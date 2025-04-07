В МИД Китая назвали экономическим буллингом злоупотребление США пошлинами

Злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону в том числе. Соответствующее заявление 7 апреля сделал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Он уточнил, что правительство КНР четко обозначило позицию в отношении злоупотребления США пошлинами, и подчеркнул, что Вашингтон ввел тарифы против всех торговых партнеров. По словам спикера китайского МИДа, это серьезно ущемляет законные права и интересы других государств, а также нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), подрывает многостороннюю торговую систему и нарушает глобальный экономический порядок и стабильность.

«Китайское правительство решительно осуждает подобные действия и выступает против них. Позиция США — это типичный акт одностороннего подхода, протекционизма и экономического буллинга, который наносит ущерб другим и в то же время себе самому», — заявил Линь Цзянь.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович 3 апреля сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.