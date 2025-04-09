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В посольстве КНР назвали пошлины США актом одностороннего запугивания

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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Введенные американским лидером Дональдом Трампом пошлины против товаров из Китая являются односторонним актом запугивания, Вашингтону следует отказаться от своей практики угроз и шантажа. Об этом 9 апреля заявил официальный представитель посольства КНР Лю Пэнъюй.

«Китай призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние тарифные меры против Китая, прекратить экономическое и торговое подавление и урегулировать разногласия с Китаем должным образом, посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения», — сказал он «РИА Новости».

Таким образом Пэнъюй прокомментировал заявление администрации Белого дома о «щедрости» американского лидера в случае начала переговоров Китая и США.

Он добавил, что из торговой войны ни одна из сторон не сможет выйти победителем, но при этом, если Пекину будут грозить «неприятности», он «не дрогнет».

«Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с Китаем. Китай примет необходимые меры для надежной защиты своих законных прав и интересов», — отметил официальный представитель посольства КНР.

По его словам, американская сторона злоупотребляет тарифами, что, в свою очередь, может нарушить стабильность в мировой экономической системе. Он добавил, что США необходимо отменить все те пошлины, которые они ввели против КНР.

«Если США решат не заботиться об интересах самих США, Китая и остального мира и будут полны решимости вести тарифную и торговую войну, ответ Китая будет продолжаться до конца», — подчеркнул Пэнъюй.

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Трамп 8 апреля заявил, что уверен в желании Китая заключить торговую сделку с США. Он отметил, что на данный момент Соединенные Штаты взимают с китайской продукции пошлины в размере 104% и продолжат это делать до тех пор, пока Пекин не будет готов заключить с американской стороной торговую сделку.

Тогда же американский лидер сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность к проведению переговоров с США по вопросу введенных пошлин.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.

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