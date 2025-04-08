Бессент заявил о желании почти 70 стран провести переговоры с США о пошлинах
Практически 70 стран связались с администрацией американского лидера Дональда Трампа с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных пошлин. Об этом 7 апреля заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Могу вам сказать, что к нам обратились уже 50, 60, возможно, почти 70 стран», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что ближайшие несколько месяцев из-за предстоящих обсуждений будут напряженными. Министр финансов уточнил, что на данный момент он совместно с торговым представителем США Джеймисоном Гриром ведет переговоры с представителями из Японии. По его словам, в диалоге также будет участвовать и американский лидер.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.