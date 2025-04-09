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Тарифный ужас: кто выиграл и проиграл от пошлин Трампа

Акции всего мира провалились до «медвежьего рынка»
Фото: Global Look Press/Jun Hyosang/XinHua
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«День освобождения» Америки с введением рекордных пошлин на импорт из большинства иностранных государств стал самым острым шоком для мировых рынков как минимум с начала пандемии в 2020 году. По многим показателям обвал котировок был сопоставим с крахом Lehman Brothers в 2008 году или «черным понедельником» 1929 года. Рынки продолжает болтать, когда падение или взлет на несколько процентов могут чередоваться в течение нескольких минут. Однако не всё, что торгуется на биржах, просело одинаково. Некоторые активы, напротив, растут в стоимости. Кто выигрывает, а кто проигрывает в одну из самых безумных недель в истории мировых финансовых рынков — в материале «Известий».

Рынок акций: крах по всему миру

Самые тяжелые потери от обострения торговых войн понесли котировки компаний. В США индекс S&P 500, представляющий максимально широкий рынок, просел за неполных три сессии на 14%. Тем самым он превзошел обвал октября 2008 года, когда глобальный финансовый кризис был в самом разгаре. Последний раз такой спад наблюдался во время «черного понедельника» 1987 года. Снижение было таким сильным, что вплотную подошло к условной отметке начала «медвежьего рынка», который обычно фиксируется при падении основного индекса на 20% к максимуму (в нашем случае достигнутому 25 февраля).

В общей сложности американский рынок акций потерял около 5 трлн рыночной капитализации. Спад затронул почти все компании и почти всех богатейших людей США, каждый из которых лишился миллиардов долларов (некоторые, например, Илон Маск — десятков миллиардов).

Илон Маск
Фото: AP Photo/Matt Rourke

Исключением стал 90-летний Уоррен Баффет, который еще в начале прошлого года начал выходить в кэш. За год он продал активов на $134 млрд и вышел к нынешнему кризису во всеоружии. В то время как все остальные теряли деньги, он увеличил свою личную финансовую позицию на $11 млрд, выравнявшись таким образом с Биллом Гейтсом. Сколько заработала его инвестиционная компания Berkshire Hathaway, пока не сообщается.

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Тарифы США — глобальная проблема, так что и кризис на фондовом рынке ожидаемо вышел на мировой уровень. Сильнее всего трясло торговые площадки Китая — ведь именно против второй экономики мира введены наиболее жесткие пошлины. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite потерял за пару дней более 250 пунктов, или 8%, прежде чем скупкой акции занялся суверенный фонд. Без этого участия спад мог бы оказаться намного глубже.

Биржа Китая
Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

В Европе основные индексы Германии, Франции и Великобритании потеряли более 10%. Тем самым был остановлен их подъем, наблюдавшийся на фоне оптимизма, вызванного победой ХДС/ХСС на выборах в ФРГ и последовавшим за ним принятием в бундестаге пакета экономического стимулирования размером в сотни миллиардов евро. Однако страх перед пошлинами США и возможным ответом Евросоюза оказался сильнее этих надежд.

Россия: индекс страха на пределе

Россия в последние годы несколько оторвалась от мировой экономической конъюнктуры. Даже цены на нефть долгое время слабо коррелировали с движением отечественной биржи. Однако в этот раз эффект был настолько сильным, что в полной мере проявился и на нашем фондовом рынке.

Со 2 апреля индекс Мосбиржи потерял более 350 пунктов, или около 12%. Лишь 8 апреля произошел некоторый отскок, когда котировки выросли на 100 пунктов. Справедливости ради, тарифные войны скорее подстегнули общее разочарование инвесторов, которые в течение предыдущего месяца были настроены слишком оптимистично по поводу окончания конфликта на Украине и понижения ключевой ставки ЦБ.

Аналитики считают, что российский рынок может штормить и дальше — при определенных условиях.

Мосбиржа
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Мы ждем новых вводных по пошлинам на Китай, которые могут быть повышены еще на 50%, а также по переговорам США с Ираном, сказал аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. — Исход каждого события имеет значительное влияние на российский рынок, но напомню, что мы торговались на уровне около 2400 пунктов в декабре 2024 года, когда рынок закладывал рост ставки до 23% и до 25% впоследствии, а в переговорах не было никакого прогресса. Сейчас ситуация значительно лучше, но дополнительный негатив может привести к коррекции до 2600 пунктов по индексу Мосбиржи.

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В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер настроен более оптимистично, отметив, что обычно на пике биржевой паники волатильность сильно расширяется, а это затрудняет определение ценового дна.

мосбиржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Но есть некий опережающий индикатор настроений, — уточняет эксперт. — Как раз вчера был аномальный скачок «индекса страха» RVI, сопоставимый по масштабам с сентябрем 2022 года. Индекс акций Мосбиржи и индекс волатильности RVI движутся от обратного. Пункт в пункт минимум в индексе акций не поймать, но по времени на фоне зашкалившего RVI было ясно — момент разворота близится.

Он добавил, что всё произошло именно так, как предсказывали модели:

— Индекс акций со дна прибавил 6% в резком отскоке. Скорее всего, 7 апреля и была кульминация распродаж. Отголоски будут — факторы неопределенности сохраняются, и спекулянты продолжат раскачивание, но текущие ценовые уровни на рынке уже на 35% ниже фундаментально обоснованных для индекса Мосбиржи уровней 3600 пунктов.

Черные дни черного золота

Во многом паника на российском рынке была вызвана острой ситуацией с котировками нефти, которые в течение нескольких дней потеряли около $10 за баррель. К вечеру 8 апреля марка Brent торговалась в районе $64 за баррель, но до этого она уходила ниже $63. Беспокойство инвесторов по поводу спроса на нефть вполне понятно: если тарифы ввергнут глобальную экономику в рецессию, спрос на черное золото может резко сократиться.

нефть
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Между тем ОПЕК+ уже объявила о повышении добычи в мае на 400 тыс. баррелей в сутки. Комбинация этих факторов не очень хороша для мирового нефтяного рынка. Отметим, что российская экспортная марка Urals просела до $50 за баррель (справедливости ради, Urals — это далеко не вся российская нефть, но цифры всё же показательны).

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Почти такая же «резня» произошла и на рынке криптовалют. Биткоин с 2 апреля упал на $8000. Для котировок «битка» ситуация обычная, хотя в этот раз она не была вызвана какими-то внутренними проблемами рынка. Скорее подтвердился тот факт, что биткоин является не самой лучшей защитой от серьезных неурядиц на финансовых рынках.

Госдолг снова в тренде

Несмотря на общий крайне мрачный фон, на рынке по-прежнему были сектора, которые остались в плюсе или, по крайней мере, просели не сильно. В частности, золото упало всего на $170 к пику, который был достигнут как раз 2 апреля ($3167). Снижение связано с тем, что инвесторы решили зафиксировать прибыль, возникшую после трех месяцев почти беспрерывного роста — в общей сложности почти на $600. Нынешняя коррекция почти наверняка является временной, так как основные факторы, благоприятствующие подъему золота, остаются в силе.

В плюсе остались две самые твердые валюты в мире — швейцарский франк и японская иена. В этих странах регуляторы периодически пытаются ограничить усиление национальных денежных единиц в период кризисов.

иена
Фото: Global Look Press/Hideki Yoshihara/AFLO

Наконец, еще одним выгодоприобретателем стал госдолг США. Доходности 10-летних облигаций упали с 4,2% до 3,9% за пару дней. Инвесторы естественным образом стремятся в «тихие гавани», важнейшей из которых являются, по крайней мере сейчас, госбумаги США.

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С другой стороны, еще немного таких резких движений вроде тех, что мы увидели на прошлой неделе, и этот их незыблемый статус может быть пересмотрен. Впрочем, злые языки говорят, что Белому дому в плане госфинансов очень выгодно повышать тарифы: будут расти доходы бюджета от пошлин и сокращаться процентные выплаты по облигациям. И то, и другое очень полезно для решения обострившейся до предела проблемы выплаты госдолга. Пусть даже такие шаги могут наносить немалый вред широкой экономике за пределами фискальных вопросов.

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