Свести на нефть: как поменяются потоки российского сырья на фоне тарифных войн США

Экспортные потоки российской нефти, как и цены на нее, могут ощутимо измениться на фоне возможного смягчения американских санкций, о котором неожиданно заговорили в западных СМИ . Например, о том, что советники Дональда Трампа уже прорабатывают план ослабления ограничительных мер в отношении сырья из РФ, в том числе так называемого потолка цен на нефть, 10 марта сообщил Bloomberg. Новой администрации Белого дома сейчас на руку смягчение антироссийских рестрикций, в том числе чтобы поддерживать баланс спроса и предложения , считают отраслевые эксперты. По их мнению, вполне возможно, что нефть и нефтепродукты из РФ, от которых опрометчиво отказалась Европа, в итоге могут пойти в Штаты .

Какие страны поставляли нефть в США

Представители России и США на встрече в Эр-Рияде, которая состоялась в феврале, договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике.

«Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес», — говорилось в итоговом коммюнике.

Фото: РИА Новости/МИД РФ

А в канун новых переговоров по урегулированию украинского вопроса, которые должны состояться в Саудовской Аравии, стало известно, что в Штатах уже прорабатывают возможные варианты смягчения санкций, которые были введены против РФ, включая ограничения цен на нефть . Об этом со ссылкой на некие осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, сообщалось, что помимо американо-украинских переговоров представители администрации президента США планируют встретиться и с российской делегацией.

Справка «Известий» Потолок цен на российскую сырую нефть с 5 декабря 2022 года ввели государства Евросоюза (за исключением Венгрии), члены G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия. Максимальная цена, которую установили западные страны, составила $60 за баррель. В феврале 2023-го был введен потолок в $100 за баррель на «светлые» нефтепродукты (дизельное топливо, бензин) и $45 за баррель на «темные» (мазут). Предполагалось, что функционирование механизма станут оценивать каждые два месяца в зависимости от развития событий на рынке. Кроме того, после каждого изменения предельной стоимости должен был действовать переходный период сроком на 90 дней до его вступления в силу. Однако ограничения, установленные в конце 2022-го и начале 2023 года, не менялись с момента их введения.

4 марта начали действовать импортные пошлины в размере 25%, введенные распоряжением Дональда Трампа в отношении Мексики и Канады, а также дополнительные 10-процентные надбавки на продукцию из Китая (теперь для КНР в общей сложности они составляют 20%).

— Стоит отметить, что именно Канада и Мексика были лидерами по поставкам нефти и нефтепродуктов в США. Третье место до 2022 года делили Россия и Саудовская Аравия , — напоминает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

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Суточное потребление нефти в Штатах составляет порядка 20 млн баррелей в сутки — при добыче, по данным управления энергетической информации минэнерго страны, в 13,4 млн . По данным этого же ведомства, экспорт составляет порядка 4 млн баррелей, а импорт — 6,5 млн.

Альтернативные поставки нефти

Кроме того, министр энергетики США Крис Райт намерен запросить до $20 млрд для восполнения запасов нефти в стратегическом резерве страны , которые в свое время были растрачены администрацией Джо Байдена. По мнению главы ведомства, на их восстановление потребуется от пяти до семи лет .

На момент начала большой распродажи в 2021 году в стратегическом резерве США находилось примерно 617 млн баррелей. После ее окончания в июле 2023-го объем составлял 346,8 млн. К настоящему моменту этот показатель поднялся до 393,3 млн баррелей.

Таким образом, США сегодня необходимы альтернативные каналы поставок, чтобы не разогнать цены на топливо и достичь своих целей .

— В случае ослабления или смягчения санкций в отношении морских перевозок нефти и ценовых ограничений возможно возобновление поставок российского сырья на американский рынок . Указанные поставки на данный момент востребованы в США на фоне ввода таможенных пошлин на канадскую и мексиканскую нефть, — отметила генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.

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По ее словам, американские нефтеперерабатывающие компании уже приступили к поиску замены сырья из Канады и Мексики и в целом находятся в ожидании возможности приобретения, в частности, и российских ресурсов .

— Это совпадает и с интересами тех стран ОПЕК+, которые приняли решение о постепенном восстановлении объемов добычи нефти. Ранее они были реализованы в рамках добровольных ограничений начиная с 1 апреля 2025 года. Ослабление санкций приведет и к снижению стоимости фрахта, и возможности восполнения стратегических резервов по приемлемой цене для самих Соединенных Штатов , — добавила Тамара Сафонова.

Что скажет ОПЕК

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напоминает, что ОПЕК+ планировала увеличить добычу нефти еще с октября прошлого года. Однако в итоге страны — участницы соглашения приняли решение увеличить производство только с 1 апреля 2025-го .

Такое решение было принято на фоне того, что США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между президентом этой страны Николасом Мадуро, его представителями и оппозицией» . Кроме того, администрация Трампа усилила давление на экспорт иранской нефти . Сейчас в США разрабатывают план по перехвату и досмотру иранских танкеров в международных водах, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран, сообщало агентство Reuters.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS/MIRAFLORES PALACE

— Если они дальше будут давить на Иран и на Венесуэлу и при этом закупать больше нефти для своих резервов, это подтолкнет цены вверх — и довольно высоко — в зависимости от того, насколько серьезно они собираются убрать иранскую нефть с мирового рынка . Естественно, неким сдерживающим фактором может выступать увеличение добычи в ОПЕК+ в целом и в России в частности. Поэтому снятие санкций с нашей страны позволит сбалансировать рынок, — считает Игорь Юшков.

По мнению же заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, именно ОПЕК+ станет главным сдерживающим фактором для нашей нефти .

— С апреля начинается рост добычи для России. Это означает, что будет небольшое — в пределах нескольких десятков тысяч баррелей в сутки — увеличение в месяц. И значимого изменения в нефтяных потоках мы, скорее всего, не увидим , — считает собеседник.

Тем не менее, по мнению Екатерины Косаревой, сигналы, которые идут из Вашингтона, сложно воспринимать однозначно, но для того чтобы сбалансировать спрос и предложение, США вполне могут отменить или смягчить потолок цен на российскую нефть .

Фото: REUTERS/Bernard Brault