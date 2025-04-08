Всё опошлили: как тарифы Трампа ударят по соседям России

Молдавия больше всех на постсоветском пространстве пострадала от «тарифной войны» Дональда Трампа, размер пошлины для Кишинева составил рекордный 31%. Власти республики обещают помочь своим товаропроизводителям, в оппозиции ищут объяснение такому шагу Вашингтона. Подробности — в материале «Известий».

От Эстонии до Казахстана

Главным событием начала апреля в мире стало введение Дональдом Трампом импортных пошлин для большинства стран. Согласно решению президента США, тариф для товаров из Евросоюза составит 20%, для Индии — 26%, для Китая — 34%. Американский фондовый рынок после объявления о нововведениях начало лихорадить, но решимость Вашингтона это не поколебало. «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — пообещал Трамп.

Для стран постсоветского пространства решения американской администрации оказались довольно неожиданными. Так, против России никаких пошлин не ввели вообще. В Вашингтоне сначала объяснили, что тарифы стали бы бессмысленными, ведь против Москвы уже приняли множество санкций. Позже концепция изменилась. «Россия сейчас находится в процессе мирных переговоров, которые влияют на тысячи жизней, на этом сейчас сфокусировался президент Трамп», — объяснил представитель Белого дома Кевин Хассетт.

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При этом ставка для Украины, которая тоже участвует в мирных переговорах, составила 10%, что уже вызвало бурю возмущения в Киеве. «Пошлина не окажет большого негативного эффекта, учитывая наш небольшой экспорт в США. Но вообще-то вводить тарифы при дефиците нашей внешней торговли с США в $2,6 млрд — экономический цинизм высшего сорта», — отметил глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев. Он также добавил, что торговая война ударит по странам Евросоюза, из-за этого они не смогут помогать Киеву в прежнем объеме.

Еще один интересный момент — никаких пошлин не введено и против Белоруссии, которая ни в каких мирных переговорах не участвует. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в связи с этим объяснила, что республика уже сталкивается с проблемами, «ранее введенные санкции препятствуют торговле». При этом против трех прибалтийских стран, которые на протяжении долгих лет считались главными проводниками американской политики в Восточной Европе, будет действовать стандартная для стран ЕС ставка в 20%.

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В Центральной Азии больше других пострадал Казахстан, против которого введен тариф в размере 27%. В Астане, впрочем, из-за этого не расстроились, в министерстве торговли подчеркнули, что за океан поставляется в основном сырая нефть, уран, серебро, которые входят в список исключений, тарифные меры затронут только 4,8% казахстанского экспорта в США. Эксперты при этом подчеркнули, что беспокойство вызывает скорее общее состояние мировой экономики, если рост замедлится, то упадет и потребление углеводородов, снизятся цены.

«Оборвали крылья на подлете»

Главной пострадавшей среди всех постсоветских стран оказалась Молдавия, против которой введен тариф в размере 31%. В Вашингтоне при этом не поясняли формулу, по которой получилась такая ставка. Экономист Станислав Мадан привел свои расчеты. По его словам, Молдавия в прошлом году экспортировала в США товаров на $142 млн, ввезла — на $53 млн. Разница составляет $88 млн, это число надо поделить на объем экспорта и перевести в проценты, в результате такой арифметики получается 31%.

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Представители молдавских властей заявили, что большого урона экономике нововведение не нанесет. Так, премьер-министр Дорин Речан сообщил, что экспорт в США составляет всего 2,5% от объема молдавского экспорта. «Мы понимаем обеспокоенность наших производителей, которые постоянно работали над тем, чтобы получить доступ на американский рынок, правительство вмешается, чтобы помочь предпринимателям сохранить свою конкурентоспособность», — подчеркнул он.

Эксперты при этом оптимизм не разделяют. Так, молдавский экономист Вячеслав Ионицэ отмечает, что США были быстрорастущим торговым партнером. «Несколько лет назад экспорт в США составлял $20 млн, а теперь вырос в несколько раз. Нам оборвали крылья на подлете. Этот рынок рос для нас в ситуации, когда наш общий объем экспорта падал. К тому же мы поставляли за океан вино и соки, наши сельхозпроизводители сейчас и так в тяжелом положении», — сокрушается он.

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Другой экономист Марин Господаренко говорит, что производители будут компенсировать убытки за счет повышения цен для американских потребителей. По его словам, гораздо большее влияние на Молдавию могут оказать пошлины США для стран ЕС, так как две трети молдавского товарооборота приходится на европейский рынок. «Мы много товаров импортируем из ЕС, и если стоимость производства там вырастет, то вырастет цена продукции, которую мы там покупаем, подскочит инфляция», — отметил он.

В молдавской оппозиции при этом резко критикуют экономическую политику действующих властей. Так, бывший премьер-министр Влад Филат заявил, что команда Майи Санду добилась уникального результата — смогла заблокировать торговлю и с Россией, и с США. По его словам, в ближайшее время также истечет 10-летний период квот на поставки молдавских фруктов в Евросоюз. «Уникальное достижение: правящей партии удалось посеять раздражение во все крупнейшие торговые державы одновременно», — пожаловался он.

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В свою очередь, депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что причины введения пошлин стоит искать не только в экономике. «Нужно понимать, что такие тарифы являются результатом крайне отрицательного отношения администрации Трампа к Республике Молдова, а вернее — к руководству правящей партии PAS и Майе Санду, которые являются представителями Сороса и других всевозможных неправительственных организаций», — подчеркнул он.

Что говорят эксперты

Молдавский эксперт Александр Кориненко считает, что пошлины стали важным сигналом для Кишинева.

— Экономика переживет эти тарифы, объем экспорта в США составляет 2,5% от всего молдавского экспорта. Но это важный политический сигнал. Ранее Дональд Трамп уже критиковал предыдущую американскую администрацию за пропаганду «левых идей» в Молдавии на $32 млн. Представителей молдавской правящей партии перестали принимать на высоком уровне в Вашингтоне, хотя раньше они регулярно общались с главой USAID Самантой Пауэр, Викторией Нуланд и другими. Многое указывает на то, что команда Санду перестала входить в число любимчиков США, — отмечает он.

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Доцент Финансового университета при правительстве России, бывший замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников говорит, что у Кишинева серьезные проблемы с Вашингтоном.