Налететь на тариф: инфляция в США вырастет вдвое из-за новых пошлин Трампа

Новые импортные пошлины, которые президент США Дональд Трамп решил ввести в отношении иностранных автомобилей и государств — покупателей топлива у Венесуэлы, приведут к росту цен внутри страны. Такие меры вступят в силу 2 апреля. Сейчас инфляция в Америке находится на уровне 2,8%, однако из-за таких действий она может вырасти до 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Несмотря на то что прямого влияния на Россию такая торговая политика не оказывает, наша страна может укрепить рынок отечественного автопрома и получить дополнительные доходы в случае роста цен на нефть. Почему Трамп решил выйти на новый виток торговых войн — в материале «Известий».

Что будет с экономикой США из-за новых пошлин

Президент США Дональд Трамп 26 марта распорядился ввести 25-процентные импортные пошлины на автомобили и комплектующие для них. По его словам, такие меры вводятся навсегда — этот шаг защитит и укрепит американский автомобильный сектор, а также принесет ежегодный доход в размере $100 млрд.

Кроме того, 24 марта американский лидер анонсировал тарифы в отношении стран, которые покупают нефть у Венесуэлы из-за того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. Он пояснил: все государства — покупатели венесуэльского сырья начнут платить пошлину в 25% на любой поставляемый ими в США товар. Все эти ограничения вступят в силу с 2 апреля.

Дональд Трамп придерживается изоляционистского подхода в политике: он выступает за протекционизм в торговле, защиту экономики Штатов и поощрение инвестиций внутри страны. Ранее он собирался ввести пошлины в 25% в отношении соседних стран — Канады и Мексики, но в последний момент перенес эту меру на 2 апреля.

Также с февраля действуют взаимные меры между КНР и США на продукцию — сначала Вашингтон ввел тарифы в 10% против продукции Пекина, а он, в свою очередь, отреагировал 15-процентными тарифами на американские уголь и сжиженный природный газ, а также пошлинами в 10% на нефть и сельскохозяйственное оборудование. Позже, в марте, США объявили о дополнительных 10-процентных надбавках на тот же перечень продукции — в ответ на это КНР ввела пошлины в размере 15% на американскую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок, а также надбавку в 10% на соевые бобы, свинину, говядину.

Такие меры приведут к росту цен в Америке от 3,5% до 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Как уточнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, новости по тарифам уже активно влияют на инфляционные ожидания — это может давать вторичные эффекты по росту цен. Сейчас инфляция в стране около 2,8% при таргете в 2%.

Также замедлится и сама экономика Америки. По итогам 2024-го ВВП страны вырос на 2,8%. Опрошенные аналитики уверены, что этот показатель замедлится до 1,8–2% в 2025-м.

Действия американской администрации пока что довольно сумбурные и противоречивые — Трамп сначала грозится ввести меры, а после этого их замораживает, отметила Ольга Беленькая.

Тем не менее тарифы — это часть большой стратегии президента Штатов по решению проблемы госдолга и ликвидации бюджетного дефицита, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. По последним данным, государственный долг Америки перешагнул отметку в $36,6 трлн. Сразу после инаугурации новый президент пообещал решить эту проблему.

Что будет с американским автопромом в 2025 году

Экспансия иностранных марок на рынке США в сочетании с локальным демпингом (продажа по искусственно заниженным ценам) нанесли сильный удар по американской автомобильной промышленности. При этом экспортный потенциал американского автопрома оставался нереализованным в полной мере, обратил внимание независимый эксперт Андрей Бархота.

Крупнейшими поставщиками автотранспорта на рынок Штатов выступают Германия, Канада, Мексика, Южная Корея и Япония, уточнила Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Например, Honda, Nissan и Toyota продают в Америку около 30% своих новых машин.

Авто — одна из самых крупных статей импорта в денежном выражении в США, заявил аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. За весь 2024 год было продано почти 16 млн новых легковых автомобилей, включая внедорожники и пикапы. Он добавил: около 50% из них были импортированы из других стран. При этом у оставшихся 8 млн проданных американских авто преимущественно импортные комплектующие.

Введение пошлин несет большие риски. Американским автопроизводителям придется перестраивать свои цепочки поставок и увеличивать загрузку своих мощностей внутри страны, полагает Дмитрий Поздняков. Кроме того, для простых граждан новые пошлины обернутся ростом цен на автомобили — стоимость машин возрастет на 25% из-за повышения затрат на импортные компоненты и готовые авто, полагает Павел Севостьянов из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

На фоне решения Трампа акции американских General Motors и Ford Motor упали более чем на 5%.

От пошлин пострадают не только Штаты, но и государства-поставщики. У производителей сократятся доходы от экспорта и рабочие места, подчеркнула Ольга Беленькая.

Что будет с ценами на нефть в 2025 году из-за пошлин США

Еще одна задача, которую Дональд Трамп поставил перед собой в должности главы государства, заключается в укреплении границ и борьбе с нелегальной миграцией. При президентстве Николаса Мадуро из Венесуэлы уехали около 8 млн человек — часть из них нелегально попала в США, отметил аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

В последние годы Венесуэла наращивала объемы добычи и экспорта нефти. Первый вырос в 2024 году на 15%, до 871 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, США в прошлом году были вторым после Китая крупнейшим импортером венесуэльской нефти, закупая около 222 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 351 тыс. баррелей в сутки у КНР.

Сообщения о новых ограничениях привели к росту стоимости нефти — например, цена фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 18:00 мск была $73,9 за баррель — это на 1,2% выше, чем на закрытии предыдущих торгов. Однако к 15:00 мск 27 марта она немного опустилась — до $73,5 за баррель.

— Степень влияния новых ограничений в отношении Венесуэлы на мировые цены черного золота будет зависеть от темпов падения экспортных поставок из страны и желания ОПЕК+ заместить выпадающие объемы, — добавил Сергей Пигарев.

Как новые пошлины Трампа повлияют на российскую экономику

Повышение автомобильных тарифов не окажет на Россию прямого воздействия, считает Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Однако поставщики машин могут перераспределить свой экспорт на другие рынки с увеличением их предложения и по более привлекательным ценам. Она уточнила: в условиях внешнеэкономического давления это, скорее всего, актуально для китайских экспортеров. Также российский автопром укрепит свои позиции на внутреннем рынке, добавил Павел Севостьянов из РЭУ им. Г.В. Плеханова.