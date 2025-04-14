Весомый элемент: как отказ КНР поставлять редкоземельные металлы повлияет на США
Редкоземельные металлы критичны для производства радарных систем, спутников и высокоточного оружия — остановка экспорта таких элементов сильно ударит по военной отрасли США, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас Дональд Трамп намерен защитить экономику Америки, но в итоге Штаты могут стать только более уязвимыми. Другая отрасль, которая может пострадать, — космическая, в частности, ограничения затронут один из основных активов Илона Маска SpaceX. Всё это лишь усилит раскол внутри Белого дома относительно дальнейшего ведения торговой войны. Какие рычаги давления остаются у Вашингтона и Пекина — в материале «Известий».
Зачем Китай решил остановить экспорт редкоземельных металлов
КНР решила приостановить экспорт широкого спектра редкоземельных металлов (РЗМ) и магнитов на фоне торговой войны со Штатами, сообщила 13 апреля The New York Times. Как отмечает газета, своими действиями Пекин угрожает перекрыть поставки компонентов, которые важны для автомобильной и аэрокосмической промышленности, компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру.
Опрошенные «Известиями» эксперты утверждают, что такое ограничение нанесет существенный урон экономике США — в частности, военной отрасли.
— Редкоземельные элементы — неодим, празеодим, самарий и диспрозий — выступают ключевыми компонентами для производства миниатюрных, но мощных магнитов, необходимых для работы двигателей, генераторов, радаров, лазерных систем, ракетного наведения и спутниковых технологий. Например, неодимовые магниты используются в электродвигателях беспилотников, истребителей F-35 и подводных лодок. Без этих магнитов заводы в Детройте не смогут выпускать также дроны, ракеты и роботы, — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Он уточнил: создание альтернативных цепочек поставок или разработка новых технологий замещения потребуют значительного времени — от пяти до 10 лет — и инвестиций, а это временно ослабит позиции США в области обороны.
Почему редкоземельные металлы могут усилить разлад в Белом доме
Экономические последствия отказа Китая от поставок редкоземельных металлов шире — помимо военной сферы пострадают электроника, электромобили, сектор возобновляемой энергии (ВИЭ-сектор), где они используются в батареях и двигателях, обратил внимание доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
США, зависящие на 80% от китайского импорта в этой сфере, столкнутся с ростом издержек и необходимостью срочно искать альтернативы — например, возобновлять добычу на своей территории или в союзных странах, таких как Австралия или Канада, добавил Павел Севостьянов.
Еще одной пострадавшей отраслью от ограничений на поставки редкоземельных металлов может стать космическая сфера, добавил независимый эксперт Андрей Бархота. Одна из крупнейших компаний в ней — SpaceX миллиардера и приближенного Трампа Илона Маска. Это может еще больше подогреть внутреннюю конфронтацию между влиятельными людьми в США.
Илон Маск неоднократно высказывался против введения пошлин. Его критика обрушилась не столько на Дональда Трампа, сколько на советника Белого дома по торговле Питера Наварро, которого называют главным инициатором протекционизма в администрации США. Илон Маск публично осуждал его в своих соцсетях. Тот, в свою очередь, отмечал, что напряженности в отношениях между ними нет.
Почему США гонятся за редкоземельными металлами
Редкоземельные металлы — одна из немногих отраслей, где ресурсная обеспеченность имеет немалое значение, отметил Андрей Бархота. От их наличия зависит достижение необходимых объемов высокотехнологичной продукции — такие химические элементы используются при производстве аккумуляторов и электронных компонентов.
Непосредственно из Китая в 2024 году США импортировали 80–85% физических объемов чистых редкоземельных металлов и их соединений, обратил внимание старший научный сотрудник центра исследований международной торговли Президентской академии Павел Павлов. Он добавил: сейчас доля КНР в глобальном экспорте чистых РЗМ достигает 86%, а соединений редкоземельных металлов — 30%, поэтому китайские поставки слабо заменимы.
— Дефицит редкоземельных металлов или зависимость США от внешних поставщиков, особенно в лице Китая, создает уязвимость, которая может быть использована в геополитических играх. Поэтому США активно стремятся укрепить свои позиции в этой области, инвестируя в разработку месторождений, развитие технологий и поиск альтернативных решений, таких как сотрудничество с Украиной или РФ в сфере их добычи, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Он пояснил: это не только вопрос экономики, но и национальной безопасности, которая становится всё более тесно связана с доступом к критически важным ресурсам.
Впрочем, Россия могла бы заместить выпадающие объемы поставок редкоземельных металлов для США, однако в этой ситуации есть много барьеров, подчеркнул независимый эксперт Андрей Бархота.
— Китай может ограничить поставки, угрожая симметрично сократить свой экспорт в РФ. Кроме того, для масштабирования поставок редкоземельных металлов из РФ в США потребуется отмена антироссийских санкций. Конфигурация «на двух стульях», которой вынуждена придерживаться Россия в сложившейся ситуации, может обернуться тем, что часть побочных эффектов от торговых войн ляжет на нее, — полагает Андрей Бархота.
Борьба за редкоземельные металлы сейчас идет по всему миру. Например, в Японии они используются в автомобильной и электронной промышленности, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В Корее их применяют в технологическом секторе, например, Samsung и LG. А в Европе они нужны для развития зеленой энергетики.
У России же для обеспечения своих нужд — военно-промышленного комплекса и аэрокосмической сферы — есть собственные запасы, резюмировал аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.
Какие рычаги давления сейчас остаются у Китая и США
Ограничения поставок редкоземельных металлов — довольно жесткий шаг со стороны Китая в торговой войне, который подтверждает, что Пекин не будет отступать. Однако вариантов давления у стран остается не так много.
Дальнейшее повышение пошлин возможно, хотя и не будет иметь столь значимого эффекта, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Он добавил: сейчас по ряду позиций тарифы уже имеют заградительный характер. Самые значительные рычаги давления остаются у сторон в части формирования торгово-экономических альянсов.
— Первый альянс — Китай – Евросоюз. Он призван компенсировать выпадающий экспорт КНР, перенаправив его в ЕС. При этом страны еврозоны очень сдержанно относятся к таким перспективам. А второй альянс — США – Россия. Если у Америки получится вырвать РФ из тесной связки с Китаем, то у нас появится огромный рынок сбыта, а у Штатов — недостающая ресурсная база, — пояснил Андрей Бархота.
Готовность Пекина к жесткой эскалации может подтолкнуть Вашингтон к пересмотру стратегии — от переговоров до ответных мер. По словам Павла Севостьянова из РЭУ им. Г.В. Плеханова, это долгосрочно стимулирует Запад к снижению зависимости от КНР, ускорив развитие альтернативных цепочек поставок. Пока же Китай и США, скорее всего, должны будут договариваться и постараются избежать дальнейшего ужесточения мер.