю, с которым у США отрицательный торговый баланс. В конечном счете, если сторонам не удастся договориться, это приведет две крупнейшие экономики к значительному спаду, что непременно отразится на ходе всей мировой торговли, — отметил он.

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По его словам, сделка между Пекином и Вашингтоном может выглядеть как обмен взаимными обязательствами по ведению двусторонней торговли. Например, Трамп может потребовать от КНР увеличить импорт из США. Это нужно для того, чтобы «выровнять» торговый баланс между странами в пользу Вашингтона и стимулировать рост американского производства, о чем неоднократно заявлял глава Белого Дома. В таком случае размер пошлин на китайские товары может быть снижен, однако вряд ли он достигнет нуля.

Больше всего США боятся «антитарифных» альянсов, считает Екатерина Заклязьминская. И это может подталкивать Вашингтон к переговорному процессу с КНР. По ее мнению, Китай прикладывает значительные усилия по сплочению вокруг себя государств, недовольных введением импортных пошлин.

— Лидер Китая предпринял турне в страны Юго-Восточной Азии, поскольку страны АСЕАН остаются ключевыми торговыми партнерами КНР. На этой неделе Си Цзиньпин посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Эти страны были площадками для реэкспорта китайской продукции в США. На них Вашингтон планировал наложить пошлины в размере 46%, 24% и 49% соответственно, — добавила она.

В США также опасаются сближения Китая и своих союзников Штатов: Японии и Южной Кореи, так как после эскалации тарифной войны три страны вновь заговорили о зоне свободной торговли. 30 марта в Сеуле КНР, Япония и Южная Корея провели первый за последние пять лет экономический диалог. На встрече стороны обсудили соглашение о трехсторонней ЗСТ, нацелившись на развитие региональной и глобальной торговли.

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Несмотря на стремление Токио и Сеула укреплять свои связи с Пекином, они не настроены ухудшать отношения с Вашингтоном. После договоренностей с Китаем объединиться против тарифной войны Трампа представители Японии направились в США для обсуждения тарифов. Власти Южной Кореи также неоднократно выступали за дипломатические переговоры с Вашингтоном с целью снижения или отмены пошлин.

Ближайшие союзники США в Восточной Азии продемонстрировали поведение, которое политолог, кандидат политических наук, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев назвал «классической двойной игрой», которая уже случалась между странами несколько лет назад.

— Япония и Южная Корея не в полной мере самостоятельные акторы, поэтому они вынуждены подстраиваться под настроение и Китая, и США. То же самое было в 2017 году, когда Дональд Трамп пришел к власти и начал торговую войну в отношении Китая, отчасти отвернувшись от Японии и Кореи, сказав, что они сами должны платить за свою оборонную безопасность. Именно тогда произошло сближение между Японией, Кореей и Китаем. То есть сейчас мы можем наблюдать те же самые процессы, — сообщил «Известиям» Александр Королев.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи, которые составили 24% и 25% соответственно.

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Кроме того, Пекин планирует сближаться с Евросоюзом, с которым у США сейчас тоже непростые отношения не только из-за тарифной политики Дональда Трампа, но и разных подходов Вашингтона и Брюсселя к украинскому урегулированию. На конец июля, когда закончится 90-дневный мораторий на введение повышенных пошлин (Китая он не касается), запланирован саммит КНР с Евросоюзом.

На этом фоне Вашингтон как раз и приступает к переговорному процессу с более чем 70 странами, которые обратились в Белый дом с целью снижения тарифов, резюмировала Екатерина Заклязьминская.