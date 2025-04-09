Трамп выразил уверенность в желании Китая заключить торговую сделку с США

Американский лидер Дональд Трамп 8 апреля заявил, что уверен в желании Китая заключить торговую сделку с США.

Он отметил, что на данный момент Соединенные Штаты взимают с китайской продукции пошлины в размере 104% и продолжат это делать до тех пор, пока Пекин не будет готов заключить с американской стороной торговую сделку.

«Так и будет. Я думаю, что в какой-то момент они заключат сделку. Китай заключит [сделку]. Они хотят заключить сделку. Они просто не знают, как это начать, потому что они гордые люди», — заявил президент США на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

Кроме того, американский лидер добавил, что китайская сторона реагирует на введенные пошлины «не по правилам». По его мнению, Китай проводит некоторые манипуляции с валютой, что позволяет ему компенсировать расходы за оплату тарифов.

Помимо этого, Трамп отметил, что Пекин взимает с американских товаров пошлины в размере от 100% до 125%. Он заявил, что «это звучит смешно», если сравнивать китайские тарифы с пошлинами США.

В этот же день американский лидер сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с США по вопросу введенных пошлин.

Тогда же сообщалось, что власти США повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%. Отмечалось, что тарифы введены, поскольку Китай не снял свои ответные меры.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.