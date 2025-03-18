Так много, но мало: что такое редкоземельные металлы и для чего нужны

В последние месяцы идет активное обсуждение вопросов, связанных с добычей редкоземельных металлов в разных регионах мира. В частности, большая дискуссия началась после обсуждения готовящейся сделки между США и Украиной. Российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге проекты в этой отрасли, в том числе на территории новых регионов. Подробнее о том, что такое редкоземельные металлы, где они добываются, а также о российских запасах — в материале «Известий».

Редкоземельные металлы: что это, список

Редкоземельные элементы (РЗЭ), или редкоземельные металлы (РЗМ) представляют из себя список, состоящий из 17 элементов периодической таблицы Менделеева. Это скандий (номер 21 в таблице), иттрий (39) и 15 лантаноидов с атомными номерами от 57 до 71: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций.

РЗЭ имеют серебристо-белый цвет и высокую реакционную способность. Единственным радиоактивным металлом является прометий.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Впервые РЗЭ открыли в начале XIX века. Определение «редкоземельные» связано с тем, что раньше считалось, что такие металлы нечасто встречаются в земной коре. Однако исследования XX века опровергли эти данные. Выяснилось, что РЗМ имеют даже большую распространенность, чем золото, серебро и платина. Однако добыча этих металлов считается очень дорогой и сложной из-за низкой концентрации РЗЭ в породе: элементы сильно рассеяны на площади и не встречаются в чистом виде.

Где используются редкоземельные металлы

РЗЭ стали широко использоваться в XX–XXI веках. Их применяют в большинстве передовых сфер промышленности, включая машиностроение, химическую, нефтегазовую и ядерную. Также РЗЭ активно используются при производстве лазеров, приборов ночного видения, аккумуляторных батарей, оптических линз и экранов.

Среди прочего можно выделить:

— лантан и церий. Эти металлы играют важную роль в качестве катализаторов в процессе крекинга нефти (химический процесс переработки углеводородов, в результате которого из тяжелых фракций получаются более легкие продукты, например бензин и дизель);

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— иттрий. Используется при производстве керамики;

— европий и тербий. Применяются для выпуска люминофоров, которые нужны, в частности, для экранов телевизоров;

— неодим. Используется для производства магнитов, которые необходимы для выпуска ветряных энергетических установок.

По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса, отмечал в своей речи президент РФ Владимир Путин.

Где встречаются РЗЭ

Редкоземельные металлы в целом равномерно распределены под поверхностью Земли, однако из-за дорогой разработки, а также не слишком полезной для окружающей среды добычи немногие страны готовы заниматься ими.

В середине прошлого века основными источниками РЗМ были Бразилия и Индия. После 1950-х инициативу перехватили США, которые нуждались в добыче церия и других элементов для оборонной и нефтяной сфер. В 1980-х появился новый игрок — Китай, который к началу 2000-х стал занимать более 80% мирового рынка РЗЭ.

Фото: REUTERS/Stringer

Помимо вышеупомянутых стран, крупные запасы редкоземов также находятся в Австралии, Канаде, Мьянме, Дании (Гренландия), ЮАР, Танзании, Демократической Республике Конго, Малави и других.

Редкоземельные металлы в России: добыча, производство, перспективы

Россия находится на втором месте в мире по доказанным запасам РЗМ. Общие запасы редких и редкоземельных металлов в стране, по данным Минприроды, составляют 658 млн т (сюда входят также литий, цезий, цирконий, рубидий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений). Балансовые запасы именно 15-ти РЗМ составляют 28,5 млн т.

По данным Минприроды, запасы РЗМ в России могут обеспечить текущее мировое потребление более чем на 100 лет. Крупнейшим месторождением является Томтор в Якутии. При этом на данный момент в России единственным действующим предприятием по добыче редкоземельных металлов является Ловозерский ГОК (горно-обогатительный комбинат, находится в Мурманской области), принадлежащий «Росатому». Там извлекают и производят коллективные карбонаты РЗМ, в частности лантана, церия, неодима, празеодима.

Несмотря на большие запасы, потенциал реализуется слабо. Еще в 2013 году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия на 100% зависит от поставок импортных редкоземельных металлов. В марте прошлого года советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник говорил, что доля России в мировой добыче РЗМ не превышает 1%. Переработка же практически отсутствует.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ситуация изменилась в 2025 году. В частности, с 1 января стартовал национальный проект «Новые материалы и химия», включенный в федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов». Его цель — развитие производства РЗМ. Президент РФ Владимир Путин в феврале этого года также заявил, что Россия должна нарастить добычу РЗМ для соответствия динамике прогресса, и провел совещание по развитию этой отрасли. По его итогам иностранным партнерам, в том числе и американским, было предложено участие в проектах по добыче РЗМ.

Уже 26 февраля в Минпромторге объявили, что Россия готовится к запуску крупных инвестпроектов в области РЗМ в Мурманской и Иркутской областях, в Якутии и других регионах.