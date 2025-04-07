В чем сила, Brent: цены на нефть будет «штормить» еще месяц
Эскалация торговых войн и напряженности между Соединенными Штатами и Китаем усилила опасения по поводу рецессии, что привело к дальнейшему снижению цен на нефть. Стоимость сырья утром 7 апреля опускалась ниже $63 за баррель. На прошлой неделе Brent потеряла 10,9%. Кроме того, в преддверии майского увеличения добычи ОПЕК+, Саудовская Аравия понизила свои отпускные цены для Азии на $2,3 за бочку. По мнению экспертов, для стабилизации ситуации надо не сокращать добычу, а восстанавливать спрос. Рынок будет «штормить» еще месяц, пока не наладят новые торговые цепочки, считают собеседники «Известий». При этом сложившаяся ситуация, по их мнению, приведет к росту спроса на российскую нефть и к сокращению дисконтов на нее.
Почему падают цены на нефть
Цены на нефть 7 апреля продолжили свое падение, начатое на прошлой неделе из-за введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин на импорт из других стран. К 10.30 мск стоимость сырья марки Brent опустилась ниже $63 за баррель. И это при том, что еще 4 апреля, теряя почти 7% за бочку североморской смеси давали $65,48. В целом на прошлой неделе Brent потеряла 10,9%.
Согласно данным Reuters, цены на российскую нефть марки Urals для отгрузки из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали примерно до $53 за баррель. Стоимость сырья этого сорта может опуститься примерно до $50, если снижение цен на Brent продолжится. В таком случае это будет самым низким уровнем с марта 2023 года.
Медвежье настроение на рынке эксперты объясняют совпадением сразу ряда факторов. К начатым США торговым войнам добавилось решение ОПЕК+ приступить в мае к запланированному росту добычи на 411 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, Госсовет Китая объявил о дополнительных пошлинах в размере 34% на весь импорт из Соединенных Штатов, а Саудовская Аравия на выходных сообщила о снижении цен на свою нефть для азиатских покупателей.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии снижена на $2,3, и теперь она на $1,2 за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Кроме того, цены на остальные сорта для региона были также понижены на $2,3, говорится в сообщении компании. Падение стоимости стало самым значительным более чем за два года и вторым месяцем подряд, когда Aramco снижала свои цены.
На этом фоне Goldman Sachs вновь пересмотрел в сторону понижения среднегодовые прогнозы цен на нефть марок Brent и WTI в 2026-м, сославшись на возросшие риски рецессии и возможность увеличения поставок ОПЕК+ по сравнению с ожиданиями. Банк понизил прогноз стоимости сырья марки Brent на $4, до $58 за баррель, а на WTI — до $55. Кроме того, Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в США с 35% до 45%.
В Кремле в свою очередь заявили, что внимательно следят за ситуацией и делают все, чтобы минимизировать последствия происходящего. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скачки цен на нефть связаны с решением США ввести импортные пошлины.
— Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики, — заявил он.
Кому выгодно падение нефтяных котировок
Доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отметил, что снижение цен на нефть негативно сказывается на бюджетах и Саудовской Аравии, и России. По итогам марта стоимость сырья Urals в ее рублевом выражении оказалась ниже заложенных в правительственные расчеты ориентиров примерно на 25%, а на фоне дальнейшего снижения котировок ситуация может усугубиться.
При этом, по его словам, себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии и России остается существенно меньше, чем на сланцевых месторождениях в США.
— К примеру, у «Роснефти» операционные издержки на добычу барреля составляют менее $3. Впрочем, себестоимость сланцевой добычи тоже снижается, однако она остается примерно на уровне $40 за баррель. По факту же для американских нефтяных компаний комфортны цены на уровне не менее $60 за баррель, — сказал эксперт «Известиям».
По словам управляющего партнера консалтинговой компании «ГеоКИН» Дмитрия Богданова, себестоимость добычи на сегодняшний момент в России составляет 9 — 20 тыс. рублей на тонну без учета факторов сверхвязкой нефти или низкопоницаемости по новым месторождениям, что составляет порядка $14 - $32 за баррель.
— По действующим зависит от выработанности, обводненности и может варьироваться от 6 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну ($9,7 - $64 за баррель), — отметил эксперт.
Себестоимость добычи сланцевой нефти в США подешевела почти до $40 за баррель. Такие данные приводит S&P Global, говоря о Пермском бассейне, обеспечивающем основной прирост в Северной Америке.
Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева напомнила, что в свое время Дональд Трамп, говоря, что с приходом к власти в США он снизит стоимость нефти, имел в виду именно цену в $40.
— Однако, я не думаю, что при таких ценах будет комфортно вести бизнес ни американским нефтедобытчикам, ни представителям альянса ОПЕК+, — отметила эксперт.
С ней согласен Валерий Андрианов. По его мнению, в нынешних условиях ни Саудовская Аравия, ни Россия, ни США не заинтересованы в падении нефтяных котировок.
— Саудиты снижают свои цены уже вследствие упавших мировых, а не провоцируют их уменьшение. И уж точно не стоит ждать от Эр-Рияда каких-то умышленных действий, направленных на подрыв американской сланцевой индустрии. Во-первых, попытки вести ценовые войны сейчас априори обречены на провал — они приведут к долговременному обвалу стоимости и к значительным финансовым потерям для всех сторон, — добавил он.
Во-вторых, Вашингтон и Эр-Рияд являются политическими союзниками, и, судя по всему, в ходе анонсированного на май визита Трампа на Ближний Восток будут вестись переговоры об укреплении этого союза, полагает эксперт. Не исключено, что готовится подписание нового долгосрочного договора, взамен заключенного в 1974 году и истекшего летом 2024-го.
Что будет с ценами на нефть
По словам гендиректора «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» (НААНС-Медиа) Тамары Сафоновой, «штормить» нефтяной рынок будет еще примерно месяц, пока не наладят новые торговые цепочки поставок.
— Именно сокращение объемов мировой торговли на фоне введения новой тарифной политики США и, как результат, снижение объема мировых перевозок, является триггером снижения спроса на топливо. Выход из добровольных ограничений добычи странами ОПЕК+ и ускорение роста производства в мае до 411 тыс. баррелей в сутки априори отыграно рынком. В этой связи нефтяные инвесторы на биржевых площадках на текущей неделе будут ориентироваться скорее на действия стран в ответ на торговые пошлины США, физическое изменение оборотов мировой торговли и реорганизацию цепочек поставок, — считает Тамара Сафонова.
С таким мнением согласен и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, на фоне эскалации торговых войн, цены продолжают снижаться, а впоследствии будет сокращаться торговля.
— Это значит, что снизится перевозка, соответственно и нефти нужно будет меньше, — добавил он.
По мнению Тамары Сафоновой, дисбаланс рынка может составить порядка 1 млн баррелей в сутки. При этом, по ее словам, нынешняя ситуация не похожа на топливный кризис, который был во времена пандемии. В 2020 году стоимость нефти снижалась до $25 за баррель.
— Я думаю, что цены могут уйти и ниже $60 за баррель. И здесь мы, наверное, будем ждать каких-то событий, которые все-таки позволят стоимости оттолкнуться и пойти вверх. Во-первых, это может быть прецедент договоренности между США и какой-то другой страной, в частности, вот кого-то из Азии. Например, Вьетнам, предлагает Соединенным Штатам либо сократить до какого-то одинакового уровня пошлин, либо вообще их отменить, — добавил Игорь Юшков.
По его словам, если ситуация с низкими ценами продлится хотя бы месяц, мы увидим сокращение объемов добычи в Соединенных Штатах, что тоже начнет балансировать рынок и подталкивать стоимость вверх.
Кроме того, по словам Валерия Андрианова, сейчас задача ОПЕК+ «не раскачивать лодку» увеличением добычи, не стремиться к переделу рыночных долей, а выйти из ценового кризиса с наименьшими потерями.
— Поэтому не исключаю, что восстановление добычи в рамках альянса будет отложено, вопреки ранее принятому решению. Недаром ОПЕК+ заявлял, что продолжит мониторить ситуацию и гибко на нее реагировать — сейчас как раз настало время для такой реакции, — считает эксперт.
В Минэнерго РФ и ОПЕК не ответили на запросы «Известий».
По словам Тамары Сафоновой, сложившаяся ситуация, при которой идет перенастройка торговых отношений, в свою очередь может привести к росту спроса на российскую нефть и к сокращению дисконтов на нее. Наряду с этим, источники Reuters среди трейдеров сообщили, что снижение цен на российскую нефть поможет большему количеству западных судовладельцев выйти на рынок, поскольку стоимость отечественного сырья сегодня гораздо ниже западного ценового потолка ($60 за баррель).
А Екатерина Косарева добавила, что лишним «отрезвлением» рынка станут объемы компенсации добычи нефти восьми стран участниц соглашения ОПЕК+, которые они должны предоставить 15 апреля.