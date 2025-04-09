Импорт приписки: торговая война Трампа грозит миру рецессией

Полномасштабная торговая война в мире приведет к глобальной рецессии, считают опрошенные «Известиями» эксперты. С 9 апреля вступают повышенные пошлины США против ряда стран. А для Китая их вовсе подняли до 104%, так как республика ввела ответные меры. При этом к Белому дому обратилось уже более 70 стран с предложением пересмотреть тарифы — рынок отреагировал на это позитивно и перестал снижаться. Но отыграть падение последней недели быстро не получится. Что будет с глобальной экономикой — в материале «Известий».

Тарифы Трампа: против кого ввел, ответные меры

С 9 апреля вступает в силу вторая часть ранее оглашенных торговых пошлин Дональда Трампа. С этого дня начинают действовать повышенные тарифы для ряда стран: например, для Камбоджи — 49%, для Вьетнама — 46%, для Китая — 34%, для Японии — 24%, а для государств ЕС — 20%.

Главной задачей Америки стало переманивание производств на территорию своей страны, ведь нехватка отечественных заводов, как говорил Трамп, превратила американский рынок в потребителя исключительно импортных товаров. Если компании примут решение перевезти свой бизнес в Штаты, это приведет к обнулению всех пошлин.

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Первым об ответных мерах уже заявил Китай. Страна ввела зеркальные пошлины в 34%, они начнут действовать с 10 апреля. Кроме того, Пекин обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО). «Китайцы сделали неверный ход, запаниковали — и это единственное, чего они не могут себе позволить!» — отреагировал на ответные меры КНР Трамп в соцсетях. А министр финансов США Скотт Бессент посчитал, что Китай и вовсе решил изолировать себя, приняв ответные пошлины по отношению к Штатам.

В свою очередь, вечером 8 апреля Америка реализовала анонсированную ранее угрозу — повысила импортную пошлину на китайские товары с 34% до 104%, передал корреспондент Fox Лоуренс со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома. Министерство торговли Китая назвало действия США шантажом. По словам представителей ведомства, они намерены «биться до конца, если Америка будет настаивать на своем».

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Правительство Великобритании подхватило эстафету и высказалось о возможных ответных тарифах для США. Лондон составил список из более 8 тыс. товаров, которые могут подпасть под его меры. В него, в частности, войдут некоторые виды животных, продуктов питания, удобрений, химии, строительных материалов и автомобилей. До 1 мая Британия даст возможность жителям страны решить судьбу тех товаров, которые окажутся в черном списке.

Евросоюз также готовит пакет целевых контрмер на сумму до $28 млрд. В него войдут основные товары: мясо, вино, одежда, крупы, а также жевательная резинка, пылесосы и туалетная бумага. В частности, Еврокомиссия предлагает ввести тариф в 50% на бурбон — на эту инициативу Трамп уже отреагировал. Он пригрозил встречным сбором в 200% на алкогольные напитки Евросоюза. Это, в свою очередь, вызвало недовольство Италии и Франции, которые традиционно импортируют много вина.

Впрочем, не все государства решили вступать в споры. Как рассказал министр финансов США Скотт Бессент, с Трампом уже связались представители более 70 стран после введения масштабных импортных пошлин.

Реакция мировых рынков на пошлины США

Рынки позитивно отреагировали на новости о том, что некоторые страны могут договориться с США, в результате чего хотя бы частично пошлины будут отменены. 8 апреля китайский Shanghai Composite прибавил 1,5%, японский Nikkei — 6%, а американский NASDAQ в плюсе менее чем на 1%. Немецкий DAX и британский FTSE 100 показали положительные результаты в более чем 2%.

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Однако рынки еще далеки от того, чтобы отыграть падения предыдущей недели. Начиная с 3 апреля — после того как было объявлено о пошлинах — мировые площадки потеряли 10–15%.

Кроме фондовых индексов тарифы Трампа уже оказывают активное влияние на нефть. За неделю котировки Brent потеряли порядка 10%, снизившись с $74 за баррель до $64. В марте этого года цена на российскую Urals была чуть ниже $59 за бочку — как правило, она уменьшается пропорционально с Brent. Как писали ранее «Известия», стоимость последнего может уйти ниже $60 за баррель.

Как компании готовятся к вступлению в силу тарифов Трампа

Автомобильный рынок также негативно отреагировал на новые торговые пошлины Трампа. Нидерландский концерн Stellantis, производящий Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati, Peugeot, Citroen и Opel, одним из первых объявил о временной остановке производства на ключевых предприятиях в Канаде и Мексике. Британский Jaguar Land Rover остановил поставки в США премиальных автомобилей на один месяц.

Немецкая компания Audi также полностью приостановила экспорт автомобилей в Америку — об этом решении она сообщила дилерам в письмах. Сейчас на складах Audi в США находится около 37 тыс. автомобилей, не попавших под новые тарифы — их планируют реализовать, сообщает Der Spiegel. Машины, ввезенные в страну после 2 апреля, дилерам не передадут.

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А вот японская компания Nissan Motor приняла решение перенести часть производства модели Rogue в США. После новости о торговых тарифах компания Volvo также пообещала увеличить производство в штате Южная Каролина.

Реакция заметна и на рынке смартфонов. Apple 7 апреля отправила из Индии в США пять самолетов, заполненных iPhone и другой техникой, чтобы успеть пополнить запасы магазинов до начала действия пошлин Трампа, пишут индийские СМИ. Эта незапланированная поставка должна помочь компании поддерживать старые цены хотя бы пару месяцев.

Влияние пошлин Трампа на мировую экономику

Своими пошлинами США «ломают» существовавшие до этого десятилетиями экономические производственные цепочки, говорит декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Как писали ранее «Известия», объемы импорта в Штаты из стран, в отношении которых Дональд Трамп вводит пошлины, могут снизиться минимум на 10–15%.

В первую очередь введенные сборы ударят по самим США. Они приведут к росту среднего импортного тарифа на 18 п.п., что с высокой вероятностью станет причиной скачка инфляции и последующей рецессии в Соединенных Штатах, ожидает аналитик Freedom Finance Global Георгий Тимошин. Рецессия подразумевает, что экономика значительно и последовательно замедляется и длится это как минимум несколько месяцев, а может растянуться и на годы.

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В связи с введением пошлин товарооборот между странами упадет, что даст новый толчок рецессии в большинстве стран, согласна и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Если Трамп не изменит свою политику, то риски замедления мировой экономики повышаются до 70%, считает и директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Следующим за США по объемам потерь от торговых войн может стать Китай. Рост его экономики способен замедлиться до 2% после 4–5% в последние годы, даже во время локдаунов, напомнил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

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— Однако Китай имеет больше возможностей адаптироваться к изменениям. Он способен компенсировать часть потерь благодаря манипуляции курсом юаня, смягчая влияние торговых ограничений. Чем дешевле нацвалюта — тем выгоднее экспорт, — полагает научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Кузнецов.

Таможенная война может поспособствовать созданию экономического союза между ЕС и Китаем. Вероятно, они решат переключиться на торговлю друг с другом, предполагает Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. Страны будут менять приоритеты, но сделать это не так просто и быстро, добавил он. Это может привести к тому, что в итоге США откажутся, по крайней мере частично, от введения ограничений на торговлю.