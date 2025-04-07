В чем сила, Brent: цены на нефть будет «штормить» еще месяц

Эскалация торговых войн и напряженности между Соединенными Штатами и Китаем усилила опасения по поводу рецессии, что привело к дальнейшему снижению цен на нефть. Стоимость сырья утром 7 апреля опускалась ниже $63 за баррель. На прошлой неделе Brent потеряла 10,9% . Кроме того, в преддверии майского увеличения добычи ОПЕК+, Саудовская Аравия понизила свои отпускные цены для Азии на $2,3 за бочку . По мнению экспертов, для стабилизации ситуации надо не сокращать добычу, а восстанавливать спрос . Рынок будет «штормить» еще месяц , пока не наладят новые торговые цепочки, считают собеседники «Известий». При этом сложившаяся ситуация, по их мнению, приведет к росту спроса на российскую нефть и к сокращению дисконтов на нее .

Почему падают цены на нефть

Цены на нефть 7 апреля продолжили свое падение, начатое на прошлой неделе из-за введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин на импорт из других стран. К 10.30 мск стоимость сырья марки Brent опустилась ниже $63 за баррель. И это при том, что еще 4 апреля, теряя почти 7% за бочку североморской смеси давали $65,48. В целом на прошлой неделе Brent потеряла 10,9% .



Согласно данным Reuters, цены на российскую нефть марки Urals для отгрузки из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали примерно до $53 за баррель . Стоимость сырья этого сорта может опуститься примерно до $50, если снижение цен на Brent продолжится. В таком случае это будет самым низким уровнем с марта 2023 года.

Медвежье настроение на рынке эксперты объясняют совпадением сразу ряда факторов. К начатым США торговым войнам добавилось решение ОПЕК+ приступить в мае к запланированному росту добычи на 411 тыс. баррелей в сутки . Кроме того, Госсовет Китая объявил о дополнительных пошлинах в размере 34% на весь импорт из Соединенных Штатов , а Саудовская Аравия на выходных сообщила о снижении цен на свою нефть для азиатских покупателей.



Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии снижена на $2,3, и теперь она на $1,2 за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai . Кроме того, цены на остальные сорта для региона были также понижены на $2,3 , говорится в сообщении компании. Падение стоимости стало самым значительным более чем за два года и вторым месяцем подряд, когда Aramco снижала свои цены.



На этом фоне Goldman Sachs вновь пересмотрел в сторону понижения среднегодовые прогнозы цен на нефть марок Brent и WTI в 2026-м , сославшись на возросшие риски рецессии и возможность увеличения поставок ОПЕК+ по сравнению с ожиданиями. Банк понизил прогноз стоимости сырья марки Brent на $4, до $58 за баррель, а на WTI — до $55 . Кроме того, Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в США с 35% до 45%.



В Кремле в свою очередь заявили, что внимательно следят за ситуацией и делают все, чтобы минимизировать последствия происходящего . По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины .



— Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики, — заявил он.

Кому выгодно падение нефтяных котировок

Доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отметил, что снижение цен на нефть негативно сказывается на бюджетах и Саудовской Аравии, и России . По итогам марта стоимость сырья Urals в ее рублевом выражении оказалась ниже заложенных в правительственные расчеты ориентиров примерно на 25%, а на фоне дальнейшего снижения котировок ситуация может усугубиться.



При этом, по его словам, себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии и России остается существенно меньше, чем на сланцевых месторождениях в США .



— К примеру, у «Роснефти» операционные издержки на добычу барреля составляют менее $3. Впрочем, себестоимость сланцевой добычи тоже снижается, однако она остается примерно на уровне $40 за баррель. По факту же для американских нефтяных компаний комфортны цены на уровне не менее $60 за баррель , — сказал эксперт «Известиям».

По словам управляющего партнера консалтинговой компании «ГеоКИН» Дмитрия Богданова, себестоимость добычи на сегодняшний момент в России составляет 9 — 20 тыс. рублей на тонну без учета факторов сверхвязкой нефти или низкопоницаемости по новым месторождениям , что составляет порядка $14 - $32 за баррель.



— По действующим зависит от выработанности, обводненности и может варьироваться от 6 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну ($9,7 - $64 за баррель) , — отметил эксперт.



Себестоимость добычи сланцевой нефти в США подешевела почти до $40 за баррель . Такие данные приводит S&P Global, говоря о Пермском бассейне, обеспечивающем основной прирост в Северной Америке.



Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева напомнила, что в свое время Дональд Трамп, говоря, что с приходом к власти в США он снизит стоимость нефти, имел в виду именно цену в $40 .



— Однако, я не думаю, что при таких ценах будет комфортно вести бизнес ни американским нефтедобытчикам, ни представителям альянса ОПЕК+, — отметила эксперт.



С ней согласен Валерий Андрианов. По его мнению, в нынешних условиях ни Саудовская Аравия, ни Россия, ни США не заинтересованы в падении нефтяных котировок .



— Саудиты снижают свои цены уже вследствие упавших мировых, а не провоцируют их уменьшение. И уж точно не стоит ждать от Эр-Рияда каких-то умышленных действий, направленных на подрыв американской сланцевой индустрии . Во-первых, попытки вести ценовые войны сейчас априори обречены на провал — они приведут к долговременному обвалу стоимости и к значительным финансовым потерям для всех сторон, — добавил он.



Во-вторых, Вашингтон и Эр-Рияд являются политическими союзниками, и, судя по всему, в ходе анонсированного на май визита Трампа на Ближний Восток будут вестись переговоры об укреплении этого союза , полагает эксперт. Не исключено, что готовится подписание нового долгосрочного договора, взамен заключенного в 1974 году и истекшего летом 2024-го.

Что будет с ценами на нефть

По словам гендиректора «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» (НААНС-Медиа) Тамары Сафоновой, «штормить» нефтяной рынок будет еще примерно месяц, пока не наладят новые торговые цепочки поставок .



— Именно сокращение объемов мировой торговли на фоне введения новой тарифной политики США и, как результат, снижение объема мировых перевозок, является триггером снижения спроса на топливо . Выход из добровольных ограничений добычи странами ОПЕК+ и ускорение роста производства в мае до 411 тыс. баррелей в сутки априори отыграно рынком. В этой связи нефтяные инвесторы на биржевых площадках на текущей неделе будут ориентироваться скорее на действия стран в ответ на торговые пошлины США, физическое изменение оборотов мировой торговли и реорганизацию цепочек поставок , — считает Тамара Сафонова.



С таким мнением согласен и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, на фоне эскалации торговых войн, цены продолжают снижаться, а впоследствии будет сокращаться торговля .



— Это значит, что снизится перевозка, соответственно и нефти нужно будет меньше , — добавил он.



По мнению Тамары Сафоновой, дисбаланс рынка может составить порядка 1 млн баррелей в сутки . При этом, по ее словам, нынешняя ситуация не похожа на топливный кризис, который был во времена пандемии . В 2020 году стоимость нефти снижалась до $25 за баррель.