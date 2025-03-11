Свести на нефть: как поменяются потоки российского сырья на фоне тарифных войн США
Экспортные потоки российской нефти, как и цены на нее, могут ощутимо измениться на фоне возможного смягчения американских санкций, о котором неожиданно заговорили в западных СМИ. Например, о том, что советники Дональда Трампа уже прорабатывают план ослабления ограничительных мер в отношении сырья из РФ, в том числе так называемого потолка цен на нефть, 10 марта сообщил Bloomberg. Новой администрации Белого дома сейчас на руку смягчение антироссийских рестрикций, в том числе чтобы поддерживать баланс спроса и предложения, считают отраслевые эксперты. По их мнению, вполне возможно, что нефть и нефтепродукты из РФ, от которых опрометчиво отказалась Европа, в итоге могут пойти в Штаты.
Какие страны поставляли нефть в США
Представители России и США на встрече в Эр-Рияде, которая состоялась в феврале, договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике.
«Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес», — говорилось в итоговом коммюнике.
А в канун новых переговоров по урегулированию украинского вопроса, которые должны состояться в Саудовской Аравии, стало известно, что в Штатах уже прорабатывают возможные варианты смягчения санкций, которые были введены против РФ, включая ограничения цен на нефть. Об этом со ссылкой на некие осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, сообщалось, что помимо американо-украинских переговоров представители администрации президента США планируют встретиться и с российской делегацией.
4 марта начали действовать импортные пошлины в размере 25%, введенные распоряжением Дональда Трампа в отношении Мексики и Канады, а также дополнительные 10-процентные надбавки на продукцию из Китая (теперь для КНР в общей сложности они составляют 20%).
— Стоит отметить, что именно Канада и Мексика были лидерами по поставкам нефти и нефтепродуктов в США. Третье место до 2022 года делили Россия и Саудовская Аравия, — напоминает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.
Суточное потребление нефти в Штатах составляет порядка 20 млн баррелей в сутки — при добыче, по данным управления энергетической информации минэнерго страны, в 13,4 млн. По данным этого же ведомства, экспорт составляет порядка 4 млн баррелей, а импорт — 6,5 млн.
Альтернативные поставки нефти
Кроме того, министр энергетики США Крис Райт намерен запросить до $20 млрд для восполнения запасов нефти в стратегическом резерве страны, которые в свое время были растрачены администрацией Джо Байдена. По мнению главы ведомства, на их восстановление потребуется от пяти до семи лет.
На момент начала большой распродажи в 2021 году в стратегическом резерве США находилось примерно 617 млн баррелей. После ее окончания в июле 2023-го объем составлял 346,8 млн. К настоящему моменту этот показатель поднялся до 393,3 млн баррелей.
Таким образом, США сегодня необходимы альтернативные каналы поставок, чтобы не разогнать цены на топливо и достичь своих целей.
— В случае ослабления или смягчения санкций в отношении морских перевозок нефти и ценовых ограничений возможно возобновление поставок российского сырья на американский рынок. Указанные поставки на данный момент востребованы в США на фоне ввода таможенных пошлин на канадскую и мексиканскую нефть, — отметила генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.
По ее словам, американские нефтеперерабатывающие компании уже приступили к поиску замены сырья из Канады и Мексики и в целом находятся в ожидании возможности приобретения, в частности, и российских ресурсов.
— Это совпадает и с интересами тех стран ОПЕК+, которые приняли решение о постепенном восстановлении объемов добычи нефти. Ранее они были реализованы в рамках добровольных ограничений начиная с 1 апреля 2025 года. Ослабление санкций приведет и к снижению стоимости фрахта, и возможности восполнения стратегических резервов по приемлемой цене для самих Соединенных Штатов, — добавила Тамара Сафонова.
Что скажет ОПЕК
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напоминает, что ОПЕК+ планировала увеличить добычу нефти еще с октября прошлого года. Однако в итоге страны — участницы соглашения приняли решение увеличить производство только с 1 апреля 2025-го.
Такое решение было принято на фоне того, что США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между президентом этой страны Николасом Мадуро, его представителями и оппозицией». Кроме того, администрация Трампа усилила давление на экспорт иранской нефти. Сейчас в США разрабатывают план по перехвату и досмотру иранских танкеров в международных водах, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран, сообщало агентство Reuters.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
— Если они дальше будут давить на Иран и на Венесуэлу и при этом закупать больше нефти для своих резервов, это подтолкнет цены вверх — и довольно высоко — в зависимости от того, насколько серьезно они собираются убрать иранскую нефть с мирового рынка. Естественно, неким сдерживающим фактором может выступать увеличение добычи в ОПЕК+ в целом и в России в частности. Поэтому снятие санкций с нашей страны позволит сбалансировать рынок, — считает Игорь Юшков.
По мнению же заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, именно ОПЕК+ станет главным сдерживающим фактором для нашей нефти.
— С апреля начинается рост добычи для России. Это означает, что будет небольшое — в пределах нескольких десятков тысяч баррелей в сутки — увеличение в месяц. И значимого изменения в нефтяных потоках мы, скорее всего, не увидим, — считает собеседник.
Тем не менее, по мнению Екатерины Косаревой, сигналы, которые идут из Вашингтона, сложно воспринимать однозначно, но для того чтобы сбалансировать спрос и предложение, США вполне могут отменить или смягчить потолок цен на российскую нефть.
Безусловно, не стоит ждать этого в ближайшее время, заключила Екатерина Косарева: вряд ли отечественная нефть и нефтепродукты займут лидирующие позиции на американском рынке, но это заметно повысит конкурентоспособность нашего сырья и упростит переговоры с рядом импортеров.