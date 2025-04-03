Трамп раскрыл размеры пошлин в отношении ряда стран

Соединенные Штаты введут пошлины в размере 20% на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китайской Народной Республики (КНР). Об этом в среду, 2 апреля, заявил президент США Дональд Трамп, показав таблицу с размерами взаимных тарифов для ряда стран.

«Теперь мы собираемся взимать плату с Европейского Союза. <…> Они нас обдирают. Отвратительно. [Пошлина ЕС на товары США составляет] 39%. Мы собираемся взимать с них 20%, так что мы взимаем с них по сути половину», — сказал Трамп в Белом доме, трансляция опубликована на YouTube-канале CBS News.

При этом в ответ на пошлину из Китая в размере 67% США введут 34%-й тариф.

Также меры коснутся Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран.

26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.