Трамп заявил о ежедневной прибыли США примерно в $2 млрд от введенных пошлин
Американский лидер Дональд Трамп 8 апреля сообщил о том, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли.
«Мы получаем, только подумайте, $2 млрд в день [благодаря пошлинам]. Это огромные деньги. Это большие деньги даже в угольном бизнесе. Очень скоро Америка снова станет очень богатой», — сказал Трамп.
Кроме того, он добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с США по вопросу введенных пошлин. Также американский президент уточнил, что работа по заключению сделок на данный момент продвигается хорошо.
«У нас переговоры со многими странами, более 70», — заявил лидер США.
Помимо этого, он выразил опасения, что времени на переговоры со всеми желающими не хватит. По его словам, в таком случае к заключению сделок будут привлечены нанятые юридические компании.
Министр финансов США Скотт Бессент 7 апреля сообщил о том, что практически 70 стран связались с администрацией американского лидера с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных пошлин.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.
На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.