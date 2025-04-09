Торговая война: США увеличили пошлины в отношении Китая до 104%

Неделю назад, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении или повышении пошлин практически для всех стран и территорий мира, а уже вечером 8 апреля стало известно об их повторном увеличении в отношении Китая. Так, они выросли на 50 п.п. и составили 104%. Сделано это было из-за того, что власти США не получили сигналы об уступках со стороны Пекина. В КНР в свою очередь уже объявили, что будут предприняты ответные меры против США. Подробнее о тарифах, а также об их влиянии на экономику Китая — в материале «Известий».

Повышение пошлин США 9 апреля: что известно

В прошлую среду, 2 апреля, стало известно о новых пошлинах США для других стран мира. Универсальные, в размере 10%, вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные, сообщалось, начнут действовать с 9-го числа в 07:01 мск. Вечером 8 апреля президент США Дональд Трамп реализовал свое намерение вновь повысить пошлины на импорт из Китая. Об этом он говорил в понедельник, 7-го числа, отметив, что тарифы будут увеличены против Пекина в случае, если Китай не откажется от пошлин в размере 34% на американские товары.

Президент США Дональд Трамп подписывает указ о тарифах, 2 апреля 2025 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

Заплатят и пингвины: Трамп ввел пошлины против необитаемых территорий Он также объявил о чрезвычайном положении в США из-за торгового баланса

Таким образом тарифы в отношении Китая с 9 апреля составили 104%. Действовать они будут, по словам главы Белого дома, до тех пор, пока КНР не пойдет на торговую сделку с США.

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Власти Китая уже объявили, что примут решительные меры в ответ на действия американского президента. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь: «Мы продолжим принимать решительные и эффективные меры для защиты наших законных прав и интересов». Он также добавил, что Пекин не потерпит действий, которые ущемляют суверенитет, интересы развития и безопасность Китая. В посольстве КНР назвали пошлины США актом одностороннего запугивания.

На повышение тарифов Трампа в отношении Китая уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале: «За сутки американские и ответные тарифы еще подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран шок».

Как повлияют тарифы Трампа на экономику Китая

В телекомпании CNN считают, что США вряд ли смогут одержать победу над Китаем в торговой войне. Там также выразили сомнение, что Трамп и его администрация осознают, «насколько Китай устойчив и как больно может ударить по американским потребителям».

Важно также отметить, что по подсчету аналитиков Anderida Financial Group для «РИА Новости» Китаю в случае полного прекращения товарооборота с США грозит потеря минимум 2,7% ВВП страны.

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«Сейчас на ринге два государства, которые борются за первенство. Для КНР держать удар сегодня крайне важно не просто с экономической, но и с имиджевой точки зрения: вторая экономика мира не может позволить себе быть униженной на международной арене», — добавили в компании.

При этом Китай имеет возможности адаптироваться к изменениям, считает научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Кузнецов. «Он способен компенсировать часть потерь благодаря манипуляции курсом юаня, смягчая влияние торговых ограничений. Чем дешевле нацвалюта — тем выгоднее экспорт», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Ректор Ляонинского университета, ведущий эксперт в области международной торговли Юй Мяоцзе в беседе с китайской ежедневной газетой Global Times заявил, что Трамп протекционистскими мерами ввергает США в изоляцию. По его мнению, из-за действий Вашингтона в скором времени можно ожидать негативных изменений в глобальном товарообороте и замедления темпов роста мировой экономики. Однако пошлины Трампа окажут ограниченное воздействие на китайский экспорт из-за того, что КНР активно диверсифицировала потоки товаров, не замыкаясь на США.

Фото: Global Look Press/Cfoto

«Вводя высокие тарифы в отношении всех своих торговых партнеров, включая Китай, США рискуют оказаться в торгово-экономической изоляции», — сказал эксперт газете Global Times.

Некоторые эксперты также отметили, что из-за новых тарифов США Китай способен нарастить поставки товаров в Россию. В этом случае может появиться необходимость в защитных мерах для отдельных отраслей.

Кроме того, таможенная война может стать толчком к созданию экономического союза между ЕС и Китаем. Вероятно, они решат переключиться на торговлю друг с другом, предположил в разговоре с «Известиями» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

На фоне введения пошлин курс доллара США стал резко снижаться к большинству основных мировых валют. По подсчетам, он теряет от 0,51 до 0,74%.