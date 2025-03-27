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Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили

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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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В США введут 25-процентные пошлины на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Об этом 26 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы будем фактически взимать пошлину в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то пошлин не будет», — заявил он журналистам в Белом доме.

Трамп уточнил, что пошлины будут взимать только при условии сборки автомобилей за пределами Соединенных Штатов. Данные меры, по его словам, вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. Согласно оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.

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Трамп 24 марта заявил, что США со 2 апреля также введут пошлины в размере 25% в отношении стран, которые закупают нефть и газ у Венесуэлы. Одной из причин введения тарифов является целенаправленная отправка в США тысяч преступников из Венесуэлы, уточнил американский лидер.

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