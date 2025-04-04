Китай введет ответные пошлины в 34% на товары из США
Власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США. Об этом 4 апреля сообщила газета Global Times со ссылкой на комиссию по тарифам Госсовета КНР.
«Дополнительные тарифы вступят в силу 10 апреля», — указано в публикации.
Уточняется, что пошлинами не будут облагаться товары, которые были отправлены до 10 апреля и прибыли в КНР не позднее 13 мая. В комиссии призвали США отказаться от тарифных мер и разрешить торговые разногласия путем консультаций.
В министерстве коммерции Китая 3 апреля заявили, что КНР ответит на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и защитит свои права.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.