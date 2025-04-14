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Весомый элемент: как отказ КНР поставлять редкоземельные металлы повлияет на США

Сильнее всего пострадают военная и космическая отрасли — это может усилить раскол внутри Белого дома
Фото: Getty Images/CFOTO
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Редкоземельные металлы критичны для производства радарных систем, спутников и высокоточного оружия — остановка экспорта таких элементов сильно ударит по военной отрасли США, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас Дональд Трамп намерен защитить экономику Америки, но в итоге Штаты могут стать только более уязвимыми. Другая отрасль, которая может пострадать, — космическая, в частности, ограничения затронут один из основных активов Илона Маска SpaceX. Всё это лишь усилит раскол внутри Белого дома относительно дальнейшего ведения торговой войны. Какие рычаги давления остаются у Вашингтона и Пекина — в материале «Известий».

Зачем Китай решил остановить экспорт редкоземельных металлов

КНР решила приостановить экспорт широкого спектра редкоземельных металлов (РЗМ) и магнитов на фоне торговой войны со Штатами, сообщила 13 апреля The New York Times. Как отмечает газета, своими действиями Пекин угрожает перекрыть поставки компонентов, которые важны для автомобильной и аэрокосмической промышленности, компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру.

Опрошенные «Известиями» эксперты утверждают, что такое ограничение нанесет существенный урон экономике США — в частности, военной отрасли.

Сборка истребителей F-35
Фото: Lockheed Martin

— Редкоземельные элементы — неодим, празеодим, самарий и диспрозий — выступают ключевыми компонентами для производства миниатюрных, но мощных магнитов, необходимых для работы двигателей, генераторов, радаров, лазерных систем, ракетного наведения и спутниковых технологий. Например, неодимовые магниты используются в электродвигателях беспилотников, истребителей F-35 и подводных лодок. Без этих магнитов заводы в Детройте не смогут выпускать также дроны, ракеты и роботы, — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Он уточнил: создание альтернативных цепочек поставок или разработка новых технологий замещения потребуют значительного времени — от пяти до 10 лет — и инвестиций, а это временно ослабит позиции США в области обороны.

Справка «Известий»

Ограничения КНР на экспорт редкоземельных металлов — новый шаг в развязанной Трампом торговой войне. 2 апреля американский президент заявил о введении импортных пошлин против 185 государств: базовая ставка составляет 10%, но для крупных стран она выше. Однако 9 апреля он отложил вступление в силу повышенных сборов для некоторых из них на 90 дней — так как страны обратились к нему для переговоров. Единственный, кто занял жесткую позицию в таких отношениях, — Китай. КНР и США с того момента несколько раз сообщали о повышении взаимных тарифов. К 11 апреля Штаты увеличили пошлины до 145%, а Китай — до 125%. Однако Дональд Трамп всё же решил смягчить свою излишне протекционистскую политику и освободил от сборов электронику и смартфоны.

Почему редкоземельные металлы могут усилить разлад в Белом доме

Экономические последствия отказа Китая от поставок редкоземельных металлов шире — помимо военной сферы пострадают электроника, электромобили, сектор возобновляемой энергии (ВИЭ-сектор), где они используются в батареях и двигателях, обратил внимание доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

США, зависящие на 80% от китайского импорта в этой сфере, столкнутся с ростом издержек и необходимостью срочно искать альтернативы — например, возобновлять добычу на своей территории или в союзных странах, таких как Австралия или Канада, добавил Павел Севостьянов.

Производство микрочипов
Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Еще одной пострадавшей отраслью от ограничений на поставки редкоземельных металлов может стать космическая сфера, добавил независимый эксперт Андрей Бархота. Одна из крупнейших компаний в ней — SpaceX миллиардера и приближенного Трампа Илона Маска. Это может еще больше подогреть внутреннюю конфронтацию между влиятельными людьми в США.

Илон Маск неоднократно высказывался против введения пошлин. Его критика обрушилась не столько на Дональда Трампа, сколько на советника Белого дома по торговле Питера Наварро, которого называют главным инициатором протекционизма в администрации США. Илон Маск публично осуждал его в своих соцсетях. Тот, в свою очередь, отмечал, что напряженности в отношениях между ними нет.

Почему США гонятся за редкоземельными металлами

Редкоземельные металлы — одна из немногих отраслей, где ресурсная обеспеченность имеет немалое значение, отметил Андрей Бархота. От их наличия зависит достижение необходимых объемов высокотехнологичной продукции — такие химические элементы используются при производстве аккумуляторов и электронных компонентов.

Непосредственно из Китая в 2024 году США импортировали 80–85% физических объемов чистых редкоземельных металлов и их соединений, обратил внимание старший научный сотрудник центра исследований международной торговли Президентской академии Павел Павлов. Он добавил: сейчас доля КНР в глобальном экспорте чистых РЗМ достигает 86%, а соединений редкоземельных металлов — 30%, поэтому китайские поставки слабо заменимы.

Производство электромобилей
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

— Дефицит редкоземельных металлов или зависимость США от внешних поставщиков, особенно в лице Китая, создает уязвимость, которая может быть использована в геополитических играх. Поэтому США активно стремятся укрепить свои позиции в этой области, инвестируя в разработку месторождений, развитие технологий и поиск альтернативных решений, таких как сотрудничество с Украиной или РФ в сфере их добычи, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Он пояснил: это не только вопрос экономики, но и национальной безопасности, которая становится всё более тесно связана с доступом к критически важным ресурсам.

Впрочем, Россия могла бы заместить выпадающие объемы поставок редкоземельных металлов для США, однако в этой ситуации есть много барьеров, подчеркнул независимый эксперт Андрей Бархота.

Редкоземельные металлы
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Китай может ограничить поставки, угрожая симметрично сократить свой экспорт в РФ. Кроме того, для масштабирования поставок редкоземельных металлов из РФ в США потребуется отмена антироссийских санкций. Конфигурация «на двух стульях», которой вынуждена придерживаться Россия в сложившейся ситуации, может обернуться тем, что часть побочных эффектов от торговых войн ляжет на нее, — полагает Андрей Бархота.

Борьба за редкоземельные металлы сейчас идет по всему миру. Например, в Японии они используются в автомобильной и электронной промышленности, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В Корее их применяют в технологическом секторе, например, Samsung и LG. А в Европе они нужны для развития зеленой энергетики.

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У России же для обеспечения своих нужд — военно-промышленного комплекса и аэрокосмической сферы — есть собственные запасы, резюмировал аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Какие рычаги давления сейчас остаются у Китая и США

Ограничения поставок редкоземельных металлов — довольно жесткий шаг со стороны Китая в торговой войне, который подтверждает, что Пекин не будет отступать. Однако вариантов давления у стран остается не так много.

Дальнейшее повышение пошлин возможно, хотя и не будет иметь столь значимого эффекта, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Он добавил: сейчас по ряду позиций тарифы уже имеют заградительный характер. Самые значительные рычаги давления остаются у сторон в части формирования торгово-экономических альянсов.

Порт в Китае
Фото: China Daily via REUTERS

— Первый альянс — Китай – Евросоюз. Он призван компенсировать выпадающий экспорт КНР, перенаправив его в ЕС. При этом страны еврозоны очень сдержанно относятся к таким перспективам. А второй альянс — США – Россия. Если у Америки получится вырвать РФ из тесной связки с Китаем, то у нас появится огромный рынок сбыта, а у Штатов — недостающая ресурсная база, — пояснил Андрей Бархота.

Готовность Пекина к жесткой эскалации может подтолкнуть Вашингтон к пересмотру стратегии — от переговоров до ответных мер. По словам Павла Севостьянова из РЭУ им. Г.В. Плеханова, это долгосрочно стимулирует Запад к снижению зависимости от КНР, ускорив развитие альтернативных цепочек поставок. Пока же Китай и США, скорее всего, должны будут договариваться и постараются избежать дальнейшего ужесточения мер.

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