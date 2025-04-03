 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Восемь стран ОПЕК+ планируют в три раза увеличить добычу нефти в мае 2025 года
Мир
Макрон анонсировал ответ на пошлины США
Мир
Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа
Мир
Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году
Мир
Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО
Армия
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями
Мир
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Общество
Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара
Экономика
Эксперт спрогнозировал замедление роста экономики США на фоне введения пошлин
Общество
СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области
Мир
В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей
Политика
В МИД указали на неприемлемость угроз об ударах по ядерным объектам Ирана
Мир
Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США
Мир
Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на алкоголь
Мир
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизированностью организации
Мир
Президент Буркина-Фасо принял приглашение приехать в РФ на празднование Дня Победы
Мир
Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке

ОПЕК с плюсом: почему страны альянса решили резко нарастить добычу в мае

На фоне намерения картеля и введения Трампом пошлин цены на нефть упали более чем на 6%
Фото: AP Photo/Hasan Jamali
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу в мае на 411 тыс. баррелей в сутки. Решение было принято на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении масштабных пошлин на импорт товаров из всех стран. Рынок отреагировал на эти новости резким снижением цен на нефть. Стоимость сырья в течение торгового дня снижалась более чем на 6%. Однако до 15 апреля восемь государств альянса должны будут представить в секретариат картеля обновленные планы компенсации перепроизводства. Эксперты считают, что участники соглашения решили побороться с США за долю рынка, и не исключают, что при ценах в $60 за баррель они могут пересмотреть свое решение.

Увеличение добычи нефти

Восемь стран — участниц ОПЕК+ решили отказаться от ранее принятых ограничений в добыче нефти и в мае увеличить ее на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. В заявлении также отмечается, что увеличение добычи стало возможным благодаря оздоровлению нефтяного рынка и позитивному прогнозу, однако оно может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

«Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит возможность странам-участницам ускорить выплату компенсаций», — отметили в ОПЕК+.

Нефтехранилище
Фото: TASS/AP/Amr Nabil

Кроме того, эти государства подтвердили свои обязательства о добровольных ограничениях, согласованных в ходе министерского комитета ОПЕК+ в апреле прошлого года (тогда страны, превышающие согласованные объемы добычи, обязались компенсировать их с января 2024-го). Они также намерены представить в секретариат ОПЕК к 15 апреля обновленные планы по ускоренной компенсации этих объемов.

Согласно новому плану, квота на добычу Саудовской Аравии составит 9,2 млн баррелей в сутки, России — 9,083 млн.

Новые пошлины США

Новость нефтяного картеля пришла на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из всех стран. Реагируя на эту информацию, утром 3 апреля цены на сырье теряли порядка 3% и торговались выше $73 за баррель.

Добыча нефти
Фото: TASS/AP/Eric Gay

По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, несмотря на то что американский лидер заранее анонсировал решение о сборах, рынок не ожидал столь жесткого подхода.

— Американский лидер не просто объявил о введении базового тарифа в 10%, но и о более высоких пошлинах для отдельных стран. Рынок моментально отреагировал падением мировых цен на нефть на ожиданиях замедления роста мировой экономики и снижения спроса на энергоносители, — сказала она «Известиям».

Свести на нефть: как поменяются потоки российского сырья на фоне тарифных войн США
Возможная отмена потолка на наше топливо повысит его конкурентоспособность и упростит переговоры с импортерами

А после обеда падение цен на нефть ускорилось. К 15:40 мск Brent теряла 7%, за бочку сырья давали менее $70, однако впоследствии отыграла 1 п.п.

— Решение ОПЕК+, с одной стороны, немного удивляет, так как складывается впечатление, что нефтяной картель идет на поводу у американского лидера, который обращался к нефтедобытчикам с просьбой об увеличении добычи. С другой стороны, возможно, альянсу надоело уступать свои доли рынка и таким образом он решил потеснить американцев, — считает Екатерина Косарева.

Нефтеналивной танкер во время погрузки у терминала
Фото: TASS/IMAGO/Political-Moments

Она напомнила, что в последнее время всё чаще и чаще стали говорить о том, что ОПЕК и ОПЕК+ могут намеренно уронить цены на нефть, для того чтобы выбить сланцевиков с рынка. По ее словам, себестоимость добычи сланцевой нефти на порядок выше традиционных проектов.

С ней согласны и другие эксперты.

Руководитель проектов компании «Имплементы» Иван Тимонин отметил, что «на фоне агрессивного роста добычи со стороны производителей, не входящих в состав альянса, в первую очередь США, ОПЕК+ стремится не уступать свою долю рынка».

Газовый факел
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Полагаю, что здесь ОПЕК+ просто решила успокоить участников соглашения. Потому что многие беспокоятся: пока они сдерживают свою добычу, другие производители ее наращивают или планируют это сделать, в их числе Гайана, Бразилия, США, Канада, — добавил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В настоящее время мировыми лидерами по производству нефти являются США. Добыча Штатов составляет более 13 млн баррелей в сутки.

Робкий шаг: приведет ли смена политики ОПЕК+ к обвалу цен на нефть
Рынку угрожают рост добычи и нестабильность из-за пошлин

На сколько реально будет увеличена добыча нефти

По словам Игоря Юшкова, на практике на добычу нефти оказывают влияние «те самые компенсационные факторы».

— То есть заявили в апреле увеличение примерно на 158 тыс. баррелей, но из-за того, что ряд стран, в том числе Россия, ранее добывали больше, чем было положено, им надо было компенсировать избытки добытой нефти. То есть в реальности они не повышают объем добычи, — отметил эксперт.

Вот и сейчас до 15 апреля восемь стран ОПЕК+ должны будут представить в секретариат альянса обновленные планы компенсации перепроизводства. Поэтому пока неизвестно, на сколько реально будет увеличена добыча, считает он.

Товарные составы
Фото: ТАСС/Игорь Онучин

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на рынок в мае действительно выйдет меньше нефти, чем заявлено.

Более высокие темпы восстановления позволят России на два месяца раньше избавиться от долгов по перепроизводству. Соответственно, реальные дополнительные поступления на рынок со стороны ОПЕК+ будут меньше 411 тыс. баррелей, — считает собеседник «Известий».

По мнению Игоря Юшкова, если стоимость уйдет в район $60 за баррель в ближайшее время, то ОПЕК+ может пересмотреть свое решение и все-таки отсрочить планы по увеличению добычи и вводить дополнительные квоты на июнь, удерживая таким образом цены на нефть.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир