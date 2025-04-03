ОПЕК с плюсом: почему страны альянса решили резко нарастить добычу в мае

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу в мае на 411 тыс. баррелей в сутки . Решение было принято на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении масштабных пошлин на импорт товаров из всех стран . Рынок отреагировал на эти новости резким снижением цен на нефть. Стоимость сырья в течение торгового дня снижалась более чем на 6%. Однако до 15 апреля восемь государств альянса должны будут представить в секретариат картеля обновленные планы компенсации перепроизводства . Эксперты считают, что участники соглашения решили побороться с США за долю рынка, и не исключают, что при ценах в $60 за баррель они могут пересмотреть свое решение.

Увеличение добычи нефти

Восемь стран — участниц ОПЕК+ решили отказаться от ранее принятых ограничений в добыче нефти и в мае увеличить ее на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам . В заявлении также отмечается, что увеличение добычи стало возможным благодаря оздоровлению нефтяного рынка и позитивному прогнозу, однако оно может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий .

«Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит возможность странам-участницам ускорить выплату компенсаций », — отметили в ОПЕК+.

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Кроме того, эти государства подтвердили свои обязательства о добровольных ограничениях, согласованных в ходе министерского комитета ОПЕК+ в апреле прошлого года (тогда страны, превышающие согласованные объемы добычи, обязались компенсировать их с января 2024-го). Они также намерены представить в секретариат ОПЕК к 15 апреля обновленные планы по ускоренной компенсации этих объемов.

Согласно новому плану, квота на добычу Саудовской Аравии составит 9,2 млн баррелей в сутки, России — 9,083 млн .

Новые пошлины США

Новость нефтяного картеля пришла на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из всех стран . Реагируя на эту информацию, утром 3 апреля цены на сырье теряли порядка 3% и торговались выше $73 за баррель .

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По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, несмотря на то что американский лидер заранее анонсировал решение о сборах, рынок не ожидал столь жесткого подхода .

— Американский лидер не просто объявил о введении базового тарифа в 10%, но и о более высоких пошлинах для отдельных стран. Рынок моментально отреагировал падением мировых цен на нефть на ожиданиях замедления роста мировой экономики и снижения спроса на энергоносители , — сказала она «Известиям».

А после обеда падение цен на нефть ускорилось. К 15:40 мск Brent теряла 7%, за бочку сырья давали менее $70, однако впоследствии отыграла 1 п.п .

— Решение ОПЕК+, с одной стороны, немного удивляет, так как складывается впечатление, что нефтяной картель идет на поводу у американского лидера, который обращался к нефтедобытчикам с просьбой об увеличении добычи . С другой стороны, возможно, альянсу надоело уступать свои доли рынка и таким образом он решил потеснить американцев , — считает Екатерина Косарева.

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Она напомнила, что в последнее время всё чаще и чаще стали говорить о том, что ОПЕК и ОПЕК+ могут намеренно уронить цены на нефть, для того чтобы выбить сланцевиков с рынка . По ее словам, себестоимость добычи сланцевой нефти на порядок выше традиционных проектов .

С ней согласны и другие эксперты.

Руководитель проектов компании «Имплементы» Иван Тимонин отметил, что « на фоне агрессивного роста добычи со стороны производителей, не входящих в состав альянса, в первую очередь США, ОПЕК+ стремится не уступать свою долю рынка ».

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— Полагаю, что здесь ОПЕК+ просто решила успокоить участников соглашения. Потому что многие беспокоятся: пока они сдерживают свою добычу, другие производители ее наращивают или планируют это сделать, в их числе Гайана, Бразилия, США, Канада , — добавил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В настоящее время мировыми лидерами по производству нефти являются США. Добыча Штатов составляет более 13 млн баррелей в сутки.

На сколько реально будет увеличена добыча нефти

По словам Игоря Юшкова, на практике на добычу нефти оказывают влияние «те самые компенсационные факторы» .

— То есть заявили в апреле увеличение примерно на 158 тыс. баррелей, но из-за того, что ряд стран, в том числе Россия, ранее добывали больше, чем было положено, им надо было компенсировать избытки добытой нефти. То есть в реальности они не повышают объем добычи , — отметил эксперт.

Вот и сейчас до 15 апреля восемь стран ОПЕК+ должны будут представить в секретариат альянса обновленные планы компенсации перепроизводства. Поэтому пока неизвестно, на сколько реально будет увеличена добыча, считает он.

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на рынок в мае действительно выйдет меньше нефти, чем заявлено .

— Более высокие темпы восстановления позволят России на два месяца раньше избавиться от долгов по перепроизводству . Соответственно, реальные дополнительные поступления на рынок со стороны ОПЕК+ будут меньше 411 тыс. баррелей , — считает собеседник «Известий».