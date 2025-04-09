Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал Овечкина великим человеком после установления нового рекорда в НХЛ
Мир
Блок ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о создании правящей коалиции ФРГ
Общество
В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах
Мир
Посол Таиланда в РФ рассказал о желании страны присоединиться к коридору «Север – Юг»
Мир
В МИД КНР назвали слова Вэнса о «китайских крестьянах» невежественными
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Общество
Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов хотят увеличить до 1 млн рублей
Экономика
ЦБ и ФАС примут первые меры против нарушений в рекламе вкладов
Мир
В МИД РФ сообщили о вероятном визите премьера Индии Моди в Москву на 9 Мая
Мир
Прокуратура Чехии обвинила гражданина страны в незаконном присоединении к ВСУ
Мир
Оверчук рассказал о дискуссии в ЕАЭС об отмене роуминга
Мир
Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе достигло 44
Мир
Постпред РФ рассказал о консультациях «тройки» по иранской ядерной сделке
Спорт
Петербургский хоккейный клуб СКА расторгнет контракт с Кузнецовым
Происшествия
Мирный житель получил осколочные ранения на автодороге в Белгородской области
Спорт
Российский хоккеист Демидов перейдет из СКА в «Монреаль» в этом сезоне
Общество
В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова

Трамп заявил о ежедневной прибыли США примерно в $2 млрд от введенных пошлин

Трамп: США ежедневно получают около $2 млрд прибыли от введенных пошлин
0
EN
Фото: REUTERS/Adrees Latif
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский лидер Дональд Трамп 8 апреля сообщил о том, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли.

«Мы получаем, только подумайте, $2 млрд в день [благодаря пошлинам]. Это огромные деньги. Это большие деньги даже в угольном бизнесе. Очень скоро Америка снова станет очень богатой», — сказал Трамп.

Кроме того, он добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с США по вопросу введенных пошлин. Также американский президент уточнил, что работа по заключению сделок на данный момент продвигается хорошо.

«У нас переговоры со многими странами, более 70», — заявил лидер США.

Помимо этого, он выразил опасения, что времени на переговоры со всеми желающими не хватит. По его словам, в таком случае к заключению сделок будут привлечены нанятые юридические компании.

Всё опошлили: как тарифы Трампа ударят по соседям России
Молдавия поставила рекорд среди всех постсоветских стран

Министр финансов США Скотт Бессент 7 апреля сообщил о том, что практически 70 стран связались с администрацией американского лидера с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных пошлин.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025