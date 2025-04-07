Пройти между тарифами: смогут ли рынки отыграть падение в «черный понедельник»

На восстановление мировых фондовых рынков может потребоваться не менее трех месяцев — и это в позитивном сценарии, если президент США Дональд Трамп оперативно придумает решение развязанного им экономического конфликта, заключит соглашения с торговыми партнерами и по крайней мере частично отменит пошлины. Если же ситуация будет только усугубляться, то снижение индексов может растянуться на год и больше. Котировки в Азии, Европе и США падают третью сессию подряд, но 7 апреля процесс ускорился. Эксперты считают, что этот день можно назвать черным понедельником, а неделю после введения тарифов вполне допустимо окрестить жуткой. Как просели мировые площадки в апреле — в материале «Известий».

«Черный понедельник» для фондовых рынков — 7 апреля 2025 года

В понедельник, 7 апреля, рынки полномасштабно отыграли ответные меры Китая на пошлины Трампа, о которых он объявил во второй половине дня в предыдущую пятницу. Действия правительства КНР говорят о том, что страна не собирается идти на уступки. А значит, полномасштабный торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира практически неизбежен.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона, который отражает капитализацию рынка входящих туда стран, снизился в понедельник на 6,8%, что стало худшим результатом с 2011 года. Показатели фондового рынка Тайваня (TSEC Capitalization Weighted Stock Index) рухнули почти на 10%. Японский индекс Nikkei — на 8%. А гонконгский Hang Seng и вовсе потерял 13%, опустившись до минимума с 1997-го, следует из данных площадок.

— Технологический сектор Китая — минус 17%. Например, у акций компании Alibaba рекордное однодневное падение — минус 20%, — уточнил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Иван Потехин.

Справка «Известий» 2 апреля Дональд Трамп заявил о введении пошлин для 185 стран. Базовый тариф — 10%, но для отдельных государств ставка оказалась гораздо выше. Наиболее крупные — в отношении Вьетнама (46%), Китая (34%), Тайваня (32%), Таиланда (36%) и Евросоюза (20%). Самая большая цифра относится к Камбодже — 49%. Первым об ответных мерах уже объявил Китай: с 10 апреля он вводит сборы в зеркальные 34% для всей американской продукции.

В Европе немецкий индекс DAX за день снизился на 10%, французский CAC и британский FTSE — на 3%. А индекс Stoxx Europe 600, который отражает котировки 600 крупнейших компаний региона, потерял 5,8%.

— Падение в Европе непрерывно продолжается с четверга — в ночь на этот день Трамп объявил пошлины против крупнейших экономик. В сумме за последние торговые сессии потери составили уже около 15%. Это самое быстрое снижение со времен первых локдаунов пандемии 2020 года, то есть пятилетний рекорд, — отметил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Фото: REUTERS/Susana Vera

В стороне от Европы и Азии не остался и российский рынок. В понедельник индекс Мосбиржи сократился на 3%, опустившись ниже 2700 п. впервые с конца декабря. При этом за последние пять дней котировки отечественных компаний потеряли больше 10%. Впрочем, в последние два месяца российский рынок был перегрет из-за позитивных ожиданий инвесторов относительно переговоров между Россией и США об урегулировании конфликта на Украине.

В минусе и американский рынок. На открытии торгов 7 апреля (в 16:00 мск) индекс S&P 500 и Dow Johnes теряли 3,5% (–13% и –12% за пять дней соответственно), Nasdaq Composite — 4% (–9% за пять дней).

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Такое падение рынков, особенно в Азии и Европе, вполне можно назвать черным понедельником, констатировал Иван Потехин из «БКС Мир инвестиций». Хотя в целом эта метафора закрепилась за 19 октября 1987-го, когда индекс Dow Johnes потерял 22% за один день. Причина тогда была в экономической нестабильности, перегретости рынка, а также в том, что на бирже стали применяться автоматические торговые системы — они только подкрепили снижение.

— При этом сейчас падение идет уже не первый день. Возможно, мы увидим «жуткую неделю» или «кошмарный месяц». Зависит от того, как будет меняться ситуация, — предположил Кирилл Селезнев из «Гарда Капитал».

Что будет с фондовыми рынками из-за пошлин Трампа: прогноз

В истории уже был похожий прецедент в 1930-е — тогда, во время Великой депрессии, США повысили пошлины на импорт иностранной продукции до 60%, напомнил Иван Потехин. Тогда, как и сейчас, действия были направлены на защиту внутреннего производителя, но прежде всего — против европейских конкурентов.

Фото: Getty Images/Sheldon Dick

В то время мера лишь ускорила глобальный экономический коллапс, препятствуя экономическому сотрудничеству. После этого S&P 500 сократился на 68% в течение следующих 18 месяцев, прежде чем вернулся к росту, напомнил эксперт. Такой вариант, если решений быстро не найдут, возможен и в 2025 году.

Из-за пошлин ВВП Китая потеряет минимум 0,7% в этом году, наиболее пострадавшим сектором будет технологический, пояснил эксперт. А рост экономики Еврозоны может замедлиться на 0,5–1%.

Россия серьезно зависит от спроса со стороны Китая: чем быстрее растет его экономика, тем большие аппетиты требуют удовлетворения, что безусловно выгодно для нас как поставщиков энергоресурсов и металлов в эту страну, отметил Иван Потехин.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Дальнейшая динамика отечественного фондового рынка будет зависеть от новостей: умеренный отскок индекса Мосбиржи до 2900–3000 п. возможен только в позитивном сценарии, если рублевые цены на нефть смогут восстановиться, недельные данные по инфляции покажут замедление, прозвучат «мягкие» вербальные интервенции от нашего ЦБ или станет заметна торговая деэскалация со стороны Трампа, перечислила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Но восстановление до 3300 п. выглядит пока маловероятным, подчеркнула она.

— Перспективы всецело зависят от решений Трампа и того, как он будет выкручиваться из созданной им же ситуации. Я бы предположил, что он пойдет на попятную под нажимом своих же однопартийцев. Все они инвесторы, у всех крупные портфели ценных бумаг, и все они в ужасе от происходящего, — придерживается более позитивного мнения Кирилл Селезнев.

По его ожиданиям, в ближайшие месяцы возможна некая сделка, которую Вашингтон представит как сверхвыгодное торговое соглашения для Америки. И Китай, и другие страны будут заинтересованы подписать такой документ.

Фото: Global Look Press/Valerie Plesch

По прогнозам эксперта, если всё так и случится, то рынки в ближайший год вполне могут вернуться в исходную позицию. В 2018-м, в первый срок президентства Трампа, на это потребовалось порядка трех месяцев. Правда, тогда масштабы торговой войны были скромнее.