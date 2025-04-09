Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на постоянные попытки Запада забыть историю и очернить роль СССР
Спорт
Российский борец Усманов стал двухкратным чемпионом Европы по вольной борьбе
Общество
В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах
Мир
Посол Таиланда в РФ рассказал о желании страны присоединиться к коридору «Север – Юг»
Общество
В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Общество
Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 млн рублей
Экономика
ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов
Мир
В ЕАЭС согласовывают проект договора и правил торговли по общему рынку нефти
Мир
Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ
Мир
Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга
Мир
Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе достигло 44
Мир
Постпред РФ рассказал о консультациях «тройки» по иранской ядерной сделке
Общество
Сыну экс-главы Мордовии Алексею Меркушкину грозит 15 лет колонии
Происшествия
Мирный житель получил осколочные ранения на автодороге в Белгородской области
Интернет и технологии
Нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%
Общество
В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

Трамп выразил уверенность в желании Китая заключить торговую сделку с США

0
EN
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский лидер Дональд Трамп 8 апреля заявил, что уверен в желании Китая заключить торговую сделку с США.

Он отметил, что на данный момент Соединенные Штаты взимают с китайской продукции пошлины в размере 104% и продолжат это делать до тех пор, пока Пекин не будет готов заключить с американской стороной торговую сделку.

«Так и будет. Я думаю, что в какой-то момент они заключат сделку. Китай заключит [сделку]. Они хотят заключить сделку. Они просто не знают, как это начать, потому что они гордые люди», — заявил президент США на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

Кроме того, американский лидер добавил, что китайская сторона реагирует на введенные пошлины «не по правилам». По его мнению, Китай проводит некоторые манипуляции с валютой, что позволяет ему компенсировать расходы за оплату тарифов.

Помимо этого, Трамп отметил, что Пекин взимает с американских товаров пошлины в размере от 100% до 125%. Он заявил, что «это звучит смешно», если сравнивать китайские тарифы с пошлинами США.

Тарифный ужас: кто выиграл и проиграл от пошлин Трампа
Акции всего мира провалились до «медвежьего рынка»

В этот же день американский лидер сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с США по вопросу введенных пошлин.

Тогда же сообщалось, что власти США повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%. Отмечалось, что тарифы введены, поскольку Китай не снял свои ответные меры.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025